30 nových košov prispeje k väčšej čistote Starého Mesta

Dunajská promenáda prešla rozsiahlou renováciou, mestská časť Staré Mesto vymenila dlažbu, osadila nové lavičky a plánuje jej slávnostné otvorenie. Spoločnosť A.I.I. technické služby sa už tretí rok stará o čistotu v tejto mestskej časti a v letnom období z jej ulíc vyvezie 400 ton odpadu. "Myšlienka prispieť k väčšej čistote nám napadla už dávnejšie, keďže Staré Mesto patrí k turisticky vysoko exponovaným oblastiam Bratislavy. Tieto koše sme zakúpili a rozmiestnili po konzultácii s mestskou časťou a chceme ich tam ponechať natrvalo. Dúfame preto, že ich efekt bude dlhodobý, keďže denne po promenáde prejdú tisícky turistov i Bratislavčanov," objasňuje Lukáš Štefl zo spoločnosti A.I.I. Technické služby. Najsilnejšia turistická sezóna v Bratislave trvá od mája do septembra, pričom najviac turistov príde do hlavného mesta práve v auguste, kedy boli koše osadené. Len minulý rok Bratislavu podľa údajov Štatistického úradu navštívilo 1 291 008 turistov, z toho v auguste ich bolo 133 832. Boom nastal v lodnej doprave, mimoriadnej obľube sa tešia výlety zahraničných turistov, ktorí Bratislavu navštevujú výletnými loďami. Práve prístav sa nachádza na dunajskej promenáde, ktorá zažíva nápor turistov, ale rovnako je aj vyhľadávaným miestom na prechádzky Bratislavčanov. "Oceňujeme, že tieto koše budú denne čistené, nakoľko aj keď sa to nezdá, jeden takýto kôš s objemom 60 litrov dokáže poľahky a rýchlo zablokovať prázdna plastová fľaša, či kartón od pizze," dopĺňa Radoslav Števčík, starosta mestskej časti Staré Mesto. V tejto mestskej časti bolo doposiaľ cca. Podľa holandského cestovateľského portálu TravelBird je Bratislava tretím najzelenším mestom na svete po islandskom Reykjaviku a novozélandskom Aucklande, tak ostáva len dúfať, že to tak aj ostane.