Jedna z iniciátoriek hnutia #MeToo údajne sama zneužila mladíka

Na kombosnímke sú herečky horný rad zľava Gwyneth Paltrowová, Rosanna Arquetteová, Mira Sorvinová a dolný rad zľava Rose McGowanová, Angelina Jolie Pittová, Asia Argentová a Ashley Juddová, ktoré patria medzi ženy, ktoré obťažoval americký producent Harvey Weinstein. Dve z najmocnejších žien Hollywoodu zrejme definitívne spečatili osud amerického producenta Harveyho Weinsteina a prispeli k šokujúcemu pádu toho podnikateľského magnáta, uviedla dnes agentúra AP. Herečky Gwyneth Paltrowová a Angelina Jolieová vo svojich výpovediach uviedli, že v začiatkoch svojej kariéry boli aj ony vystavené Weinsteinovmu obťažovaniu. Výpovede hollywoodskych hviezd zverejnil denník The New York Times Foto: TASR /AP Foto: TASR /AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rím 20. augusta (TASR) - Talianska herečka, režisérka a jedna z ústredných postáv hnutia #MeToo Asia Argentová údajne podpísala dohodu o mimosúdnom vyrovnaní s mladým hercom, ktorý ju obvinil zo sexuálneho napadnutia. Informoval o tom v nedeľu denník New York Times, ktorý dostal od neznámeho zdroja zašifrovaný e-mail obsahujúci právne dokumenty z tohto prípadu, ktorých pravosť potvrdili zdroje oboznámené s kauzou.Argentová ani americký herec a rockový hudobník Jimmy Bennett, ktorý ju mal z napadnutia obviniť, sa doposiaľ k medializovanej správe vyjadriť nechceli, priblížila v pondelok agentúra DPA.V súlade s obvineniami mala mať herečka s Bennettom v roku 2013 pohlavný styk v hotelovej izbe v Kalifornii, pričom on mal v tom čase len 17 rokov. Tamojšie zákony pritom stanovujú vek pohlavnej zrelosti až na 18 rokov.Dvojica hercov sa poznala už dávno a údajne mala matersko-synovský vzťah. V roku 2004 si herci spoločne zahrali syna a matku vo filme The Heart Is Deceitful Above All Things.Argentová podľa správy New York Times tento rok súhlasila s mimosúdnym vyrovnaním, ktoré neobsahovalo dohodu o mlčanlivosti. Na základe neho mala Bennettovi vyplatiť dovedna 380.000 dolárov.Argentová (42) bola jednou z prvých herečiek, ktoré obvinili bývalého hollywoodskeho producenta Harveyho Weinsteina zo sexuálnych deliktov a odštartovali hnutie #MeToo zasadzujúce sa proti sexuálnemu zneužívaniu žien nielen v zábavnom priemysle.Podľa New York Times podnikol voči nej Bennett právne kroky len mesiac po tom, ako sa vyslovila proti Weinsteinovi. Údajne pritom uviedol, žeArgentová je dcérou režiséra hororových filmov Daria Argenta a donedávna tvorila pár so známym americkým šéfkuchárom Anthonym Bourdainom, ktorý v júni spáchal samovraždu. Herečka je v Taliansku hlasnou kritičkou politiky pravicovo orientovaného ministra vnútra Mattea Salviniho.