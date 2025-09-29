|
Pondelok 29.9.2025
Meniny má Michal, Michaela
|Denník - Správy
30 rokov Microsoftu na Slovensku: Od Windows 95 po AI revolúciu verejnej správy
Spolupráca so štátnou správou dnes umožňuje implementovať najmodernejšie technológie vrátane umelej inteligencie, ktorá môže zefektívniť fungovanie úradov, priniesť občanom rýchlejšie služby a ...
29.9.2025 (SITA.sk) - Spolupráca so štátnou správou dnes umožňuje implementovať najmodernejšie technológie vrátane umelej inteligencie, ktorá môže zefektívniť fungovanie úradov, priniesť občanom rýchlejšie služby a Slovensku potenciálne pridať miliardy eur k HDP.
Microsoft prišiel na Slovensko pred 30 rokmi s revolučným operačným systémom Window 95 a odvtedy krajinu sprevádzal pri budovaní jej digitálnych zručností, internetovej a digitálnej bezpečnosti, rozvíjaní cloudových služieb aj digitalizácii verejnej správy. Práve tá je a môže byť kľúčová aj pre budúcnosť Slovenska. Štúdia "Digital Challengers" od spoločnosti McKinsey odhaduje, že zrýchlenie digitalizácie mohlo Slovensku priniesť až 16 miliárd eur dodatočného HDP (~19 % HDP navyše) do roku 2025. To by znamenalo nové podniky, vyššie platy a viac príležitostí pre talentovaných ľudí v krajine. Ide o dosiaľ najkonkrétnejšiu kvantifikáciu pozitívnych dopadov digitalizácie.
"Naša misia zostáva nezmenená. Je ňou umožniť každému jednotlivcovi, organizácii či štátu dosiahnuť viac. A o to sa snažíme už 30 rokov aj na Slovensku, kde sme si za ten čas vybudovali tisíce partnerstiev a pozíciu lídra v kľúčových oblastiach od digitalizácie štátnej správy cez kyberbezpečnosť, nový svet práce aj digitálne zručnosti," priblížil Michal Stachník, Country GM Microsoft Česká republika a Slovensko.
V roku 2024 podpísal Microsoft so Slovenskom Memorandum o spolupráci na budovaní Štátnej správy 2.0. Dnes v rámci digitalizácie pracuje slovenská verejná správa na stratégii implementácie AI a medzi prvými lastovičkami, ktoré sa snažia využiť jej benefity sú napríklad inštitúcie ako NKÚ, Finančná správa či MIRRI. Slovenská štátna správa tak spoločne s Microsoftom položila základy novej verejnej správy postavenej na AI.
"Blahoželám Microsoftu k 30. rokom pôsobenia na Slovensku. Toto výročie nie je len číslom, ale symbolom dôvery, inovácií a dlhodobej spolupráce. Microsoft je technologický líder, ktorý nielen reaguje na zmeny, ale ich aj aktívne prináša. Z pohľadu Ministerstva vnútra je našou prioritou chrániť životy a majetok občanov a zároveň zabezpečiť, aby mali prístup k moderným a rýchlym službám. Práve tu zohráva partnerstvo s Microsoftom kľúčovú úlohu. Dnes prevádzkujeme jednu z najväčších komunikačných infraštruktúr na Slovensku a prirodzene skúšame aj nové technológie – chatboty, umelú inteligenciu, Copilota či cloudové riešenia Azure – pretože to, čo sme ešte nedávno považovali za budúcnosť, je dnes realitou, ktorá mení spôsob, akým funguje štát," povedal Patrik Krauspe, štátny tajomník Ministerstva vnútra. "A budúcnosť Slovenska je určite digitálna. Nejde o to, či, ale kedy a verím, že keď sa spojí vízia a dlhodobé partnerstvo, dá sa meniť aj krajina k lepšiemu", dodal Patrik Krauspe.
AI dnes dokáže výrazne zlepšiť fungovanie úradov a verejných inštitúcií a v čase, keď sú ľudské zdroje takmer vyčerpané, je zásadnou pomocou, ktorá môže naštartovať ekonomiku a zvýšiť konkurencieschopnosť. Slovensko sa v roku 2025 umiestnilo na 63. mieste zo 69 hodnotených ekonomík v prestížnom rebríčku IMD World Competitiveness Ranking* (v roku 2024 to bolo 59. miesto zo 67), čo predstavuje pokles konkurencieschopnosti krajiny a signalizuje potrebu zásadných reforiem a strategických opatrení na posilnenie ekonomickej pozície Slovenska v globálnom meradle.
"Napriek výzvam veríme v potenciál, ktorý má Slovensko pred sebou a ako technologická firma vidíme štyri dôležité témy pre budúcnosť, ktorým sa chceme na Slovensku venovať naďalej: vzdelávanie, digitalizácia štátnej správy, kyberbezpečnosť a AI. Umelá inteligencia nie je len technológiou, ale transformačným motorom, ktorý môže zefektívniť verejnú správu a posilniť konkurencieschopnosť krajiny. Ak dokážeme správne využiť jej potenciál, Slovensko môže zrýchliť modernizáciu štátnej správy, priniesť občanom rýchlejšie a kvalitnejšie služby a súčasne uvoľniť kapacity odborníkov na strategické úlohy. V čase, keď sa nachádzame na okraji rebríčka konkurencieschopnosti, je práve AI jednou z kľúčových príležitostí, ako túto trajektóriu zmeniť," vysvetlila Barbora Paulovič Deckerová, prezidentka pre región Strednej Európy a Ázie v spoločnosti Microsoft.
Najväčšie prínosy AI pre verejnú správu:
Slovensko stojí na prahu digitálnej transformácie, ktorá môže zásadne zmeniť fungovanie verejnej správy, ekonomiku aj život občanov, a Microsoft zostáva pri tom spoľahlivým partnerom už 30 rokov.
* Rebríček IMD, ktorý každoročne hodnotí výkonnosť 69 svetových ekonomík, kombinuje tvrdé dáta z medzinárodných a národných štatistík (tvoria dve tretiny hodnotenia) s prieskumom medzi manažérmi (tretina hodnotenia). Celkové skóre sa skladá zo štyroch hlavných faktorov – hospodárska výkonnosť, efektivita vlády, efektivita biznisu a kvalita infraštruktúry – ďalej členených na sub-faktory a 164 kritérií.
