24hodín v Skratke
Denník - Správy
 24hod.sk    Z domova

29. septembra 2025

Policajti pristihli opitých troch zamestnancov železníc, posvietili si aj na priecestia 


Tagy: Policajná akcia železnice

Polícia počas železničnej preventívnej akcie riešila 360 priestupkov. Informoval o tom hovorca Prezídia Policajného zboru



29.9.2025 (SITA.sk) - Polícia počas železničnej preventívnej akcie riešila 360 priestupkov. Informoval o tom hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek. Policajti sa už ôsmykrát zapojili do preventívnej akcie Týždeň bezpečnosti na železnici, ktorú organizuje Európska asociácia železničných polícii RAILPOL. Akcia prebiehala od 22. do 29 septembra a jej cieľom bolo zvýšenie bezpečnosti cestujúcich, a predchádzanie protiprávnemu konaniu v obvode železníc.


Policajti súčasne upozorňovali verejnosť na riziká spojené s nedodržiavaním pravidiel železničnej dopravy a cestnej premávky na železničných priecestiach. Do akcie sa zapojilo viac ako 500 príslušníkov železničnej, dopravnej a poriadkovej polície. Policajti z oddelení komunikácie a prevencie zabezpečovali preventívne aktivity na školách.

Porušenia zákona o cestnej premávke


Policajti počas akcie vykonali takmer 900 kontrol na železničných priecestiach a skontrolovali viac ako tisíc osôb a viac ako 600 motorových vozidiel. Zistili pritom 122 prípadov neoprávneného prechádzania cez koľaje na miestach, kde je to zakázané.

Ďalej riešili porušenia zákona o cestnej premávke. Najčastejšie išlo o nedodržiavanie maximálnej povolenej rýchlosti pred a pri vjazde na priecestie, nerešpektovanie dopravných značiek alebo nepoužívanie bezpečnostných pásov. Policajtom sa podarilo vypátrať aj päť osôb a tri veci.

Dychové skúšky


"V rámci akcie sme vykonali cez 700 dychových skúšok na alkohol u vodičov a cyklistov, pričom tri skúšky boli pozitívne u cyklistov. Vykonali sme aj takmer 100 dychových skúšok u rušňovodičov, všetky s negatívnym výsledkom, a skoro 300 skúšok u ďalších zamestnancov železníc, pričom tri boli pozitívne," priblížili policajti, ktorí vykonali aj 60 kontrol kritických miest železničnej infraštruktúry, akými sú mosty či tunely.

Súčasťou boli aj rozsiahle preventívne opatrenia. Policajti zrealizovalo 46 prednášok na základných a stredných školách. Polícia sa pritom zamerala najmä na nebezpečenstvá v železničnej doprave, význam bezpečného správania sa v blízkosti železničných tratí, a pozornosť venovali aj praktickým informáciám, ako napríklad význam jedinečných identifikačných čísel železničných priecestí.


Zdroj: SITA.sk - Policajti pristihli opitých troch zamestnancov železníc, posvietili si aj na priecestia  © SITA Všetky práva vyhradené.

