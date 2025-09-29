|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 29.9.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Michal, Michaela
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
29. septembra 2025
Policajti pristihli opitých troch zamestnancov železníc, posvietili si aj na priecestia
Tagy: Policajná akcia železnice
Polícia počas železničnej preventívnej akcie riešila 360 priestupkov. Informoval o tom hovorca Prezídia Policajného zboru
Zdieľať
29.9.2025 (SITA.sk) - Polícia počas železničnej preventívnej akcie riešila 360 priestupkov. Informoval o tom hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek. Policajti sa už ôsmykrát zapojili do preventívnej akcie Týždeň bezpečnosti na železnici, ktorú organizuje Európska asociácia železničných polícii RAILPOL. Akcia prebiehala od 22. do 29 septembra a jej cieľom bolo zvýšenie bezpečnosti cestujúcich, a predchádzanie protiprávnemu konaniu v obvode železníc.
Policajti súčasne upozorňovali verejnosť na riziká spojené s nedodržiavaním pravidiel železničnej dopravy a cestnej premávky na železničných priecestiach. Do akcie sa zapojilo viac ako 500 príslušníkov železničnej, dopravnej a poriadkovej polície. Policajti z oddelení komunikácie a prevencie zabezpečovali preventívne aktivity na školách.
Policajti počas akcie vykonali takmer 900 kontrol na železničných priecestiach a skontrolovali viac ako tisíc osôb a viac ako 600 motorových vozidiel. Zistili pritom 122 prípadov neoprávneného prechádzania cez koľaje na miestach, kde je to zakázané.
Ďalej riešili porušenia zákona o cestnej premávke. Najčastejšie išlo o nedodržiavanie maximálnej povolenej rýchlosti pred a pri vjazde na priecestie, nerešpektovanie dopravných značiek alebo nepoužívanie bezpečnostných pásov. Policajtom sa podarilo vypátrať aj päť osôb a tri veci.
"V rámci akcie sme vykonali cez 700 dychových skúšok na alkohol u vodičov a cyklistov, pričom tri skúšky boli pozitívne u cyklistov. Vykonali sme aj takmer 100 dychových skúšok u rušňovodičov, všetky s negatívnym výsledkom, a skoro 300 skúšok u ďalších zamestnancov železníc, pričom tri boli pozitívne," priblížili policajti, ktorí vykonali aj 60 kontrol kritických miest železničnej infraštruktúry, akými sú mosty či tunely.
Súčasťou boli aj rozsiahle preventívne opatrenia. Policajti zrealizovalo 46 prednášok na základných a stredných školách. Polícia sa pritom zamerala najmä na nebezpečenstvá v železničnej doprave, význam bezpečného správania sa v blízkosti železničných tratí, a pozornosť venovali aj praktickým informáciám, ako napríklad význam jedinečných identifikačných čísel železničných priecestí.
Zdroj: SITA.sk - Policajti pristihli opitých troch zamestnancov železníc, posvietili si aj na priecestia © SITA Všetky práva vyhradené.
Policajti súčasne upozorňovali verejnosť na riziká spojené s nedodržiavaním pravidiel železničnej dopravy a cestnej premávky na železničných priecestiach. Do akcie sa zapojilo viac ako 500 príslušníkov železničnej, dopravnej a poriadkovej polície. Policajti z oddelení komunikácie a prevencie zabezpečovali preventívne aktivity na školách.
Porušenia zákona o cestnej premávke
Policajti počas akcie vykonali takmer 900 kontrol na železničných priecestiach a skontrolovali viac ako tisíc osôb a viac ako 600 motorových vozidiel. Zistili pritom 122 prípadov neoprávneného prechádzania cez koľaje na miestach, kde je to zakázané.
Ďalej riešili porušenia zákona o cestnej premávke. Najčastejšie išlo o nedodržiavanie maximálnej povolenej rýchlosti pred a pri vjazde na priecestie, nerešpektovanie dopravných značiek alebo nepoužívanie bezpečnostných pásov. Policajtom sa podarilo vypátrať aj päť osôb a tri veci.
Dychové skúšky
"V rámci akcie sme vykonali cez 700 dychových skúšok na alkohol u vodičov a cyklistov, pričom tri skúšky boli pozitívne u cyklistov. Vykonali sme aj takmer 100 dychových skúšok u rušňovodičov, všetky s negatívnym výsledkom, a skoro 300 skúšok u ďalších zamestnancov železníc, pričom tri boli pozitívne," priblížili policajti, ktorí vykonali aj 60 kontrol kritických miest železničnej infraštruktúry, akými sú mosty či tunely.
Súčasťou boli aj rozsiahle preventívne opatrenia. Policajti zrealizovalo 46 prednášok na základných a stredných školách. Polícia sa pritom zamerala najmä na nebezpečenstvá v železničnej doprave, význam bezpečného správania sa v blízkosti železničných tratí, a pozornosť venovali aj praktickým informáciám, ako napríklad význam jedinečných identifikačných čísel železničných priecestí.
Zdroj: SITA.sk - Policajti pristihli opitých troch zamestnancov železníc, posvietili si aj na priecestia © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Policajná akcia železnice
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Útok zo skrutkovačom aj vyhrážanie zabitím. Dve ženy prežívali peklo, kým nezakročila polícia
Útok zo skrutkovačom aj vyhrážanie zabitím. Dve ženy prežívali peklo, kým nezakročila polícia
<< predchádzajúci článok
30 rokov Microsoftu na Slovensku: Od Windows 95 po AI revolúciu verejnej správy
30 rokov Microsoftu na Slovensku: Od Windows 95 po AI revolúciu verejnej správy