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22. júna 2026
32. ročník IFF Art Film je otvorený: Hercovu misiu si prevzala Anna Šišková, Zlatú kameru Peter Dubecký, Cenu Milana Lasicu in memoriam získa Vlado Müller
V Kunsthalle Košice sa v piatok 19. júna 2026 slávnostným ceremoniálom otvoril 32. ročník Medzinárodného filmového festivalu IFF Art Film. Diváci sa do štvrtka 25. júna môžu tešiť na 128 ...
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22.6.2026 (SITA.sk) - V Kunsthalle Košice sa v piatok 19. júna 2026 slávnostným ceremoniálom otvoril 32. ročník Medzinárodného filmového festivalu IFF Art Film.
Diváci sa do štvrtka 25. júna môžu tešiť na 128 filmov v desiatich sekciách — 73 hraných, 51 krátkych a 4 nové televízne seriály. Tri honorárne ceny dostali počas otváracieho večera svoje mená: cenu Hercova misia za mimoriadny prínos hereckému umeniu si prevzala Anna Šišková, cenu Zlatá kamera za výrazný prínos pre oblasť kinematografie získal generálny riaditeľ Slovenského filmového ústavu Peter Dubecký a Cenu Milana Lasicu in memoriam získa ikona slovenského filmového herectva Vlado (vlastným menom Vladislav) Müller, ktorý sa narodil pred deväťdesiatimi rokmi a v sobotu 20. júna uplynie tridsať rokov od jeho úmrtia. Slávnostným večerom v Kunsthalle Košice publikum už tradične sprevádzal moderátor Bruno Ciberej.
"Pre Košický samosprávny kraj je film silným motorom rozvoja regiónu, ktorý spája kultúru, kreativitu a ekonomiku. Systematicky podporujeme audiovizuálny priemysel prostredníctvom Filmovej kancelárie Košického kraja a programu Terra Incognita. Za posledné štyri roky sme pomohli takmer 30 filmovým projektom, ktoré do regiónu priniesli viac ako 6 miliónov eur, stovky natáčacích dní a zapojili vyše 650 filmových profesionálov. Vytvárame stabilné podmienky pre filmárov, či už formou spätných dotácií alebo priamych grantov, a zároveň prepájame komunitu aj cez nové formáty ako Filmovacie večery, ktoré otvárajú dvere talentom. Účasť Filmovej kancelárie Košického kraja na IFF Art Film potvrdzuje, že filmová produkcia tu nie je hosťom, ale doma," povedal predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.
Po ňom prišiel k publiku primátor mesta Košice Jaroslav Polaček s historickým exkurzom. Vrátil obecenstvo do decembra 1896, keď sa pár mesiacov po tom, ako bratia Lumiérovci ukázali svetu prvý kinematograf, Košičania zišli v sále hotela Šalkhas na premietaní pohyblivých obrázkov. Gramofón síce vtedy škrípal, obecenstvo odchádzalo sklamané a druhé premietanie sa už neuskutočnilo. Bolo to však vôbec prvé verejné premietanie na území Slovenska. "Bol to možno zlý začiatok, ale dobrý koniec. 32. ročník Art Filmu — vitajte na udalosti, ktorá píše slovenský film, a v Košiciach ho robíme už desať rokov. Užívajte si filmy, kráľovské mesto, celý sprievodný program. Teším sa, že môžeme spolu stráviť krásny týždeň v meste Košice," uviedol Jaroslav Polaček.
Cena Milana Lasicu je od roku 2025 udeľovaná in memoriam významným hereckým osobnostiam slovenskej kinematografie, obvykle pri príležitosti nedožitého jubilea. Tohtoročným laureátom sa stane ikona slovenského filmového herectva Vladislav (Vlado) Müller — nezabudnuteľný predstaviteľ postáv vo filmoch Obžalovaný, Medená veža, Orlie pierko či Signum laudis. Narodil sa pred deväťdesiatimi rokmi a v sobotu 20. júna uplynie tridsať rokov od momentu, keď tento svet opustil. Cenu si z rúk Magdy Vášáryovej v nedeľu večer v Historickej radnici prevezme za svojho otca spevák a textár Richard Müller, ktorý z otcovej bohatej filmografie osobne vybral do festivalového programu drámu Smrť šitá na mieru. S Richardom sa fanúšikovia budú môcť stretnúť aj počas nedeľného špeciálneho vydania talkshow Večera s Havranom v Historickej radnici.
V roku 2001 začal medzinárodný filmový festival ART FILM oceňovať popri hercoch aj domácich a zahraničných filmových profesionálov najrôznejších filmárskych povolaní za výrazný prínos do oblasti kinematografie cenou Zlatá kamera. Tohtoročného prvého laureáta prišiel oznámiť režisér, scenárista a producent, ktorý svojimi filmami provokoval bývalý režim, po jeho páde položil základy filmovej a televíznej spoločnosti Febio. Sám si v roku 2018 z ART FILMu odniesol Cenu prezidenta festivalu a do Košíc by to z jeho rodiska v Nižnej Šebastovej mal len niečo cez 30 kilometrov — Fero Fenič. Zlatú kameru z jeho rúk prevzal Peter Dubecký, generálny riaditeľ Slovenského filmového ústavu a čestný predseda Asociácie slovenských filmových klubov. "Film milujem od svojich troch-štyroch rokov, keď otec premietal a ja som mu pri tom pomáhal. Zostalo to v rodine. Toto ocenenie si absolútne vážim. Mandát v Slovenskom filmovom ústave mám ešte rok a pol, takže skúsim ešte veľa vecí urobiť pre kultúru, ktorá v súčasnosti naozaj nie je v dobrej kondícii," povedal po prevzatí ceny Peter Dubecký.
Hercova misia je cena venovaná hereckým osobnostiam za ich mimoriadny prínos k hereckému umeniu vo filme. Tohtoročnú laureátku prišla oznámiť filmová a divadelná herečka Jitka Schneiderová. "Devätnásť rokov spolu hráme divadlo. A devätnásť rokov sa na každé predstavenie teším, že prídeš cez tie kopčeky a zahráme si spolu. Ty si nielen fantastická herečka, ty si predovšetkým skvelá žena. Si vlastne aj tá postava z filmu Musíme si pomáhať. Charakterná, silná, odvážna, láskavá a milujúca," uviedla Jitka Schneiderová pred odovzdaním ceny Anne Šiškovej.
Anna Šišková sa v príhovore poďakovala festivalu aj všetkým, ktorí za ním stoja. Spomenula detstvo v Terchovej, kde sa v dedinskom kine premietalo raz týždenne, prvý filmový zážitok v podobe Človeka obojživelníka i cestu k povolaniu, ktorá nebola priamočiara. Na VŠMU ju kvôli emigrácii brata nezobrali, prešla cez Pedagogickú fakultu v Trnave a skončila ako elév v prešovskom Divadle Jonáša Záborského, odkiaľ sa k pedagogike už nevrátila. "Robiť svet lepším — to pokladám za hercovu misiu. Art Film je miestom, kde sa cez film spájame na tej najľudskejšej úrovni. Verím, že tento festival bude mať ďalšie úspešné ročníky a aj silnú finančnú podporu," uzavrela Anna Šišková. Laureátku prišli na otvárací ceremoniál podporiť aj jej dcéry Tereza a Dorota Nvotové. Tereza Nvotová svoju matku režijne viedla vo filme Špina. Herečka si cenu Hercova misia preberie aj za prítomnosti verejnosti, v sobotu 20. júna o 11:00 v Kulturparku a odfotí sa na ikonickej festivalovej stoličke.
Pred premietaním otváracieho filmu prevzal slovo umelecký riaditeľ festivalu Martin Palúch. "Vybrali sme naozaj unikátne filmy, či už z Cannes alebo Sundance, ale aj zo strednej a východnej Európy. Máme byť na čo hrdí. Tá exkluzivita, herecké osobnosti aj nové režijné prístupy sú naozaj originálne. A keďže podporujeme slovenský film, vždy sa snažíme nájsť domáci titul, ktorý by sa vyrovnal tým zahraničným. Tentokrát uvidíte úplne nový česko-slovenský debut režiséra Tomáša Hubáčka Wirbel, ktorý je zároveň v súťaži hraných filmov aj v súťaži o cenu kritikov FIPRESCI," povedal Martin Palúch. Pred plátno potom prišiel celý tvorivý tím otváracieho filmu tohtoročného IFF Art Film v zložení: režisér Tomáš Hubáček, producenti Marek Urban a Ján Macola, kameraman Alan Soural, majster zvuku Tobias Potočný a herečka Judit Pecháček.
IFF Art Film 2026 pokračuje v Košiciach až do štvrtka 25. júna 2026.
Organizátor: ART FILM FEST s.r.o.
Spoluorganizátori: Mesto Košice, K13 – Košické kultúrne centrá, Visit Košice, ART FILM FEST, n.o.
Festival finančne podporil: Audiovizuálny fond
Projekt bol spolufinancovaný Košickým samosprávnym krajom z programu Terra Incognita
Hlavní partneri: CODES Brand House, H2O FUND SICAV, Forstav
Automotive partner: AUTO-VALAS
Oficiálny hotel: Hotel Yasmin
Hlavní mediálni partneri: TV JOJ, Pravda, Eurotelevízia
Reklamní partneri: U. S. Steel Košice, ANTIK Telecom, Kino Úsmev, LOKO TRANS Media, CORE Labs, Technická univerzita v Košiciach
Technologickí partneri: NOV, ZEBRA, Deutsche Telekom Systems Solutions Slovakia, DELTA OnLine, ARICOMA, Datacomp
Oficiálni dodávatelia: DKC Veritas, PLOOM, DOMOS SLOVAKIA, Reštaurácia Contessa, Natura, Kinley, Budweiser Budvar, Julius Meinl
Oficiálne víno: KubBo Select, Ostrožovič
Mediálni partneri: JOJ play, JOJ 24, Film Europe Media Company, Rádio KOŠICE, Aktuality.sk, Forbes, Startitup.sk, Korzár, Slovenka, SITA, TASR, Mediaboard, AHOJ TV, See & Go, BigMedia, Kino Sterio, Košice City Guide, Košice V Skratke, MOJAkultura.sk, Česko-Slovenská filmová databáze – ČSFD, Filmsk.sk, diva.sk, koktejl.sk, zenskyweb.sk, Naše Košice
Partneri: JOJ Cinema, Jojko, Slovenský filmový ústav, WITKOWITZ SLOVAKIA, DDDental, CK TUI ReiseCenter Slovensko, Taper, ECO Technologies, Aupark Shopping Center Košice, Dopravný podnik mesta Košice, Letisko Košice, YumEarth, Rent2Eat, CPK Transport, iWish.sk, Kvety Garomi, Hair Factory Košice, Face up! Studio by Michaela Petroci, Panta Rhei, ARTFORUM, LOCAL NOMAD, Východoslovenské múzeum v Košiciach, MIHYRING
Gastronomickí partneri: Pub u Kohúta, OhniskO Fire Dining&Brew Bar, MAIKO SUSHI, Kaviareň Slávia, El Nacional, Tabačka Kulturfabrik, Casa Trade – Casablanca cafe, La Hacienda, Red Velvet Cake Bar, Macarons Košice, Savour Patisserie
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - 32. ročník IFF Art Film je otvorený: Hercovu misiu si prevzala Anna Šišková, Zlatú kameru Peter Dubecký, Cenu Milana Lasicu in memoriam získa Vlado Müller © SITA Všetky práva vyhradené.
Diváci sa do štvrtka 25. júna môžu tešiť na 128 filmov v desiatich sekciách — 73 hraných, 51 krátkych a 4 nové televízne seriály. Tri honorárne ceny dostali počas otváracieho večera svoje mená: cenu Hercova misia za mimoriadny prínos hereckému umeniu si prevzala Anna Šišková, cenu Zlatá kamera za výrazný prínos pre oblasť kinematografie získal generálny riaditeľ Slovenského filmového ústavu Peter Dubecký a Cenu Milana Lasicu in memoriam získa ikona slovenského filmového herectva Vlado (vlastným menom Vladislav) Müller, ktorý sa narodil pred deväťdesiatimi rokmi a v sobotu 20. júna uplynie tridsať rokov od jeho úmrtia. Slávnostným večerom v Kunsthalle Košice publikum už tradične sprevádzal moderátor Bruno Ciberej.
"Pre Košický samosprávny kraj je film silným motorom rozvoja regiónu, ktorý spája kultúru, kreativitu a ekonomiku. Systematicky podporujeme audiovizuálny priemysel prostredníctvom Filmovej kancelárie Košického kraja a programu Terra Incognita. Za posledné štyri roky sme pomohli takmer 30 filmovým projektom, ktoré do regiónu priniesli viac ako 6 miliónov eur, stovky natáčacích dní a zapojili vyše 650 filmových profesionálov. Vytvárame stabilné podmienky pre filmárov, či už formou spätných dotácií alebo priamych grantov, a zároveň prepájame komunitu aj cez nové formáty ako Filmovacie večery, ktoré otvárajú dvere talentom. Účasť Filmovej kancelárie Košického kraja na IFF Art Film potvrdzuje, že filmová produkcia tu nie je hosťom, ale doma," povedal predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.
Po ňom prišiel k publiku primátor mesta Košice Jaroslav Polaček s historickým exkurzom. Vrátil obecenstvo do decembra 1896, keď sa pár mesiacov po tom, ako bratia Lumiérovci ukázali svetu prvý kinematograf, Košičania zišli v sále hotela Šalkhas na premietaní pohyblivých obrázkov. Gramofón síce vtedy škrípal, obecenstvo odchádzalo sklamané a druhé premietanie sa už neuskutočnilo. Bolo to však vôbec prvé verejné premietanie na území Slovenska. "Bol to možno zlý začiatok, ale dobrý koniec. 32. ročník Art Filmu — vitajte na udalosti, ktorá píše slovenský film, a v Košiciach ho robíme už desať rokov. Užívajte si filmy, kráľovské mesto, celý sprievodný program. Teším sa, že môžeme spolu stráviť krásny týždeň v meste Košice," uviedol Jaroslav Polaček.
Cena Milana Lasicu je od roku 2025 udeľovaná in memoriam významným hereckým osobnostiam slovenskej kinematografie, obvykle pri príležitosti nedožitého jubilea. Tohtoročným laureátom sa stane ikona slovenského filmového herectva Vladislav (Vlado) Müller — nezabudnuteľný predstaviteľ postáv vo filmoch Obžalovaný, Medená veža, Orlie pierko či Signum laudis. Narodil sa pred deväťdesiatimi rokmi a v sobotu 20. júna uplynie tridsať rokov od momentu, keď tento svet opustil. Cenu si z rúk Magdy Vášáryovej v nedeľu večer v Historickej radnici prevezme za svojho otca spevák a textár Richard Müller, ktorý z otcovej bohatej filmografie osobne vybral do festivalového programu drámu Smrť šitá na mieru. S Richardom sa fanúšikovia budú môcť stretnúť aj počas nedeľného špeciálneho vydania talkshow Večera s Havranom v Historickej radnici.
V roku 2001 začal medzinárodný filmový festival ART FILM oceňovať popri hercoch aj domácich a zahraničných filmových profesionálov najrôznejších filmárskych povolaní za výrazný prínos do oblasti kinematografie cenou Zlatá kamera. Tohtoročného prvého laureáta prišiel oznámiť režisér, scenárista a producent, ktorý svojimi filmami provokoval bývalý režim, po jeho páde položil základy filmovej a televíznej spoločnosti Febio. Sám si v roku 2018 z ART FILMu odniesol Cenu prezidenta festivalu a do Košíc by to z jeho rodiska v Nižnej Šebastovej mal len niečo cez 30 kilometrov — Fero Fenič. Zlatú kameru z jeho rúk prevzal Peter Dubecký, generálny riaditeľ Slovenského filmového ústavu a čestný predseda Asociácie slovenských filmových klubov. "Film milujem od svojich troch-štyroch rokov, keď otec premietal a ja som mu pri tom pomáhal. Zostalo to v rodine. Toto ocenenie si absolútne vážim. Mandát v Slovenskom filmovom ústave mám ešte rok a pol, takže skúsim ešte veľa vecí urobiť pre kultúru, ktorá v súčasnosti naozaj nie je v dobrej kondícii," povedal po prevzatí ceny Peter Dubecký.
Hercova misia je cena venovaná hereckým osobnostiam za ich mimoriadny prínos k hereckému umeniu vo filme. Tohtoročnú laureátku prišla oznámiť filmová a divadelná herečka Jitka Schneiderová. "Devätnásť rokov spolu hráme divadlo. A devätnásť rokov sa na každé predstavenie teším, že prídeš cez tie kopčeky a zahráme si spolu. Ty si nielen fantastická herečka, ty si predovšetkým skvelá žena. Si vlastne aj tá postava z filmu Musíme si pomáhať. Charakterná, silná, odvážna, láskavá a milujúca," uviedla Jitka Schneiderová pred odovzdaním ceny Anne Šiškovej.
Anna Šišková sa v príhovore poďakovala festivalu aj všetkým, ktorí za ním stoja. Spomenula detstvo v Terchovej, kde sa v dedinskom kine premietalo raz týždenne, prvý filmový zážitok v podobe Človeka obojživelníka i cestu k povolaniu, ktorá nebola priamočiara. Na VŠMU ju kvôli emigrácii brata nezobrali, prešla cez Pedagogickú fakultu v Trnave a skončila ako elév v prešovskom Divadle Jonáša Záborského, odkiaľ sa k pedagogike už nevrátila. "Robiť svet lepším — to pokladám za hercovu misiu. Art Film je miestom, kde sa cez film spájame na tej najľudskejšej úrovni. Verím, že tento festival bude mať ďalšie úspešné ročníky a aj silnú finančnú podporu," uzavrela Anna Šišková. Laureátku prišli na otvárací ceremoniál podporiť aj jej dcéry Tereza a Dorota Nvotové. Tereza Nvotová svoju matku režijne viedla vo filme Špina. Herečka si cenu Hercova misia preberie aj za prítomnosti verejnosti, v sobotu 20. júna o 11:00 v Kulturparku a odfotí sa na ikonickej festivalovej stoličke.
Pred premietaním otváracieho filmu prevzal slovo umelecký riaditeľ festivalu Martin Palúch. "Vybrali sme naozaj unikátne filmy, či už z Cannes alebo Sundance, ale aj zo strednej a východnej Európy. Máme byť na čo hrdí. Tá exkluzivita, herecké osobnosti aj nové režijné prístupy sú naozaj originálne. A keďže podporujeme slovenský film, vždy sa snažíme nájsť domáci titul, ktorý by sa vyrovnal tým zahraničným. Tentokrát uvidíte úplne nový česko-slovenský debut režiséra Tomáša Hubáčka Wirbel, ktorý je zároveň v súťaži hraných filmov aj v súťaži o cenu kritikov FIPRESCI," povedal Martin Palúch. Pred plátno potom prišiel celý tvorivý tím otváracieho filmu tohtoročného IFF Art Film v zložení: režisér Tomáš Hubáček, producenti Marek Urban a Ján Macola, kameraman Alan Soural, majster zvuku Tobias Potočný a herečka Judit Pecháček.
IFF Art Film 2026 pokračuje v Košiciach až do štvrtka 25. júna 2026.
32. ročník IFF ART FILM sa uskutoční vďaka podpore:
Organizátor: ART FILM FEST s.r.o.
Spoluorganizátori: Mesto Košice, K13 – Košické kultúrne centrá, Visit Košice, ART FILM FEST, n.o.
Festival finančne podporil: Audiovizuálny fond
Projekt bol spolufinancovaný Košickým samosprávnym krajom z programu Terra Incognita
Hlavní partneri: CODES Brand House, H2O FUND SICAV, Forstav
Automotive partner: AUTO-VALAS
Oficiálny hotel: Hotel Yasmin
Hlavní mediálni partneri: TV JOJ, Pravda, Eurotelevízia
Reklamní partneri: U. S. Steel Košice, ANTIK Telecom, Kino Úsmev, LOKO TRANS Media, CORE Labs, Technická univerzita v Košiciach
Technologickí partneri: NOV, ZEBRA, Deutsche Telekom Systems Solutions Slovakia, DELTA OnLine, ARICOMA, Datacomp
Oficiálni dodávatelia: DKC Veritas, PLOOM, DOMOS SLOVAKIA, Reštaurácia Contessa, Natura, Kinley, Budweiser Budvar, Julius Meinl
Oficiálne víno: KubBo Select, Ostrožovič
Mediálni partneri: JOJ play, JOJ 24, Film Europe Media Company, Rádio KOŠICE, Aktuality.sk, Forbes, Startitup.sk, Korzár, Slovenka, SITA, TASR, Mediaboard, AHOJ TV, See & Go, BigMedia, Kino Sterio, Košice City Guide, Košice V Skratke, MOJAkultura.sk, Česko-Slovenská filmová databáze – ČSFD, Filmsk.sk, diva.sk, koktejl.sk, zenskyweb.sk, Naše Košice
Partneri: JOJ Cinema, Jojko, Slovenský filmový ústav, WITKOWITZ SLOVAKIA, DDDental, CK TUI ReiseCenter Slovensko, Taper, ECO Technologies, Aupark Shopping Center Košice, Dopravný podnik mesta Košice, Letisko Košice, YumEarth, Rent2Eat, CPK Transport, iWish.sk, Kvety Garomi, Hair Factory Košice, Face up! Studio by Michaela Petroci, Panta Rhei, ARTFORUM, LOCAL NOMAD, Východoslovenské múzeum v Košiciach, MIHYRING
Gastronomickí partneri: Pub u Kohúta, OhniskO Fire Dining&Brew Bar, MAIKO SUSHI, Kaviareň Slávia, El Nacional, Tabačka Kulturfabrik, Casa Trade – Casablanca cafe, La Hacienda, Red Velvet Cake Bar, Macarons Košice, Savour Patisserie
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - 32. ročník IFF Art Film je otvorený: Hercovu misiu si prevzala Anna Šišková, Zlatú kameru Peter Dubecký, Cenu Milana Lasicu in memoriam získa Vlado Müller © SITA Všetky práva vyhradené.
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