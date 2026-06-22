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22. júna 2026
Vesna a Ben Cristovao vydávajú spoločný singel Já si tě brát nebudu. V novom klipe hľadajú ideálneho ženícha – VIDEO, FOTO
Tagy: Videoklip
Populárna česká hudobná skupina Vesna spolu s Benom Cristovaom vydali singel Já si tě brát nebudu. Energická skladba s folklórnym nádychom a chytľavým refrénom vychádza spolu s videoklipom zasadeným do ...
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22.6.2026 (SITA.sk) - Populárna česká hudobná skupina Vesna spolu s Benom Cristovaom vydali singel Já si tě brát nebudu. Energická skladba s folklórnym nádychom a chytľavým refrénom vychádza spolu s videoklipom zasadeným do netradičného castingu na ideálneho ženícha.
Dievčenská kapela Vesna prichádza s novým singlom Já si tě brát nebudu, na ktorom spojila sily s jedným z najúspešnejších českých hudobníkov súčasnosti, Benom Cristovaom.
Novinka vyšla 19. júna spolu s videoklipom, ktorý fanúšikov zavedie na originálny "casting na ženícha". Singel prepája energický pop, folklórne motívy aj súčasný zvuk a s nadhľadom i emóciami rozpráva o doberaní sa medzi dievčatami a chlapcami, ale aj o tom, že nie každý vzťah musí skončiť pred oltárom.
Kapela Vesna v posledných rokoch výrazne rezonuje nielen na českej hudobnej scéne, ale aj v zahraničí. Po úspechu eurovízneho hitu My Sister's Crown, s ktorým sa dostala do finále Eurovision Song Contest, si získala pozornosť vďaka originálnemu prepojeniu modernej popovej hudby, folklóru, ženskej energie a silných tém. Frontmanka a autorka Patricie Kaňok dlhodobo pracuje s motívmi ženskosti, identity i spoločenských stereotypov a práve nová skladba Ja si ťa brať nebudem na túto líniu nadväzuje.
"O spolupráci s Benom sme uvažovali už skôr, pretože spája mladšiu aj staršiu generáciu, svoje miesto na scéne si vybudoval vďaka originalite a vo svojich textoch pomenúva aj dôležité spoločenské témy. S piesňou Ja si ťa brať nebudem sme ho oslovili až tento rok a prišlo nám, že skladba bude ešte zaujímavejšia, ak ju doplní mužská perspektíva," hovorí Patricie Kaňok.
Ben Cristovao ponuku na spoluprácu prijal okamžite. "Tá pesnička ma bavila už od prvého vypočutia. Má skvelú energiu a tanečný rytmus, ktorý mi okamžite zostal v hlave," opisuje spevák a rapper, ktorý svoju časť textu dokončoval len niekoľko dní pred samotným nahrávaním. "Nechal som to chvíľu dozrieť a zrazu som presne vedel, čo chcem napísať. Druhú polovicu textu som dokonca dopisoval priamo v štúdiu."
Prvotný nápad skladby vznikol počas podujatia Prague International Songwriting Camp, ktorý Patricie Kaňok každoročne organizuje a prepája na ňom českých aj zahraničných autorov. Na vzniku piesne sa podieľal aj dánsky producent a skladateľ Bjarke Sørensen, ktorý s Vesnou spolupracoval už na hite Moravo. O finálnu produkciu sa postaralo producentské duo Production Lovers.
Pre potreby nahrávania vznikla aj špecifická zvuková linka inšpirovaná folklórnymi nástrojmi. Multiinštrumentalista Ondřej Klímek v štúdiu nahral niekoľko druhov fláut, okrem iného priečnu flautu, chaluduk, tarogato a dve varianty zobcových fláut, ktoré skladbe dodali jej charakteristickú atmosféru.
Spolu so singlom vychádza aj videoklip s motívom castingu na ideálneho ženícha. Réžie sa ujala Zuzana Akopjan Veselá, ktorá je s vizuálnym svetom Vesny dlhodobo úzko prepojená. Stála okrem iného za eurovíznym vystúpením kapely a pripravuje aj jej doposiaľ najväčší koncert v Forum Karlín. Nový klip tak nadväzuje na charakteristickú estetiku Vesny, ktorá prepája ženskú silu, nadhľad, štylizáciu i výraznú vizuálnu symboliku.
Tvorcovia sa pri jeho vizuálnej podobe inšpirovali estetikou 80. rokov a neprehliadnuteľnou súčasťou klipu sú aj tanečné choreografie. Práve tie sa v rozšírenej podobe objavia aj na jesennom koncerte Vesny vo Foru Karlín.
Vstupenky na avizovaný koncert sú dostupné v sieti Ticketportal a na Ticketmaster.
Zdroj: SITA.sk - Vesna a Ben Cristovao vydávajú spoločný singel Já si tě brát nebudu. V novom klipe hľadajú ideálneho ženícha – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Dievčenská kapela Vesna prichádza s novým singlom Já si tě brát nebudu, na ktorom spojila sily s jedným z najúspešnejších českých hudobníkov súčasnosti, Benom Cristovaom.
Novinka vyšla 19. júna spolu s videoklipom, ktorý fanúšikov zavedie na originálny "casting na ženícha". Singel prepája energický pop, folklórne motívy aj súčasný zvuk a s nadhľadom i emóciami rozpráva o doberaní sa medzi dievčatami a chlapcami, ale aj o tom, že nie každý vzťah musí skončiť pred oltárom.
Spojenie mladšej aj staršej generácie
Kapela Vesna v posledných rokoch výrazne rezonuje nielen na českej hudobnej scéne, ale aj v zahraničí. Po úspechu eurovízneho hitu My Sister's Crown, s ktorým sa dostala do finále Eurovision Song Contest, si získala pozornosť vďaka originálnemu prepojeniu modernej popovej hudby, folklóru, ženskej energie a silných tém. Frontmanka a autorka Patricie Kaňok dlhodobo pracuje s motívmi ženskosti, identity i spoločenských stereotypov a práve nová skladba Ja si ťa brať nebudem na túto líniu nadväzuje.
"O spolupráci s Benom sme uvažovali už skôr, pretože spája mladšiu aj staršiu generáciu, svoje miesto na scéne si vybudoval vďaka originalite a vo svojich textoch pomenúva aj dôležité spoločenské témy. S piesňou Ja si ťa brať nebudem sme ho oslovili až tento rok a prišlo nám, že skladba bude ešte zaujímavejšia, ak ju doplní mužská perspektíva," hovorí Patricie Kaňok.
Špecifická zvuková linka
Ben Cristovao ponuku na spoluprácu prijal okamžite. "Tá pesnička ma bavila už od prvého vypočutia. Má skvelú energiu a tanečný rytmus, ktorý mi okamžite zostal v hlave," opisuje spevák a rapper, ktorý svoju časť textu dokončoval len niekoľko dní pred samotným nahrávaním. "Nechal som to chvíľu dozrieť a zrazu som presne vedel, čo chcem napísať. Druhú polovicu textu som dokonca dopisoval priamo v štúdiu."
Prvotný nápad skladby vznikol počas podujatia Prague International Songwriting Camp, ktorý Patricie Kaňok každoročne organizuje a prepája na ňom českých aj zahraničných autorov. Na vzniku piesne sa podieľal aj dánsky producent a skladateľ Bjarke Sørensen, ktorý s Vesnou spolupracoval už na hite Moravo. O finálnu produkciu sa postaralo producentské duo Production Lovers.
Pre potreby nahrávania vznikla aj špecifická zvuková linka inšpirovaná folklórnymi nástrojmi. Multiinštrumentalista Ondřej Klímek v štúdiu nahral niekoľko druhov fláut, okrem iného priečnu flautu, chaluduk, tarogato a dve varianty zobcových fláut, ktoré skladbe dodali jej charakteristickú atmosféru.
Casting na ideálneho ženícha
Spolu so singlom vychádza aj videoklip s motívom castingu na ideálneho ženícha. Réžie sa ujala Zuzana Akopjan Veselá, ktorá je s vizuálnym svetom Vesny dlhodobo úzko prepojená. Stála okrem iného za eurovíznym vystúpením kapely a pripravuje aj jej doposiaľ najväčší koncert v Forum Karlín. Nový klip tak nadväzuje na charakteristickú estetiku Vesny, ktorá prepája ženskú silu, nadhľad, štylizáciu i výraznú vizuálnu symboliku.
Tvorcovia sa pri jeho vizuálnej podobe inšpirovali estetikou 80. rokov a neprehliadnuteľnou súčasťou klipu sú aj tanečné choreografie. Práve tie sa v rozšírenej podobe objavia aj na jesennom koncerte Vesny vo Foru Karlín.
Vstupenky na avizovaný koncert sú dostupné v sieti Ticketportal a na Ticketmaster.
Zdroj: SITA.sk - Vesna a Ben Cristovao vydávajú spoločný singel Já si tě brát nebudu. V novom klipe hľadajú ideálneho ženícha – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Videoklip
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