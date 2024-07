365.bank je najlepšou digitálnou bankou na Slovensku podľa prestížneho magazínu Euromoney

Od digitálneho priekopníka k plnoformátovej banke

O ocenení Euromoney

22.7.2024 (SITA.sk) -365.bank začínala ako čisto digitálna banka, ktorá odštartovala svoju činnosť v beta prevádzke po vzore zahraničných fintechov a startupov. V roku 2021 prešla transformáciou a stala sa plnoformátovou retailovou bankou so sieťou kontaktných miest. Digitálny kanál je pritom aj naďalej kľúčovým prvkom jej DNA.Počas uplynulého roka pritom banka pokračovala v modernizácii svojich produktov a služieb, vrátane mobilnej aplikácie, a priniesla viaceré inovácie najmä v oblasti digitálnych peňaženiek, ale aj na poli digitálneho investovania. Za svoje aktivity si odnáša prvenstvo v súťaži Euromoney Award for Excellence. Britský magazín jej pritom udelil titul Najlepšej digitálnej banky na Slovensku."365.bank vyrástla z digitálneho priekopníka na plnoformátovú retailovú banku, vďaka čomu vieme obslúžiť nielen digitálneho, ale aj tradičnejšieho klienta. Digitálny princíp je však na pozadí všetkého, čo robíme aj naďalej. Pretože s rastúcou digitalizáciou sa menia aj preferencie samotných klientov. Ako banka chceme držať krok s ich potrebami, a preto je pre nás aj naďalej dôležitý princíp "mobile first", na ktorom je Trišesťpäťka postavená od svojho vzniku," hovorí Andrej Zaťko, CEO a co-owner 365.bank.Euromoney Awards for Excellence je jedným z najprestížnejších ocenení v bankovom sektore, ktoré sa udeľuje od roku 1992. Euromoney každoročne hodnotí banky na základe ich výkonnosti, inovácií a schopnosti prispôsobiť sa meniacim sa podmienkam na trhu. Odovzdávanie tohtoročných výsledkov prebehlo 18. júla v Londýne na slávnostnom ceremoniáli.Informačný servis