V Banskej Bystrici vyrastá nový skejtpark a hokejbalové ihrisko (video)

Peniaze z Fondu na podporu športu

Ihriská dlhodobo chátrali

22.7.2024 (SITA.sk) - V meste pod Urpínom od začiatku júla pracuje vysúťažený zhotoviteľ firma Pemax Plus, s.r.o. na výstavbe hokejbalového ihriska a skateparku.Ako na pondelňajšom brífingu uviedol primátor Banskej Bystrice Ján Nosko , ide o ihriská, ktoré týmto komunitám v meste dlhodobo chýbajú.Dodávateľ prác by mal dokončiť výstavbu ihrísk v areáli Obchodnej akadémie do deviatich mesiacov. Realizácia je naplánovaná tak, aby sa hlučné procesy vykonávali počas letných prázdnin a neobmedzovali výučbu na školách.„Veľmi ma teší, že sa nám podarilo získať mimorozpočtové zdroje z Fondu na podporu športu 520-tisíc eur. Celkový rozpočet tejto akcie bol na úrovni zhruba 742-tisíc eur, súťažou sa nám podarilo túto sumu znížiť na približne 635-tisíc eur,“ popísal náklady na výstavbu ihrísk primátor s tým, že to znamená úsporu na rozpočte viac ako 100-tisíc eur.Podľa viceprimátora Jakuba Gajdošíka najväčším problémom pri ich výstavbe bolo nájsť najvhodnejšiu lokalitu.„Tieto štyri ihriská, ktoré sú vo vlastníctve Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) , dlhodobo chátrali a som rád, že sa nám podarilo nájsť dohodu s krajom, keď sme si prenajali túto časť - tieto dve horné ihriská, kde vybudujeme športoviská, ktoré budú slúžiť verejnosti a týmto dvom komunitám,“ vysvetlil zástupca primátora.V hornej časti ihriska bude situovaný skatepark tvorený z betónových prvkov, prekážok s rôznou náročnosťou a skateového bazéna. Na druhej ploche bude vybudované hokejbalové ihrisko s mantinelmi, záchytnými sieťami aj menšou tribúnou.Na základe dohody s Obchodnou akadémiou budú tieto športoviská využívať aj ich žiaci a tiež študenti a študentky ostatných stredných škôl.„Zároveň BBSK dobuduje aj zvyšné dve ihriská, ktoré budú slúžiť na iné loptové športy a v priestoroch školy vznikne aj zázemie pre hokejbalistov a skejterov, čiže šatne, sprchy. Vznikne teda ucelený areál, ktorý budú môcť využívať nielen popoludní tieto komunity, ale počas dňa aj študenti stredných škôl,“ dodal Gajdošík.