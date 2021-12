365.bank sa stala bankou roka na Slovensku podľa britského magazínu The Banker

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

2.12.2021 (Webnoviny.sk) -Oceneniekaždý rok udeľuje, britský magazín zameraný na financie, a o výsledkoch rozhoduje. Tento rok pritom zabodovala aj, ktorá potvrdila svoju pozíciu vyzývateľa na trhu a po troch rokoch svojej existencie sa stala. V celkovom hodnotení pritom zohralo kľúčovú úlohu jej nové strategické smerovanie, inovatívnosť a nové technológie, ako aj udržateľnosť a dosiahnuté ekonomické výsledky."Tento rok sa pre 365.bank niesol v znamení výziev a bol najdôležitejším rokom v histórii našej bankovej skupiny. Prešli sme strategickou transformáciou, v náročných časoch ovplyvnených pandémiou koronavírusu sme boli schopní rásť a pomáhať klientom prekonať jej dopady. Neprestali sme ani inovovať. Priniesli sme viaceré technológie, ktoré klientom spríjemnili denné bankovníctvo. Ocenenie Banka roka na Slovensku od magazínu The Banker je pre nás motiváciou ďalej napredovať," hovorí Andrej Zaťko, CEO 365.bank.Súťaž Bank of the Year Awards vyhodnocuje popredné svetové bankové inštitúcie viac ako 20 rokov. Jednotlivé inštitúcie sú posudzované z hľadiska, ako sú hospodársky výsledok, ale aj výnosnosť či stabilita. Porota hodnotí banky aj z hľadiska ich, rozvojaa produktov. Vzhľadom na aktuálnuboli hodnotiacim kritériom ajbánk smerom ku klientom s cieľomtohto náročnéhoMagazín The Banker je mesačník patriaci do skupiny Financial Times Group so sídlom v Londýne. Celosvetovo má viac akoa viac ako, pričom oslovuje širokú komunitu bankárov, expertov, investičných fondov, ratingových agentúr a inštitucionálnych investorov. Rebríček zostavený magazínom The Banker je považovaný zav rámci bankového sektora.Informačný servis