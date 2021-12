Kočner možno dostane ďalšie tri roky väzenia, pokračuje pojednávanie v kauze motákov (video)

Súd odmietol vypočuť Makóa

Kočner sa cíti byť nevinný

2.12.2021 (Webnoviny.sk) - Úhrnný a súhrnný trest vo výške 22 rokov navrhol vo štvrtok v rámci záverečnej reči prokurátor Krajskej prokuratúry v Trenčíne Branislav Murgaš v kauze takzvaných motákov obžalovanému Marianovi Kočnerovi.Ak by mu Okresný súd Bratislava I vyhovel, znamenalo by to navýšenie aktuálneho trestu 19 rokov, ktorý si Kočner odpykáva za kauzu televíznych zmeniek o tri roky.Podľa prokurátora totiž bola vina obžalovaného z trestného činu krivej výpovede a krivej prísahy preukázaná v celom rozsahu.Obhajca obžalovaného Martin Pohovej naopak uviedol, že v neprospech Kočnera vypovedá len svedok Peter Tóth, pričom všetci ostatní vypočutí svedkovia vypovedajú opačne.Obhajoba ešte pred ukončením dokazovania navrhla vypočuť bývalého šéfa daňových kriminalistov Ľudovíta Makóa, keďže podľa nich v jednej jeho výpovedi uviedol skutočnosti, ktoré znižujú dôveryhodnosť Tótha. Súd však návrhu nevyhovel.Podľa obžaloby v období od júla do septembra 2018 poslal Kočner z väzby, kde bol umiestnený pre kauzu televíznych zmeniek, prostredníctvom advokáta Andreja Šabíka list bývalému príslušníkovi Slovenskej informačnej služby (SIS) Petrovi Tóthovi.V ňom ho žiadal, aby presvedčil osobu menom Roman Osuský, aby vo veci zmeniek vypovedal. Mal konkrétne uviesť, že ako príslušník Slovenskej informačnej služby už v roku 2000 vedel o existencii miliónových zmeniek. Stretnutie Tótha a Osuského sa však nakoniec nekonalo.Kočner sa podľa obžaloby týmto dopustil trestného činu marenia spravodlivosti. Súd však na júnovom verejnom zasadnutí zmenil kvalifikáciu skutku na trestný čin krivej výpovede a krivej prísahy. Samotný Kočner sa v tejto veci cíti byť nevinný.