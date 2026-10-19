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365.bank zvyšuje úročenie na Dnešnom sporení až na 3 % ročne


Tagy: PR Sporenie

365.bank teraz prináša svojim klientom ešte výhodnejšie zhodnotenie úspor. Od 1. novembra zvyšuje úrokovú sadzbu na obľúbenom produkte Dnešné sporenie pre klientov, ktorí aktívne ...



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gettyimages 1770650467 676x451 19.10.2026 (SITA.sk) - 365.bank teraz prináša svojim klientom ešte výhodnejšie zhodnotenie úspor.


Od 1. novembra zvyšuje úrokovú sadzbu na obľúbenom produkte Dnešné sporenie pre klientov, ktorí aktívne využívajú svoj platený Osobný účet. Pôvodná úroková sadzba bola 2,5 %, po novom môžu klienti získať úrok až 3,00 % p. a.

Banka týmto krokom nadväzuje na dlhodobú filozofiu prinášať atraktívne produkty a kvalitné služby, ako aj odmeňovať klientov za aktivitu a zjednodušovať im dennodennú správu financií. Výhodou produktu Dnešné sporenie je vysoká flexibilita – vklady, výbery či prevody môžu klienti robiť podľa potreby kedykoľvek a pohyby sledujú cez Internet banking alebo cez mobilnú aplikáciu.

"V 365-ke chceme našich klientov motivovať a odmeňovať za to, že svoj účet využívajú naplno. Zvýšením úrokovej sadzby na Dnešnom sporení pri aktívnom platenom účte na 3 % p. a. im prinášame ešte atraktívnejšie zhodnotenie ich voľných financií. Zároveň majú v prípade potreby svoje prostriedky k dispozícii okamžite bez toho, aby museli rušiť celý vklad," uviedla Zuzana Blažečková Janove, Head of PR v 365.bank.

Financie na sporenie je možné vkladať podľa uváženia, s pripisovaním základného úroku 1 % p. a. každý deň, pričom klienti spĺňajúci podmienky majú možnosť získať zvýhodnený úrok spolu až do výšky 3,00 % p. a. Navyše, pri výbere neprichádzajú o už pripísaný úrok; za realizovaný výber sa účtuje poplatok v súlade so sadzobníkom poplatkov. Dnešné sporenie si klienti vedia zriadiť priamo v pobočke banky, bez poplatkov za zriadenie a vedenie sporenia.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - 365.bank zvyšuje úročenie na Dnešnom sporení až na 3 % ročne © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: PR Sporenie
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