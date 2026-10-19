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Lidl a Sloboda zvierat predstavili nové dlhodobé partnerstvo
Tagy: PR
Útulky aj dnes praskajú vo švíkoch a na Slovensku sú stovky zvierat, ktoré čakajú na svoj domov. Len v bratislavskej Slobode zvierat denná obsadenosť psov a mačiek neklesá pod hranicu dvesto ...
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19.10.2026 (SITA.sk) - Útulky aj dnes praskajú vo švíkoch a na Slovensku sú stovky zvierat, ktoré čakajú na svoj domov.
Len v bratislavskej Slobode zvierat denná obsadenosť psov a mačiek neklesá pod hranicu dvesto zvierat. Diskontný reťazec podáva pomocnú ruku a štartuje nové partnerstvo s najväčšou organizáciou na ochranu zvierat na Slovensku.
Koterce sa neustále plnia ďalšími vystrašenými zvieratami a útulky robia všetko pre to, aby pomohli čo najväčšiemu počtu z nich. Záchrana týraných a opustených zvierat je často mimoriadne náročná a vyčerpávajúca nielen psychicky, ale predovšetkým finančne. Práve tu sa ukazuje význam silných partnerstiev, ktoré dokážu pomôcť v kritických chvíľach. Diskontný reťazec Lidl daruje zvieracím záchranárom sumu 10 000 eur, ktorá je určená na pokrytie nákladov na veterinárnu starostlivosť. Práve účty za operácie, lieky či akútne ošetrenia zvierat v zlom stave predstavujú pre útulky výraznú finančnú záťaž. Táto suma tak prispeje k uzdraveniu množstva opustených zvierat naprieč celým Slovenskom.
"V Lidli sme aktuálne predstavili našu novú značku pre psov a mačky Max & Mila’s World a popri tom intenzívne myslíme aj na zvieratá, ktorým skutočný domov chýba. Prajeme si, aby pomáhala domácim zvieratám, ktoré majú domov, a rovnako aj tým, ktoré naň ešte len čakajú a potrebujú v prvom rade zdravotnú starostlivosť. Sme nesmierne hrdí na to, že naším partnerom sa stala Sloboda zvierat, najväčšia organizácia svojho druhu na Slovensku. Okrem dlhodobej spolupráce prinášame aj priamu finančnú pomoc v podobe 10 000 eur na veterinárnu starostlivosť a veríme, že spoločne dokážeme reálne skvalitniť život stovkám opustených zvierat na celom Slovensku," povedal Tomáš Bezák, vedúci úseku Corporate Affairs, Lidl Slovenská republika.
"Sloboda zvierat je okrem zvierat umiestnených v bratislavskom útulku k dispozícii aj 28 regionálnym centrám na západnom, strednom a východnom Slovensku. V rámci našich kapacít im pomáhame materiálne, finančne a taktiež s adopciou. Do útulku z týchto miest preberáme zranené zvieratá, ktoré nevyhnutne potrebujú podstúpiť náročnejšie veterinárne zákroky a následnú rekonvalescenciu. Je to ich jediná šanca, ako prežiť kvalitnejší život v skutočnej rodine. Z nového partnerstva s reťazcom Lidl máme veľkú radosť. Výzvy, ktoré nás čakajú v najbližšom období, sa budú aj vďaka tejto nezištnej pomoci zvládať o niečo ľahšie," dodala Pavla Dugovičová, predsedníčka Slobody zvierat.
Nové partnerstvo Lidl so Slobodou zvierat oznámili v pondelok 12. októbra priamo v bratislavskom útulku počas krstu už 17. vydania charitatívneho kalendára. Na jeho stránkach nájdete fotografie známych osobností pózujúcich s útulkovými stálicami. Ide o psíky s osobitými príbehmi, ktoré na svoj domov čakajú už naozaj dlhý čas. Výrobu tohto kalendára finančne podporil priamo Lidl, pričom celá suma získaná z jeho predaja poputuje v plnej výške zvieratám v núdzi.
Kalendár pokrstili granulami novej privátnej značky Max & Mila’s World, ktorú Lidl aktuálne prináša do všetkých svojich predajní na Slovensku. Nový sortiment je navrhnutý tak, aby majiteľom uľahčil výber kvalitného krmiva vďaka trom prehľadným úrovniam: Basic, Advanced Care a bezobilninovej rade Gourmet. Značka stavia na prírodných receptúrach bez pridaného cukru či umelých farbív a spája tak odborníkmi overenú kvalitu s dostupnou cenou.
Pomoc od Lidla však nie je len jednorazovým gestom. Partnerstvo je postavené na dlhodobej podpore, ktorá už vyše desať rokov zahŕňa pravidelné darovanie krmiva. Vďaka tejto stabilnej pomoci reťazec daroval Slobode zvierat a jej regionálnym útulkom už 77 664,26 kilogramov krmiva. Vyše 7 ton ročne pomáha útulkom sústrediť sa na záchranu životov a hľadanie nových domovov.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Lidl a Sloboda zvierat predstavili nové dlhodobé partnerstvo © SITA Všetky práva vyhradené.
Len v bratislavskej Slobode zvierat denná obsadenosť psov a mačiek neklesá pod hranicu dvesto zvierat. Diskontný reťazec podáva pomocnú ruku a štartuje nové partnerstvo s najväčšou organizáciou na ochranu zvierat na Slovensku.
Koterce sa neustále plnia ďalšími vystrašenými zvieratami a útulky robia všetko pre to, aby pomohli čo najväčšiemu počtu z nich. Záchrana týraných a opustených zvierat je často mimoriadne náročná a vyčerpávajúca nielen psychicky, ale predovšetkým finančne. Práve tu sa ukazuje význam silných partnerstiev, ktoré dokážu pomôcť v kritických chvíľach. Diskontný reťazec Lidl daruje zvieracím záchranárom sumu 10 000 eur, ktorá je určená na pokrytie nákladov na veterinárnu starostlivosť. Práve účty za operácie, lieky či akútne ošetrenia zvierat v zlom stave predstavujú pre útulky výraznú finančnú záťaž. Táto suma tak prispeje k uzdraveniu množstva opustených zvierat naprieč celým Slovenskom.
"V Lidli sme aktuálne predstavili našu novú značku pre psov a mačky Max & Mila’s World a popri tom intenzívne myslíme aj na zvieratá, ktorým skutočný domov chýba. Prajeme si, aby pomáhala domácim zvieratám, ktoré majú domov, a rovnako aj tým, ktoré naň ešte len čakajú a potrebujú v prvom rade zdravotnú starostlivosť. Sme nesmierne hrdí na to, že naším partnerom sa stala Sloboda zvierat, najväčšia organizácia svojho druhu na Slovensku. Okrem dlhodobej spolupráce prinášame aj priamu finančnú pomoc v podobe 10 000 eur na veterinárnu starostlivosť a veríme, že spoločne dokážeme reálne skvalitniť život stovkám opustených zvierat na celom Slovensku," povedal Tomáš Bezák, vedúci úseku Corporate Affairs, Lidl Slovenská republika.
"Sloboda zvierat je okrem zvierat umiestnených v bratislavskom útulku k dispozícii aj 28 regionálnym centrám na západnom, strednom a východnom Slovensku. V rámci našich kapacít im pomáhame materiálne, finančne a taktiež s adopciou. Do útulku z týchto miest preberáme zranené zvieratá, ktoré nevyhnutne potrebujú podstúpiť náročnejšie veterinárne zákroky a následnú rekonvalescenciu. Je to ich jediná šanca, ako prežiť kvalitnejší život v skutočnej rodine. Z nového partnerstva s reťazcom Lidl máme veľkú radosť. Výzvy, ktoré nás čakajú v najbližšom období, sa budú aj vďaka tejto nezištnej pomoci zvládať o niečo ľahšie," dodala Pavla Dugovičová, predsedníčka Slobody zvierat.
Symbolický štart priamo v útulku
Nové partnerstvo Lidl so Slobodou zvierat oznámili v pondelok 12. októbra priamo v bratislavskom útulku počas krstu už 17. vydania charitatívneho kalendára. Na jeho stránkach nájdete fotografie známych osobností pózujúcich s útulkovými stálicami. Ide o psíky s osobitými príbehmi, ktoré na svoj domov čakajú už naozaj dlhý čas. Výrobu tohto kalendára finančne podporil priamo Lidl, pričom celá suma získaná z jeho predaja poputuje v plnej výške zvieratám v núdzi.
Kalendár pokrstili granulami novej privátnej značky Max & Mila’s World, ktorú Lidl aktuálne prináša do všetkých svojich predajní na Slovensku. Nový sortiment je navrhnutý tak, aby majiteľom uľahčil výber kvalitného krmiva vďaka trom prehľadným úrovniam: Basic, Advanced Care a bezobilninovej rade Gourmet. Značka stavia na prírodných receptúrach bez pridaného cukru či umelých farbív a spája tak odborníkmi overenú kvalitu s dostupnou cenou.
Dlhodobá pomoc zvieratám
Pomoc od Lidla však nie je len jednorazovým gestom. Partnerstvo je postavené na dlhodobej podpore, ktorá už vyše desať rokov zahŕňa pravidelné darovanie krmiva. Vďaka tejto stabilnej pomoci reťazec daroval Slobode zvierat a jej regionálnym útulkom už 77 664,26 kilogramov krmiva. Vyše 7 ton ročne pomáha útulkom sústrediť sa na záchranu životov a hľadanie nových domovov.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Lidl a Sloboda zvierat predstavili nové dlhodobé partnerstvo © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: PR
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