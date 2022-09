4-dňový pracovný režim spoločnosti NN Slovensko získal prestížne ocenenie HR inšpirácia

Štvordňový pracovný týždeň realitou už aj na Slovensku

Aktuálne trendy v oblasti HR

Do 3. ročníka ocenenia HR inšpirácia sa kvalifikovalo až 22 prihlásených projektov z rôznych segmentov. Nechýbali zástupcovia z výrobných sektorov, finančných služieb, energetiky, FMCG, IT alebo Telco odvetvia. Spoločným menovateľom všetkých prihlásených bol inovatívny prístup k riešeniu problému či prípadnej zmene vo firemnej kultúre a riadení ľudských zdrojov."Ocenenie HR inšpirácia má slúžiť ako motivácia pre zamestnancov HR oddelení nebáť sa prísť s novými myšlienkami aj napriek skutočnosti, že úspešnosť prijatia inovácie v organizácii nie vždy závisí od jej kvality, prepracovania či prínosu pre organizáciu, ale častokrát je závislá od postoja členov organizácie k samotnému inovačnému riešeniu, teda k zmene," vysvetľujeKaždý rok sa oceňuje v dvoch súťažných kategóriách. Prvou je Cena CEO, o ktorej rozhoduje odborná porota zložená z lídrov slovenského biznisu. Druhou súťažnou kategóriou je Cena HR verejnosti, ktorá sa udeľuje na základe hlasovanie širokej HR verejnosti. V 3. ročníku súťaže bola táto cena udelená práve spoločnosti NN Slovensko a jej projektu "NNáš nový štýl práce". V NN si totiž môžete vybrať, či budete pracovať 4 alebo 5 dní v týždni."Myšlienku 4-dňového pracovného týždňa sme mali rozpracovanú už od roku 2020. V úvode prešla rôznymi testovacími fázami a procesom schvaľovania, kým sme 4-dňový týždeň zaviedli natrvalo ako jeden z režimov práce. Naším hlavným cieľom bolo ponúknuť NN zamestnancom vyššiu mieru pracovnej flexibility. Kolegom sme chceli aktívne prispieť k zlepšeniu rovnováhy medzi súkromným a pracovným životom. Verili sme, že takýto inovatívny prístup prinesie aj vyššiu angažovanosť zamestnancov či konkurenčnú výhodu na trhu práce. Dnes sa úprimne teším, že náš nápad a snahu oceňujú nielen samotní zamestnanci, ale aj odborná verejnosť," hovoríV NN Slovensko si každý zamestnanec môže sám vybrať, či bude pracovať v 4-dňovom alebo štandardnom 5-dňovom režime. Na výber je práca od pondelka do štvrtka alebo od utorka do piatka. Takto získa zamestnanec spolu s víkendom tri po sebe idúce dni na oddych a regeneráciu. Možnosť pracovať v 4-dňovom pracovnom režime spoločnosť podmieňuje dodržaním vysokej kvality servisu pre klientov a obchodných partnerov, ako i splnením obchodných cieľov. Zavedeniu 4-dňového pracovného týždňa predchádzalo zníženie týždenného pracovného fondu na 38,75 hodín. Pracovný fond je následne prerátaný medzi 4 alebo 5 pracovných dní so zachovaním mzdy bez jej krátenia.Nový pracovný režim oceňujú predovšetkým samotní zamestnanci NN Slovensko. V internom prieskume potvrdilo až 83 % respondentov(zapojilo sa 220 ľudí), že sa zlepšila ich rovnováha medzi pracovným a súkromným životom. 70 % opýtaných považuje zavedenie nového pracovného režimu za pozitívny krok.Výsledky ročného testovania takisto ukázali, že v spoločnosti NN SR došlo k zvýšeniu miery angažovanosti zamestnancov a celkovému zlepšeniu v oblasti leadershipu kvôli potrebe zladiť rôzne režimy práce a vzájomnú zastupiteľnosť na jednotlivých oddeleniach.Skrátený pracovný týždeň nie je jedinou inováciou, s ktorou NN Slovensko vstupuje na trh práce: "V našej firme nám veľmi záleží na osobnom rozvoji kolegov. Intenzívne investujeme do rozvoja kľúčových zručností v oblasti dát, technológií, digitalizácie a orientácie na zákazníka. Tento rok sme ďalej predstavili unikátny TaleNNt program s finančnou podporou na individuálny rast kolegov, ktorí preukázali chuť a ambíciu pracovať na svojom osobnom rozvoji. Takisto sa výrazne venujeme téme, ktorá hýbe celou Európou - oblasti rozmanitosti a začlenenia všetkých kolegov a na Slovensku sme Ambasádori Charty diverzity Slovensko. Presadzujeme absolútnu rovnosť pracovných príležitostí pre všetkých ľudí. Aktívne podporujeme myšlienky rodovej rovnosti, založili sme WomeNN Club, integrujeme hendikepovaných, odídencov z Ukrajiny a v neposlednom rade organizujeme tematické workshopy na odbúranie predsudkov. V apríli tohto roku sme spustili Grantový program pre zamestnancov na podporu lokálnych komunít, občianskych združení či jednotlivcov. Pomáhame ľuďom starať sa o to, na čom im najviac záleží v ich vlastných životoch," dodáva M. Jandorfová.