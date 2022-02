4 rady, ako sa dobre pripraviť na veštenie

Zdroj: pexels.com

Pomôže vám nájsť odpovede na zložité otázky a prezradí vám, čo vás čaká. Vďaka starostlivej príprave získate istotu, že veštenie pre vás bude mať skutočný prínos.

1. Ako nájsť overeného veštca či vešticu?

V súčasnosti sme obklopení rôznymi podvodníkmi, a nie je tomu inak ani v oblasti veštenia. Ako ich môžete rozoznať od tých, ktorí vám chcú skutočne pomôcť? Zistíte to najmä podľa pocitov na konci stretnutia, no spoľahlivého veštca alebo veštkyňu viete rozlíšiť aj vopred pomocou niekoľkých signálov.

Jedným z nich sú reálne skúsenosti iných ľudí. Prostredníctvom ich príbehov sa možno ľahšie rozhodnete, ku komu vás to ťahá viac. V súčasnosti je vďaka internetu prístup k recenziám omnoho jednoduchší. Ak si prezeráte webovú stránku veštca, nemala by chýbať ani jeho fotografia a cenník.

Zdroj: pexels.com

2. Premyslite si, na aké oblasti vášho života sa chcete pýtať

Vyhraďte si čas osamote a venujte ho preskúmaniu svojho vnútra. Dôkladne sa zamyslite nad tým, prečo chcete veštca či vešticu navštíviť. Čo vás k vešteniu priťahuje? V ktorej oblasti vášho života potrebujete poradiť? Skúste „vyprázdniť“ svoju myseľ a pozorujte konkrétne otázky. Nezabudnite si ich zapísať. Využijete tým efektívne svoj čas s veštcom alebo veštkyňou.

Väčšina jasnovidcov dokáže pri veštení nahliadnuť do každej oblasti vášho života. No ak si vopred ujasníte, čomu sa chcete počas rozhovoru venovať, uľahčíte si výber vhodného veštca a predídete sklamaniu. Rozoberať môžete napríklad vzťahy, prácu, rodinu a priateľstvá či vaše vnútro a spiritualitu. Vyhnite sa ale otázkam o zdraví. Skúsení veštci nechcú v tejto oblasti ovplyvňovať vaše rozhodnutia a bude lepšie, ak sa so zdravotnými ťažkosťami obrátite na lekára.

3. Meditujte a pripravte si konkrétne otázky

Aby pre vás malo stretnutie s jasnovidcom zmysel, nesmie mu chýbať určitá štruktúra. Nezabúdajte, ak chcete získať hodnotné odpovede, musíte sa vedieť aj správne pýtať. Sadnite si do pohodlnej polohy alebo si ľahnite a zavrite na chvíľu oči. Po niekoľkých nádychoch a výdychoch sa mysľou sústreďte na oblasti alebo problémy, ktoré chcete riešiť. Zapíšte si všetky otázky, ktoré vám intuitívne a spontánne napadnú.

Zdroj: unsplash.com

Následne sa k nim po niekoľkých dňoch vráťte a prečítajte si ich. Pozorujte, ako na vás s odstupom času pôsobia. Aké pocity vo vás vyvolávajú? Sú dostatočne jasné alebo možno nejakým spôsobom zavádzajú? Skúste ich upraviť a zapíšte si aj všetky ďalšie, ktoré vám počas toho napadli.

4. Majte otvorenú myseľ a buďte pripravení počúvať

Na veštenie by ste mali prísť bez očakávaní a konkrétnych predstáv o tom, čo chcete počuť. V súvislosti s otázkami môžu na myseľ pôsobiť vaše skryté túžby a ovplyvniť tak výsledok stretnutia. Prípadne sa vás možno ego pokúsi „ochrániť“ pred tým, čo v skutočnosti nechcete počuť.

Ak sa vás pri výklade zmocnia nepríjemné pocity, pokúste sa ich udržať na uzde a pozorne počúvajte. Často ide o osobné a silné témy, na ich spracovanie však budete mať dosť času neskôr. Otvorte svoju myseľ a buďte voči sebe úprimní.