Začal sa proces v kauze prípravy vraždy exstarostu Marianky, Statelov na pojednávaní chýba

aktualizované 1. februára 2022, 10:43



Podpálenie stodoly a objednávka vraždy

Má strach o život a blízkych

Obžalovaní trvajú na svojej nevine

Kamil B. si podľa polície spolu s Romanom B. objednali likvidáciu exstarostu Dušana Statelova za odmenu 35-tisíc eur. Dnes už bývalému starostovi začiatkom februára 2021 podpálili neznámi páchatelia stajňu a pred niekoľkými rokmi auto. V marci minulého roku Statelov odstúpil z funkcie. Motívom na vraždu podľa medializovaných informácií malo byť, že poškodený ešte ako starosta odmietol skolaudovať rodinné domy v obci.

1.2.2022 (Webnoviny.sk) -Na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) v Banskej Bystrici sa v utorok začalo hlavné pojednávanie v kauze prípravy vraždy bývalého starostu obce Marianka v okrese Malacky. Poškodený Dušan Statelov na pojednávanie neprišiel z dôvodu práceneschopnosti.Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry predniesol obžalobu na troch obžalovaných developera Kamila B., Romana B. a Milana D. pre skutky obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy v štádiu prípravy spáchaného formou spolupáchateľstva, zločinu útoku na verejného činiteľa a zločinu nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami. Na dohodu o vine a treste neboli splnené podmienky a prokurátor i obžalovaní ju odmietli.Podľa obžaloby sa mal obžalovaný Kamil B. z dôvodu neskolaudovania rodinných domov v obci Marianka vyhrážať bývalému starostovi Dušanovi Statelovi, mal si objednať podpálenie jeho stodoly, čo mal vykonať Milan D.Keď ani toto nestačilo, mal si Kamil B. objednať vraždu starostu, ktorý sa už medzitým vzdal funkcie. Na konci marca 2021 pri domovej prehliadke polícia zadržala aj dlhú strelnú zbraň, ktorou mal byť spáchaný pripravovaný skutok objednanej vraždy.Obžaloba podľa obhajcu Kamila B. nereaguje na výsledky vyšetrovania za posledný rok, pričom on aj ostatní obhajcovia mali výhrady k pojmom v obžalobe ako "v nezistenom dni", "nezistenou osobou" alebo "nezisteným spôsobom" a podobne. Podanú obžalobu považuje za nedôvodnú aj obhajca Milana D., lebo ten je usvedčovaný výpoveďami dvoch svedkov, ktorí majú informácie sprostredkovane.Poškodený exstarosta sa chce podľa sudcom čítanej výpovede z obce odsťahovať, lebo sa tam už necíti bezpečne.„Mám strach o život a strach o svojich blízkych," konštatuje Statelov. Vyhorená stodola mu spôsobila škodu viac ako 50-tisíc eur.Všetci traja obžalovaní, ktorí sú väzobne stíhaní prehlásili, že sú nevinní a budú vypovedať. Podľa prokurátora im hrozia vysoké tresty.„V prípade dokázania viny v skutku zločinu úkladnej vraždy hrozí až doživotie,“ uzavrel prokurátor. Pojednávanie pokračuje výsluchom obžalovaných, pričom sú v tejto veci vytýčené do konca februára ešte štyri pojednávacie dni.