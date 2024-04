4 tipy: bezpečnosť v televízore s pripojením na internet

Platené služby a údaje o platobných kartách

Aktualizácia operačného systému

Ovládanie iných zariadení cez televízor



Samsung Knox chráni vaše súkromie

Technológia od Samsungu, ktorú využívajú jej smart televízory s operačným systémom Tizen od roku 2015, zabezpečuje ochranu s viacvrstvovým zabezpečením. V bezpečí sú tak vaše citlivé dáta, ako sú PIN kódy a heslá, a dokonca aj k televízoru pripojené domáce zariadenia IoT. Ochrana vášho Samsung televízora je navyše ďalej posilnená prostredníctvom aktualizácií, takže bude neustále v bezpečí pred škodlivými hrozbami zvnútra aj zvonku. Navyše sú všetky televízory pre rok 2024 od Samsungu – QLED, Neo QLED, OLED, či niektorý z lifestylových modelov – vybavené aj AI funkciami, ako je režim AI Energy, s ktorým môžete šetriť elektrickú energiu a prehľadne sledovať dosiahnutú úsporu, či platformou SmartThings, prostredníctvom ktorej viete kontrolovať a ovládať všetky spotrebiče pripojené k sieti.





Využitie televízora na ochranu vašej domácnosti

25.4.2024 (SITA.sk) - Televízory sú súčasťou domácností už dlhú dobu a ich pôvodná funkcia na sledovanie živého televízneho vysielania sa výrazne rozširuje o ďalšie funkcie. Prím hrajú predplatené služby, v rámci ktorých sledujete to, čo chcete a kedy chcete. Pozor ale na bezpečnosť!Televízor je dnes počítač s veľkým monitorom a vlastným operačným systémom. Aby vám televízor dobre slúžil na zábavu, ale zároveň nechcete prísť o peniaze, treba dodržiavať niekoľko zásad.Živé televízne vysielanie postupne vytláčajú platené streamovacie služby, ako Netflix, Disney+, prípadne VOYO či JOJ Play. Podľa výskumu, ktorý zrealizovala spoločnosť Samsung Electronics Czech and Slovak na začiatku októbra 2023 na vzorke 1042 osôb starších ako 18 rokov, si za streamovaný obsah v televízoroch na Slovensku platí až 39,9 % opýtaných.Ak sa k týmto službám prihlasujete cez televízor, zadávate do neho údaje z vašej platobnej karty. Pri výbere televízora si preto dobre overte, že výrobca zabezpečil, aby sa tieto údaje nedostali do nesprávnych rúk. Príkladom je technológia Knox od spoločnosti Samsung, ktorá zaistí bezpečnosť vašich údajov priamo v televízore.Aj televízor má operačný systém a jeho aktualizácia znamená vylepšenie jeho funkcií. Zároveň aktualizácia opravuje aj odhalené bezpečnostné diery. Ideálne je, ak sa operačný systém aktualizuje automaticky a vy sa tak nemusíte o nič starať.Televízor je aj centrom inteligentnej domácnosti a slúži na ovládanie iných zariadení, ak túto funkcionalitu podporuje, tak ako je to v prípade televízorov Samsung. Cez televízor tak môžete spustiť inteligentný robotický vysávač a neskôr dostať na obrazovku televízora správu, že je už povysávané. Podobne to funguje aj s inteligentnou práčkou, klimatizáciou, čističkou vzduchu a pod. Aj toto prepojenie však musí byť dobre zabezpečené.Ak k televízoru pripojíte inteligentné kamery, ktoré sú umiestnené okolo vášho domu, televízor stráži váš pokoj. Ak by sa niekto pokúšal dostať do domu, dostanete o tom hlásenie priamo na obrazovke televízora. Televízor tiež môže fungovať ako inteligentný vrátnik a umožní vám dobre vidieť, kto naozaj stojí pred vaším domom.Ak budete dodržiavať uvedené body, pokojne môžete používať televízor moderným spôsobom a využiť jeho potenciál naplno.Informačný servis