5 detských kníh: nový Harry Potter, Olívia, dráčik aj nezbedný Popík

Máme pre vás 5 knižných tipov od Stonožky – kamošky všetkých detí, ktoré rady čítajú. Na stránke Stonožka.sk si môžete pozrieť množstvo knižných tipov pre deti, rozdelených podľa veku, čo je veľmi užitočné. My sme vybrali 5 tipov, ktoré môžete čítať deťom, alebo spolu s nimi (aby ste zrelaxovali aj vy????)

Nový nádherný Harry Potter, Olívia a jej nešikovný ocko, nezbedný psík Popík, nezvyčajní priatelia Mačka a Kuna, či dráčik Rúfus, ktorý sa učí upokojiť.

Harry Potter a Kameň mudrcov (MinaLima)

Harry Potter a Kameň mudrcov prináša jedinečný grafický zážitok vďaka interaktívnym prvkom. Je to zberateľská lahôdka z dielne grafického štúdia MinaLima. Ide o oceňované grafické štúdio, ktoré založili Miraphora Mina a Eduardo Lima, vytvorili rekvizity pre filmy ako Zlatý kompas, Kód Enigmy a samozrejme pre čarodejnícky svet Harryho Pottera a sériu Fantastické zvery.

Teraz teda vyšlo špeciálne vydanie prvej časti čarodejníckej ságy, v ktorej nájdete takmer na každej strane plnofarebné ilustrácie a rôzne symboly, drobnosti, ktoré dotvárajú pútavý príbeh. Je tam veľa pohyblivých a interaktívnych prvkov, rôzne vylepšenia, ktoré zvyšujú čitateľský zážitok. Kniha má trochu hrubšie stránky a všakovaké vyťahovacie, posúvacie, otváracie a otáčacie prvky. Napríklad môžete si otvoriť 3D šachovnicu alebo list s pozvánkou do Rokfortskej strednej školy, v ktorej riaditeľ Albus Dumbledore Harrymu oznamuje, že ho prijali, je tam zoznam toho, čo potrebuje študent prvého ročníka, akú rovnošatu, učebnice a ďalšie pomôcky.

Na ďalšej dvojstránke si môžete rozprestrieť Šikmú uličku s rôznymi obchodíkmi ako Apatieka, Metlobalové doplnky, či známa čarodejnícka banka Gringottbanka.

Príbeh prvej časti Harry Potter a Kameň mudrcov teda zostáva rovnaký, ako ho napísala J.K.Rowlingová, ale k tomu dostanete pestrofarebné ilustrácie a osem netradičných interaktívnych prvkov.

Popík a jeho dobrodružstvá: Čas prekvapení

Najskôr tu bola séria Miška a jej malí pacienti, ktorú si deti neuveriteľne obľúbili. Ani sa im nečudujeme – krásne ilustrované a milé príbehy o malej veterinárke Miške, ktorá má v korune košatej lipy kliniku a spolu so svojím priateľom psíkom Popíkom pomáhajú zvieratkám. Miška má totiž vzácny dar – dokáže sa rozprávať so zvieratkami.

V sérii vyšlo 16 dielov, tri špeciálne časti a 2 pracovné zošity.

No ale po čase dostal svoju sériu aj psík Popík a nedávno vyšiel tretí diel Čas prekvapení . Popík je veselý teriér so šťastným pohľadom a s nezbedným ňufákom. Spolu s Miškou zažíva nevšedné udalosti: jarné upratovanie, sadenie psích semienok, výcvik, písanie listu a... príde aj narodeninové prekvapenie! Miška sa totiž rozhodla zorganizovať svojmu vernému pomocníkovi nezabudnuteľnú oslavu.

Čas prekvapení je zábavná, láskavá knižka, nádherne ilustrovaná a určite poteší všetkých detských milovníkov zvierat a prírody. Obidve série už niekoľko rokov skvele prekladá Silvia Kaščáková.

Dráčik, upokoj sa!

Ak máte deti od jedného-dvoch rokov, vrelo odporúčame sériu Dráčik Rúfus, ktorá je vtipná, láskavá a výchovne zameraná. Už vyšli knižky Dráčik, nehnevaj sa, v ktorej sa Rúfus snaží skrotiť svoju výbušnú povahu. Učí sa, ako si poradiť s hnevom, ako ho premôcť a zostať pokojný. Potom prišla kniha Dráčik má sestričku, v ktorej sa rieši príchod nového súrodenca a určite ste to mnohí zažili: staršie dieťa pred narodením súrodenca začnú žiarliť, hnevať sa, vyvádzať, prípadne majú strach.

Tretia knižka Dráčik, neklam je jasná – Rúfus tak ako každé dieťa, občas nehovorí pravdu. Ale jedného dňa urobí neplechu, za ktorú padne vina na jeho kamaráta a otázkou je, či nazbiera dostatok odvahy, aby sa priznal a všetko napravil.

No a teraz vyšla štvrtá časť s názvom Dráčik, upokoj sa!

K dráčikovi Rúfusovi má prísť na návštevu jeho kamarátka Elisa, s ktorou sa už dlhší čas nestretol. Najskôr sa jej plánovanému príchodu poteší, no potom sa s ním začne diať niečo zvláštne – do tváre sa mu nahrnie červeň, bolí ho bruško, nikde neobsedí... Rúfus jednoducho nie je vo svojej koži. Mamička mu objasní, že prežíva iba nervozitu, s ktorou sa občas v živote stretne každý. Podarí sa mu nakoniec prekonať čudesné pocity a užiť si návštevu kamarátky?

Autor Robert Starling na svojich postavičkách, najmä Rúfusovi ukazuje deťom modely správania. Prístupným, zábavným a zrozumiteľným spôsobom. Na základe jednotlivých situácií sa môžu naučiť vyjadrovať svoje pocity a zároveň pri tom nikoho nezraniť.

Olívia, dávaj pozor na ocka (Radka Reviľáková)

Milé príbehy 6-ročnej Olívie, ktorá zažíva neuveriteľné dobrodružstvá, a to všetko len vďaka jej ockovi. On totiž akoby priťahoval rôzne šlamastiky a tak treba naňho dávať neustále pozor. Aj preto sa tá kniha volá Olívia, dávaj pozor na ocka .

V knižke je 7 príbehov, napríklad Ocko horolezec, kde sa Olívia s ockom vyberú na výlet do prírody. Mamička jej už pri odchode vraví – dávaj pozor na ocka, nech nespadne, alebo sa nestratí. Dostanú sa na zákerný vrch, ktorý chce zo seba bezdôvodne striasť každého, kto naň vkročí. Alebo v príbehu Ocko – cvičiteľ psov sa nechtiac zamotá do obrovskej cukrovej vaty. V príbehu Ocko veterinár skončí v teráriu s krokodílom. Pobaví vás aj príbeh Ockova nezvyčajná alergia, Ocko a nebezpečný lupič, Ockov kúzelnícky trik a tiež Ocko kuchynským špiónom.

V ich svete nič nie je nemožné. Obzvlášť, keď pri nich akurát nie je mamička – vtedy je pohroma zaručená! Nakoniec však všetko zvládnu hlavne preto, lebo prekážkam a nehodám čelia spoločne.

Knižka pre deti od 5 rokov a čo musíme ešte spomenúť – príbehy nádherne ilustrovala Katarína Gasko.

Ako pes menom Mačka stretol mačku (Tomi Kontia)

Voľné pokračovanie milého príbehu o priateľstve, ktoré prekonáva hranice a stereotypy. Možno si spomínate na knižku Pes menom Mačka od fínskeho autora Tomiho Kontiu o nečakanom priateľstve psíka, ktorý už ako šteniatko dostal meno Mačka a človeka bez domova menom Kuna. Spojí ich samota a nepriazeň osudu, no jeden v druhom našli spoločnosť, po ktorej tak túžili. Ten príbeh bol okrem iného o akceptovaní rozdielov, o tolerancii a rešpektovaní, o predsudkoch, ktorých by sme sa mali zbaviť.

Teraz vyšlo voľné pokračovanie s názvom Ako pes menom Mačka stretol mačku .

Kuna a Mačka sa stále priatelia a trávia dni pozorovaním rušného prístavného života. Odrazu sa z jednej z lodí vynorí mačka. Ozajstná mačka, nie Kunova priateľka menom Mačka. Pomaly sa k nim približuje a pes menom Mačka cíti, čo necítil, odkedy je s Kunom – strach, neistotu a napätie. Medzi mačkami a psami sú predsa večne nejaké doťahovačky, škriepky a problémy.

Autor Toni Kontia nám na pozadí poetického príbehu opäť ukazuje, ako sa zbaviť predsudkov a mylných presvedčení. Ako búrať vo svojej mysli stereotypy a sa vyrovnať s obavami z neznámeho. Dokazuje, že sa oplatí nadväzovať nové, možno nečakané vzťahy. Prekážkou pri tom nie sú dokonca ani rozdiely či odveké škriepky.

Pre všetky deti milujúce knižky pripravil Milan Buno, knižný publicista

Foto: Stonožka/Ikar