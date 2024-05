Celeste Buckingham: „Stále tomu nemôžem uveriť. Dostalo sa mi pocty vystúpiť na jednom pódiu v spoločných skladbách s Brianom Mayom a Tonym Hadleym“

Ten vznikol spojením slov stars a music a priniesol k nám, okrem iných hviezd, aj množstvo tých hudobných, vrátane našej Celeste Buckingham (29). Ako jediná mala možnosť si ako sólová umelkyňa zaspievať s Brianom Mayom a aj Tonym Hadleym.

V mnohých ľuďoch ešte stále doznievajú silné emócie z nezabudnuteľného večera oceňovania svetoznámych osobností prestížnou medailou Stephena Hawkinga, ktorým prítomných sprevádzal britský vedecký komik Robin Ince a zakladatelia festivalu Garik Israelian a Brian May. Práve posledný menovaný sa na pódiu opäť blysol aj ako neuveriteľne talentovaný hudobník, ktorý je právom označovaný za žijúcu legendu.

Večer, na ktorý nikdy nezabudne

„Tento večer bol jedným z najkrajších v mojej hudobnej kariére. Keď som bola oslovená ako účinkujúca na Starmus, bola som poctená. A keď sa v telefóne ozvalo, že by som mala možnosť vystúpiť so Sir Brianom Mayom, neverila som, či dobre počujem. Držať to pred vami všetkými v tajnosti vyše štvrť roka bolo pre mňa veľmi náročné. Posledné dni boli pre mňa neuveriteľné. Stále tomu nemôžem uveriť. Vystúpila som na jednom pódiu, v spoločnej skladbe s Brianom Mayom, so skvelými muzikantami, s orchestrom a so zbormi. To všetko pod taktovkou dirigenta Stuarta Morleyho. Brian nemohol vybrať príhodnejšiu skladbu ako The Miracle, je to pre mňa zázrak,“ priznala Celeste fanúšikom na sociálnej sieti po vystúpení.

Predpovedá jej veľkú budúcnosť

„Po koncerte mi Brian povedal, že isto sa ešte uvidíme a čo ma nesmierne zahrialo pri srdci bolo, že si je istý, že pôjdem ešte veľmi ďaleko,“ teší sa Celeste Buckingham, jedna z našich najobľúbenejších speváčok. Na gitaristu taktiež prezradila, že je úctivý k fanúšikom i kolegom, nevyhýba sa fyzickému kontaktu, takže rád podá ruku, objíme, adresuje slová chvály. „Nedokážem opísať vďaku, ktorú cítim. Byť súčasťou podujatia, ktoré prepája hudbu, vedu, filantrópov z celého sveta, medzinárodných muzikantov, umelcov, dirigentov a stáť pri ňom, spievať, keď on hrá ... ako trefne poznamenali moji kamaráti, už môžem ísť do dôchodku,“ smeje sa.

Záver dojal i Briana Maya

To, čo sa udialo v Bratislave uplynulý týždeň, tak bolo skutočne veľkolepé. Svetový festival vedy, hudby a iných umení Starmus, ktorý spája najbystrejšie mysle a tých najtalentovanejších umelcov, si z veľkej časti užila aj široká verejnosť. Kým úvod festivalu 12. mája patril veľkolepej šou, ktorú odohral Jean-Michel Jarre a Sir Brian May, absolútnou hudobnou čerešničkou na torte bolo pre mnohých záverečné vystúpenie podujatia Sonic Universe. To dojalo k slzám i legendárneho gitaristu z kapely Queen. Celeste Buckingham a Tony Handley so Spandau Ballet zaspievali skladbu Earth Song od Michaela Jacksona. Hudobne ich sprevádzala Slovenská filharmónia a zbor. „Pred štvrť rokom som túto ponuku prijala bez váhania, no s pokorou. Ďakujem ESET, že ste ma oslovili, vážim si to," dodáva nadšená speváčka, pre ktorú sa začína najzaneprázdnejšie obdobie roka. „Želám si, aby sme mali spoločnú fotografiu, ale po koncerte to bol chaos. Toto je pôvabná Celeste Buckingham, s ktorou som mal dueto Earth Song na festivale Starmus. Nádherný hlas. Ďakujem, s láskou Tony xx," napísal Tony Hadley na svojich sociálnych sieťach k fotke našej speváčky.

Leto plné pracovných aktivít

V rámci letných koncertov sa hneď niekoľkokrát spojí so svojou domovskou formáciou King Shaolin. Celeste je tiež ambasádorkou blížiaceho sa remeselného festivalu v Kežmarku a po singli Drive sa chystá pustiť do sveta aj novú skladbu, inšpirovanú jej iránskymi koreňmi.

