5 nových vlastných skladieb, unikátny remix aj nové štúdio. Rok 2020 očami Roberta Buriana

Nezaprel svoju pracovitú povahu, nezľakol sa zrušených podujatí a už teraz sa pripravuje na rok 2021. Neplánovane musel upraviť aj svoje domáce štúdio. To je dnes už naplno pripravené odpáliť nové tanečné hity do sveta. Hoci je momentálne „doma“ na scéne deep-house music, v jeho plánoch sú aj skladby, ktoré mu pred jedenástimi rokmi otvorili cestu aj k slovenskému fanúšíkovi populárnej hudby.

I Can‘t Sleep - (6.2.2020)

Prvý tohtoročný singel I Can’t Sleep odštartoval svoju púť exkluzívnou premiérou v šou No Xcuses, ktorú uviedol známy DJ a producent EDX. V čase vydania singla o nespavosti bola koronakríza pre Slovensko ešte relatívne vzdialený pojem.

Move Your Feet - (26.2.2020)

Koncom februára prišiel Robert Burian so skladbou Move Your Feet. Tesne pred začiatkom koronakrízy boli Robertove plány pomerne jasné – každý mesiac nový singel v domovskom vydavateľstve Enormous Tunes a ku každej skladbe aj videoklip. V tomto čase sme už pomaly začínali cítiť, že budeme musieť meniť svoje tohtoročné plány. A skutočne. Prvá zmena nastala pri marcovej skladbe.

I’m Nothing Without You - (21.3.2020)

"Tak ako ku všetkým skladbám v roku 2020, tak aj k tejto mal byť pripravený vizuál. Vzhľadom na globálnu nepriaznivú situáciu sme však museli zastaviť jeho výrobu," povedal vtedy producent Robert Burian. Skladba je doteraz dostupná len vo forme oficiálneho audia. "Absolútne rešpektujem nariadenia našej krajiny v rámci opatrení na zamedzenie šírenia vírusu. Práve preto predstavujem I'm Nothing Withou You iba ako audio a verím, že poteší mnohých z vás."

EDX – The Time Is Now (Robert Burian Remix) – (31.7.2020)

Odbočku z vydavateľstva Enormous Tunes si dal Burian v „polovici“ leta. Spolupráca so Spinnin’ Records nebola pre neho žiadna novinka. Pred desiatimi rokmi vydával svoju tvorbu práve v tomto vydavateľstve pod aliasom Robbie Buri. „Každý z nás má sny, ciele a snaží sa o to, aby sa mu splnili. Ja to mám tak, že keď dosiahnem jeden cieľ, dám si ďalší. Mal som cieľ doma, dosiahol som ho. Mal som cieľ vo svete, dosiahol som ho. No snívať neprestanem nikdy,“ povedal Robert Burian. DJ a producent EDX ho oslovil, aby oficiálne remixoval jeho skladbu The Time Is Now. Remix zožal v pracovnom tíme úspech a dostal oficiálny priestor, aby bol vydaný na Spinnin’ Records. "Milujem funky smerovanie, ktoré Robert dal skladbe The Time Is Now. Funguje to úplne skvele,” povedal EDX o skladbe vo svojej šou No Xcuses, kde mal remix premiéru.

Mamacita - (21.8.2020)

Koncom augusta vydal Robert Burian ďalšiu energickú skladbu Mamacita. Inštrumentálna skladba so silným klavírnym motívom je doplnená vizuálom, ktorý sa špecificky dopĺňajú. Skladby od Roberta Buriana v štýle deep a future house majú svoj špecifický sound, ktorý je vždy definovaný hlavne klavírom, pretože práve klavír je hlavným nástrojom tohto producenta. „Som štastný, že práve klavír je nástroj, ktorý ma sprevádza mojím hudobným životom. Viem cez neho preniesť moju pozitívnu energiu, dušu a celkovú radosť pri tvorbe

do skladby. Mamacita nie je výnimkou.”

All I Got - (23.10.2020)

„Viem, že žijeme časy, aké si naša krajina nepamätá a zároveň si uvedomujem, aké ťažké je aspoň na chvíľu zabudnúť na to, čo sa deje okolo nás. Napriek tomu verím, že všetci, ktorí si nájdu chvíľu pre novinku All I Got, precítia pohodu, myšlienku a odkaz, ktorý nesie tento song. Potešilo by ma, ak by na chvíľu zabudli na starosti,“ hovorí R. Burian.

Druhý polrok 2020 výrazne ovplyvnili neočakávané zmeny. Na jednej strane to bolo úplné zastavenie tanečných kultúrnych podujatí, ktoré sú prioritným priestorom Roberta Buriana, na druhej strane to bola nevyhnutná výmena technológií v štúdiu. „Život si nevyberá. Mal som rozrobených niekoľko skladieb a spoluprác, ktoré sme sa snažili z pôvodných diskov zachrániť, avšak trvalo to dlhšie, ako by som chcel. Keďže som nemohol pracovať na nových skladbách, využil som tento priestor na zlepšenie štúdia, ktoré je opäť svetové, za čo ďakujem všetkým partnerom a dodávateľom – G-tec, Janis, Brandon Akountski a Zoli Tóth,“ povedal Burian.

Okrem štúdia sa faceliftu dočkala aj Robova oficiálna webstránka www.robertburian.com/, kde možno nazrieť do zákulisia jeho tvorby. „Hudba je zázrak, ktorý sme pre seba vytvorili. No nestačí ju iba cítiť, ale mala by aj zázračne znieť,“ je motto, ktoré užívateľ nájde hneď na úvodnej stránke.

Tesne pred koncom roka Robert približuje aj plány na najbližších dvanásť mesiacov: „Niekomu sa to môže zdať bláznivé, ale v tomto roku som sa rozhodol, že sa budem venovať len hudbe. Na nejaký čas som opustiť ‚civilné‘ zamestnanie a hudba bola mojou jedinou prácou. Nie je však na to vhodná doba. Kým som však mal možnosť hrať pre ľudí, uvedomil som si, že stále ‚fungujú‘ klasické slovenské hity, ktoré som zremixoval. Rád by som zremixoval ďalšie. Dokonca mám aj jedno prekvapenie pre fanúšikov, ktoré zverejním vo februári-marci,“ povedal Burian. „Voľný čas teraz venujem ďalšiemu štúdiu hry na klavír a budem makať na hudbe ďalej, pretože cítim, že tak je to správne. Vďaka novému štúdiu majú moje skladby doslova svetový zvuk.“