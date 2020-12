ODBORNÍCI: Sviatočný stôl s dobrotami a alkoholom je pre telo záťažou

Sviatočný stôl plný pochutín a ich kombinácia s alkoholom sú pre ľudské telo veľkou záťažou, čo môže viesť k zdravotným komplikáciám. Odborníci preto radia, že najlepšou prevenciou je dodržiavanie diétnych opatrení, pitie dostatku tekutín, vhodných na podporu trávenia, akými sú čistá, prípadne minerálna voda či čaje na podporu trávenia. Samozrejmosťou by mal byť aj pohyb.





Poruchy trávenia z vlastného zapríčinenia sú podľa lekárov pomerne časté. "Najčastejšie sa ľudia prejedajú, kombinujú ťažké jedlá alebo nedodržujú diétny režim pri ochoreniach, ktoré majú," upozornil gastroenterológ Miloš Bubán. Poukázal na to, že ľudí často trápi pocit plnosti či ťažoby v žalúdku. Prítomné sú aj pálenie záhy, grganie, nafukovanie, kŕče, pichanie a tlak v bruchu, pocit na zvracanie, zvracanie či hnačka.Internistka Terézia Pázmanová poznamenala, že ostražití by mali byť najmä ľudia, ktorí majú cukrovku, obličkové ochorenia, srdcovocievne choroby ako vysoký tlak, sú po srdcovom infarkte či majú ochorenia tráviaceho systému, ako napríklad žlčníkové kamene, žalúdočné a dvanástnikové vredy, zápal pankreasu a podobne. Pri prejedaní sa v kombinácii s alkoholom môže podľa nej dôjsť aj k zhoršeniu ochorení hrubého čreva, zápalových ochorení a hemoroidov. Odborníci sa zhodli, že pri jedlách ako majonézový šalát či vypražená ryba stačí len myslieť na striedmosť a receptom pomôžu aj malé vylepšenia. "Ryba sa dá pripraviť aj bez vyprážania a namiesto majonézy je vhodné pridať netučný jogurt. Je to len vec zvyku, takýto šalát je chutný a hlavne zdravší," radí Bubán. Jedlo je vhodné kombinovať s čerstvou zeleninou.Lekári odporúčajú dbať nielen na množstvo pokrmov, ale aj na ich kvalitu a držať sa hesla "všetko s mierou". Jesť by sa malo častejšie v menších porciách, najlepšie štyri až päťkrát denne, čo je podľa Pázmanovej vhodnejšie, ako sa prejesť dva razy za deň. Kapustnica pri striedmom použití údeného mäsa a klobásy je podľa jej slov v podstate zdravá. Minimalizovať by sa mal príjem alkoholu. Pred tvrdým alkoholom je vhodnejšie uprednostniť pohár dobrého suchého vína.Zákusky či dezerty je vhodné aspoň čiastočne nahradiť čerstvým, prípadne sušeným nesladeným ovocím. Lekári pripomenuli, že na vykompenzovanie zvýšeného kalorického príjmu je potrebné zvýšiť výdaj energie.V prípade ťažkostí odporúčajú vylúčiť alkohol, mastné, presolené alebo sladké potraviny, či vynechať jedno až dve jedlá. Samozrejmosťou je dostatok tekutín. Pomôcť môžu aj voľne predajné liečivá na podporu vylučovania žlčových tráviacich štiav a pankreatických enzýmov. Pomôže aj užitie čierneho uhlia.