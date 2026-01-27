Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 27.1.2026
 24hod.sk    Radíme

27. januára 2026

5 rýchlych a chutných bezlepkových receptov pre každý deň



Keď je deň nabitý povinnosťami, jedlo často víťazí vďaka jednoduchosti. Príjemné chute sa však dajú vytvoriť aj bez dlhého státia v kuchyni. Tu je 5 receptov.



Zdieľať
5 rýchlych a chutných bezlepkových receptov pre každý deň

Keď je deň nabitý povinnosťami, jedlo často víťazí vďaka jednoduchosti. Príjemné chute sa však dajú vytvoriť aj bez dlhého státia v kuchyni.

Pri každodennom varení je fajn mať poruke jedlá, ktoré nezaťažia čas, žalúdok ani hlavu. Najmä keď človek preferuje bezlepkové potraviny, vie oceniť recepty, ktoré sú rýchle a zároveň dostupné z bežných surovín.

5 rýchlych a chutných bezlepkových receptov

Podľa štúdie z roku 2025 došlo u dospelých s celiakiou pri dodržiavaní bezlepkovej stravy k remisii u približne 60 % účastníkov. Ak vám lepok škodí a dochádzajú vám nápady, máme pre vás pomocnú ruku. Šup do kuchyne, pripravte si ingrediencie, ideálne bio potraviny, a môžeme ísť na to!

  1. Rýchly ryžový šalát

Studená ryža sa výborne kombinuje s kukuricou, hráškom a vajíčkom. Získate tak kopec bielkovín a jedlo si môžete zabaliť aj do práce, do školy či na výlet.

  1. Cícerová panvička s bylinkami

Cícer patrí medzi obľúbené potraviny pre diabetikov a možno ho máte doma aj vy. Uvarený ho premiešate s olivovým olejom, citrónom a petržlenom. Pridajte obľúbené bylinky a jedlo je hotové.

  1. Tuniaková miska

Otvorte konzervu tuniaka, pridajte čerstvú zeleninu, trochu olivového oleja a kvapku citrónu. Ľahká večera, ktorá sa výborne hodí na dni, keď variť nestíhate.

  1. Batátové pyré so syrom

Uvarené batáty roztlačíte s maslom a strúhaným syrom. Pyré sa skvele kombinuje so šalátom alebo vajíčkom.

  1. Jogurtový pohár s ovocím

Grécky jogurt alebo skyr, med a sezónne ovocie vytvoria rýchlu sladkú alternatívu. Ideálne raňajky či desiata.

Chuť, ktorá šetrí čas

Jedlá, ktoré vznikajú z pár ingrediencií, dokážu zaujať práve svojou prirodzenosťou. Keď si zvyknete na rýchle kombinácie, objavíte množstvo možností, ako variť jednoducho a chutne. Rýchle recepty sú výborným pomocníkom na dni, keď potrebujete praktické riešenia. Stačí skúsiť jeden z nich a možno získate nový rituál do kuchyne.

Zdroje:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40725837/

 


