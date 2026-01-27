|
|
Utorok 27.1.2026
|
Meniny má Bohuš
|Horoskopy
|Úvodná strana
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27. januára 2026
5 rýchlych a chutných bezlepkových receptov pre každý deň
Keď je deň nabitý povinnosťami, jedlo často víťazí vďaka jednoduchosti. Príjemné chute sa však dajú vytvoriť aj bez dlhého státia v kuchyni. Tu je 5 receptov.
Keď je deň nabitý povinnosťami, jedlo často víťazí vďaka jednoduchosti. Príjemné chute sa však dajú vytvoriť aj bez dlhého státia v kuchyni.
Pri každodennom varení je fajn mať poruke jedlá, ktoré nezaťažia čas, žalúdok ani hlavu. Najmä keď človek preferuje bezlepkové potraviny, vie oceniť recepty, ktoré sú rýchle a zároveň dostupné z bežných surovín.
5 rýchlych a chutných bezlepkových receptov
Podľa štúdie z roku 2025 došlo u dospelých s celiakiou pri dodržiavaní bezlepkovej stravy k remisii u približne 60 % účastníkov. Ak vám lepok škodí a dochádzajú vám nápady, máme pre vás pomocnú ruku. Šup do kuchyne, pripravte si ingrediencie, ideálne bio potraviny, a môžeme ísť na to!
-
Rýchly ryžový šalát
Studená ryža sa výborne kombinuje s kukuricou, hráškom a vajíčkom. Získate tak kopec bielkovín a jedlo si môžete zabaliť aj do práce, do školy či na výlet.
-
Cícerová panvička s bylinkami
Cícer patrí medzi obľúbené potraviny pre diabetikov a možno ho máte doma aj vy. Uvarený ho premiešate s olivovým olejom, citrónom a petržlenom. Pridajte obľúbené bylinky a jedlo je hotové.
-
Tuniaková miska
Otvorte konzervu tuniaka, pridajte čerstvú zeleninu, trochu olivového oleja a kvapku citrónu. Ľahká večera, ktorá sa výborne hodí na dni, keď variť nestíhate.
-
Batátové pyré so syrom
Uvarené batáty roztlačíte s maslom a strúhaným syrom. Pyré sa skvele kombinuje so šalátom alebo vajíčkom.
-
Jogurtový pohár s ovocím
Grécky jogurt alebo skyr, med a sezónne ovocie vytvoria rýchlu sladkú alternatívu. Ideálne raňajky či desiata.
Chuť, ktorá šetrí čas
Jedlá, ktoré vznikajú z pár ingrediencií, dokážu zaujať práve svojou prirodzenosťou. Keď si zvyknete na rýchle kombinácie, objavíte množstvo možností, ako variť jednoducho a chutne. Rýchle recepty sú výborným pomocníkom na dni, keď potrebujete praktické riešenia. Stačí skúsiť jeden z nich a možno získate nový rituál do kuchyne.
Zdroje:
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40725837/
