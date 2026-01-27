|
27. januára 2026
Video: Ego prináša „Mier“: mesačný roll-out album plný hviezdnych spoluprác, aj vizuálnych zážitkov
Slovenský rapper Ego vydal nový album Mier. Čerstvou štúdiovkou ukazuje, že rap nemusí byť len o tvrdých témach, ale môže prinášať umelecké vizuály, komunitný zážitok a rozmanitú hudbu pre každého fanúšika.
Zdieľať
Jeden z najpopulárnejších rapperov Ego začal nový rok netradične – vydaním mesačného roll-out albumu Mier. Každý deň, od 31. decembra, fanúšikom servíruje jednu skladbu na YouTube, čím chce bojovať proti januárovej melanchólii. Album obsahuje množstvo hviezdnych featuringov a vizuálne spracovanie, ktoré presahuje bežné hiphopové klišé. „Niekde som počul, že január je najdepresívnejší deň v roku, tak som chcel fanúšikov rozveseliť tým, že im dám každý deň von jednu skladbu,“ vysvetľuje rapper. Tento netradičný mesačný roll-out sa zrodil z viac ako 120 nahrávok, z ktorých Ego vybral 28 finálnych skladieb.
Cover albumu je dielom legendárneho fotografa Jana Saudka, ktorý dodal vizuálu unikátnu umeleckú hodnotu.
https://bloomdi.ffm.to/ego_mier
Hviezdne spolupráce a žánrová rôznorodosť
Album Mier obsahuje širokú paletu featuringov: Mirez, Spaceboyi, Calin, Dokkeytino, Saul, Buka, Rytmus, Porsche Boy, WEN, Sakito, Emma Drobná, Gyza, Aless, Taipan Haze, Xyno, Malan a Joeski. Ego spolupracoval s rôznymi umelcami naprieč žánrami, čím vznikla pestrá a dynamická kolekcia piesní. „Baví ma, keď sa na projekte podieľa viac ľudí, lebo vďaka tomu je to zaujímavejšie a rozmanitejšie. Nechcem sa brániť spolupráci s nikým, kto vie robiť kvalitnú robotu,“ hovorí Ego. Medzi jeho srdcovky patrí skladba Jebem tvoje sorry, ale aj featuring s HaHa Crew či Teba si pamätám ft. Joeski, ktoré podľa neho majú osobitný význam a energiu. “Joeski je môj secret triumph, práve on bude pravdepodobne prvý, ktorého vezmeme pod svoje krídla do nového vydavateľstva, ktoré chystáme,” prezrádza Ego.
Videoklipy, ktoré lákajú do prírody aj na Čičmany
Doposiaľ vyšiel už štvornásobný vizuálny obsah k albumu. Prvý klip, Opatrný Stokár ft. Mirez, debutoval 2. januára, následne nasledovali videá k piesňam Rozprávky, Nepochybuj ft. Gyza a Teba si pamätám ft. Joeski. „Chcel som do jedného videa dostať niečo umelecké, slovenské, čiže sme zakomponovali Čičmany a ich architektúru. Pri prvom videoklipe, ktorý bol v Jasnej, som chcel ľudí vytiahnuť von do prírody a ukázať, že sa dá byť frajer aj bez toho, aby si pôsobil znepokojivo,“ vysvetľuje Ego. Produkciu videoklipov zastrešili rôzni slovenskí a českí režiséri, čím vznikla rozmanitosť vizuálnych pohľadov.
Unikátna listening party a holubica MIERu
Album Mier bol pokrstený originálnym spôsobom počas live listening party, ktorá bola streamovaná na YouTube. “Fejkový farár použil svätenú vodu z Marianky, do vzduchu sa vypustila holubica mieru a vystúpili aj Sendrejovci,” spomína rapper.
Ego toho za posledný mesiac stihol naozaj veľa. V rýchlom tempe pokračuje a fanúšikov už čoskoro poteší ďalšími videoklipmi, ktoré v priebehu nasledujúcich mesiacov plánuje zverejňovať. “Zvažujem urobiť klip aj na Keď sme spolu sami, ktorú mám s Emmou Drobnou. Tomuto tracku som robil beat a Emma nám doručila úplne skvelú slohu,” prezrádza Ego jeden tip na vizuálnu podobu tracku z albumu, z ktorého by sa fanúšikovia mohli tešiť. Okrem zásobovania videami rapper plánuje aj live vystúpenia. “Tento rok toho bude veľa, priebežne budem zverejňovať dátumy na svojich sociálnych sieťach,” hovorí na záver.
Tracklist albumu Mier
-
SNITCH
-
JEBEM TVOJE SORRY
-
PP GANG
-
OPATRNÝ STOKÁR ft. Mirez
-
HEARTLESS ft. Spaceboyi
-
FEELINGS
-
MLADÝ BOHATÝ
-
SEX ON MOLLY ft. Calin
-
PUSKY ft. Dokkeytino
-
MALICHERNOSTI
-
OJEB
-
VERÍME ft. Saul
-
FAMILY ft. Buka, Rytmus
-
CHALANI ft. Porsche Boy, WEN
-
BIG AZZ ft. Sakito
-
HUSTLE ft. Dokkeytino
-
A KEĎ SME SPOLU SAMI ft. Emma Drobná
-
HOVNO ft. HaHa Crew
-
FŇUK ft. Sakito, Vercetti
-
ROZPRÁVKY
-
MODELZ ft. Sakito
-
VRÁTIŤ SPAŤ ft. Aless, Spaceboyi, Taipan Haze, Xyno
-
NEMEHLO ft. Sakito
-
NEPOCHYBUJ ft. Gyza
-
VITAJTE ft. Malan
-
TEBA SI PAMATÁM ft. Joeski
-
KAM CHCEŠ ÍSŤ
-
BASS LONG LIVE NICHOLAS NAISON
