5 slovenských autorov. 5 skvelých noviniek

Hlad a Smäd (Jozef Karika)

Autor mafiánskych sérií Jozef Karika píše v posledných rokoch najmä hororové a mysteriózne trilery. A darí sa mu. Jeho príbehy sa vám dokážu zavŕtať pod kožu a zaliezť pod nechty. Svoju dvadsiatu knihu chcel nejako osláviť a tak napísal hneď dvojknihu – spolu osem príbehov v knihách Hlad a Smäd .

Sú to mysteriózne, temné príbehy, ktoré sa spájajú do jedného veľkého celku. Odohrávajú sa na bežných miestach – napríklad vo vlaku, v múzeu, na lanovke, na loďke na Štrbskom Plese...no každý príbeh je temný a znepokojujúci. Ružomberok v jeho ponímaní bol a je strašidelné mesto, ktoré sa doslova rozpadá prd vaším zrakom.

A silným prvkom je vrch Čebrať, na ktorý Karika liezol už odmalička a s ktorým sa spájajú rôzne hrôzostrašné príhody. Tiež stretnete desivé postavy ako muž v žltej bunde, či neprirodzene vysoký muž s pokrútenou rukou...

Vypočujte si rozhovor s Jozefom Karikom v knižnom podcaste:



Som Baťa, dokážem to! (Jozef Banáš)

Bol to skvelý biznismen, geniálny inovátor, tvrdý, náročný, ale férový a vysoko morálny. Tomáš Baťa zakladateľ. Už ako dieťa mal svoj sen, ktorý by sme možno aj dnes považovali za uletený, či nereálny. Toto je beletrizovaný životopis, ku ktorému si Banáš zistil množstvo informácií, preštudoval desiatky kníh, archívne dokumenty, navštívil dané miesta. Pútavý a výborne napísaný príbeh o mužovi, ktorý na začiatku podnikania povedal: Raz budem obúvať celý svet! A jeho sen sa splnil, napokon obúval doslova celý svet.

Príbeh sa začína detstvom Tomáša Baťu, ako ho otec odmalička učil narábať s peniazmi, vysvetľoval mu, čo je úrok, pôžička, sporiteľňa a na jarmoku, keď vypomáhal, správal sa ako obchodník. Jeho veľkými vzormi boli Tomas Alva Edison (muž, ktorý dal svetu svetlo) a Henry Ford.

Vypočujte si rozhovor s Jozefom Banášom v knižnom podcaste:



Policajná chobotnica (Peter Šloser)

Už tretia kniha bývalého policajného plukovníka a spoluzakladateľa NAKA Petra Šlosera. Voľné pokračovanie jeho predchádzajúcej knihy Polícia v rukách mafie – ocitneme sa v roku 2017, keď sa odohrá vražda bosa jednej z najsilnejších bratislavských zločineckých skupín. „Opäť som sa nechal inšpirovať skutočným príbehom, ale aj zákulisím policajného vyšetrovania,“ prezrádza Peter Šloser. Čestní policajti pod vedením Jula Tvrdého sú opäť postavení pred náročnú úlohu. Nie je ňou iba dokázanie viny kriminálnikom, ale najmä neúprosný boj s policajnou chobotnicou. Jej úlohou je kryť politikov aj zločincov. Kam až siahajú jej chápadlá? Dokáže pokrivený štátny aparát zničiť život poctivého človeka a vhrnúť ho do väzenia?

Pozrite si booktrailer:



Ako (ne)prežiť mladosť (Peter PPPíter Popluhár)

Známy youtubový zabávač a cestovateľ PPPíter Popluhár prišiel po šialenom cestopise Kde všade som (ne)zomrel s novou dávkou uletenosti, zvrátenosti a najmä príšerných rozhodnutí. Zbierka jeho príhod z detstva a mladosti, od šiestich rokov po dvadsiatnika. Nezvyčajné zážitky šialenej partie kamarátov. To, čo sa začína ako nevinná školská výmena zberateľských kariet Pokémonov, sa postupne zvrháva na búrlivé alkoholické excesy a končí sa absolútnym drogovým delíriom. Užijete si poviedku fustsal s profákom Viskupičom, aj novú spolužiačku Andreu a jej prsia a chľastanie... Peter sa hrá so slovíčkami, sám sa baví na tom, čo píše a dokáže to preniesť na čitateľa. Vezme vás do detstva a tínedžerského veku, možno si zaspomínate na svoje trapasy a výtržnosti.

Čo hovorí o svojej knihe samotný autor?



Influencer (Milan Bez Mapy)

Milan Bez Mapy je známy slovenský cestovateľ a bloger. „Nemal som skúsenosti s písaním, takže som sa pustil do knihy s malou dušičkou,“ tvrdí Milan Bardún a dodáva: „Je to kniha o živote influencera, pričom to slovo influencer má znieť ironicky. Je to o zákulisí a hľadaní hraníc medzi internetovou a reálnou osobou.“ Milan našiel odvahu a opustil korporátny svet, aby sa mohol živiť tým, čo ho baví. Ponúka nám pohľad za instagramové a facebookové statusy, ponor do myšlienkového sveta človeka za značkou. Píše o tom, aké náročné je udržať fyzické aj mentálne hranice medzi virtuálnou osobnosťou a osobou z mäsa a kostí. Život influencera je žiarivý a plný exotiky, ale občas aj nudný a stereotypný. Rovnako ako iné. A rovnako ako iní aj on sa v ňom niekedy pohybuje s istotou, inokedy tápe a hľadá. A o tom všetkom otvorene píše.

Milan Buno, knižný publicista