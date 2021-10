Herec Alec Baldwin bol pri natáčaní so zbraňami opatrný, tragédii predchádzal nácvik scény

Scéna si nevyžadovala ostré náboje

Nejde o chybu jedného človeka

Posilnili bezpečnostné opatrenia pri nakrúcaní

25.10.2021 (Webnoviny.sk) - Herec Alec Baldwin bol pri nakrúcaní filmu Rust so zbraňami opatrný. Po tom, ako herec zastrelil kameramanku Halynu Hutchinsovú so zbraňou, o ktorej mu povedali, že je bezpečné ju použiť, to vyšetrovateľovi povedal kameraman Reid Russell. Informuje o tom agentúra AP s odvolaním sa na v nedeľu zverejnené súdne dokumenty.Russell povedal, že Baldwin si vo štvrtok nacvičoval scénu, pri ktorej sedel na kostolnej lavici, mal vytasiť zbraň a zamieriť na kameru. Kameraman si nebol istý, či zbraň skontrolovali predtým, ako ju odovzdali hercovi. Keď zbraň vystrelila a zabila kameramanku, kamera nenakrúcala.V piatok úrady informovali, že asistent režiséra Dave Halls dal Baldwinovi zbraň a oznámil „studená zbraň“, čím naznačil, že je bezpečné ju použiť. Russell povedal, že herec bol veľmi opatrný, pričom uviedol príklad, keď sa Baldwin uistil, že pri vystrelení zo zbrane nie je v jeho blízkosti detský herec.V ten deň bol na pľace zmätok, niekoľko členov kameramanského tímu odišlo z nakrúcania pre spor o platbách a ubytovaní, povedal Russell s tým, že mu zostalo veľa práce. Bola dostupná len jedna kamera, ktorú bolo treba presunúť, pretože sa zmenilo svetlo.V nedeľňajších dokumentoch je aj výpoveď režiséra Joela Souzu, ktorý v čase incidentu stál za Hutchinsovou a skončil zranený. Režisér sa podľa svojich slov sústredil na to, ako bude scéna vyzerať na kamere, a počul frázu „studená zbraň“, predtým, než ju použili. Scéna si podľa neho nevyžadovala ostré náboje.Členka štábu - rekvizitárka a licencovaná pyrotechnička Maggie Goll, ktorá pracovala s Hallsom aj na inom projekte, v nedeľu povedala, že na neho v roku 2019 podala internú sťažnosť pre obavy o bezpečnosť.Ako v telefonickom rozhovore uviedla, Halls pri nakrúcaní seriálu Into the Dark ignoroval bezpečnostné protokoly pre zbrane a pyrotechniku a pokúšal sa pokračovať v nakrúcaní aj po tom čo dozorujúci pyrotechnik na natáčaní stratil vedomie.Podľa Goll však vzniknutá situácia nie je chyba jediného človeka, bezpečnosť so zbraňami pri nakrúcaní je podľa nej otázka väčších diskusií. Halls neodpovedal na žiadosti o komentár.Hlavný elektrikár filmu Serge Svetnoy v emotívnom príspevku na sociálnej a mikroblogovacej sieti Facebook obvinil zo smrti Hutchinsovej producentov, ktorí najali neskúseného zbrojmajstra. Tiež vytkol „nedbalosť a neprofesionalitu“ medzi tými, ktorí na scéne manipulovali so zbraňami.V nedeľu sa konala v južnej Kalifornii vigília za Hutchinsovú, kde účastníci okrem iného vyzvali na posilnené bezpečnostné normy v rámci nakrúcania. Baldwin sa už skôr vyjadril, že zabitie kameramanky je „tragická nehoda“.Profesionálov v Hollywoode incident a jeho okolnosti vyviedli z miery a mnohé štáby rýchlo posilnili bezpečnostné opatrenia pri nakrúcaní.