5 tipov, ako sa dostať k hypotéke

Bratislava 28. júna (OTS) - Stále totiž existuje aj možnosť, ako získať 90 % hypotéku, no rozhoduje oveľa viac kritérií než len bonita alebo príjem klienta. Dôležité môže byť aj dosiahnuté vzdelanie, práca vo väčšej firme, dlhodobá zamestnanosť či manželský stav.Banky sprísňujú podmienky na získanie hypotéky priebežne, aj počas tohto roka. Od klientov už požadujú po novom prinajmenšom 10 percent vlastných úspor, ktoré použijú na kúpu nehnuteľnosti. Zároveň striktnejšie pristupujú k tomu, z čoho má klient príjem a ako ho dokladuje.upozorňujeproduktových analýz a metodiky, ktorá zastrešuje finančných sprostredkovateľov na báze pool manažmentu. Podľa neho najväčšiu váhu dnes pre banky majú zamestnanci s dostatočnou finančnou úsporou.Ak klient spĺňa požadované podmienky, stále má možnosť získať 90 % hypotéku. Nasporiť prinajmenšom desať či dvadsať percent z ceny súčasných nehnuteľností však nemusí byť len tak.Dôležité je nastaviť si prácu už od začiatku na čo najväčší príjem, nespoliehať sa na príjmové formy, ktoré banky neradi akceptujú (ako SZČO, mandátne zmluvy, zamestnanie vo vlastnej firme). Zároveň sa opláca radiť sa s finančnými sprostredkovateľmi, ktorí počas obdobia tvorby rezervy dokážu poradiť aj s tým, ako ju vytvárať rýchlejšie.radí1.– peniaze môžu poskytnúť ako pôžičku alebo vklad do nehnuteľnosti, kde pri jej predaji môžu získať viac naspäť2.– k založeniu úveru sa poskytne napríklad aj časť rodičovského domu3.– je najviac na 8 rokov, ale k hypoúveru tvorí značný náklad, keďže má vyššiu úrokovú sadzbu4.– náklady sú podobné ako pri „spotrebáku“. ale legislatívne je jeho splatnosť 20 až 30 rokov5.= odklad kúpy na neskoršie obdobie o 3 či 5 rokov a snažiť sa vytvárať si vlastnú bonituV podobných prípadoch je dobré sa poradiť s odborníkmi.dodalPre hypotéku a vlastné bývanie totiž skoro vždy platí viac výhod než pre nájom, a to napriek všetkým nákladom s tým spojeným.uzavrel