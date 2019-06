Vo štvrtok skolabovalo najviac ľudí od začiatku leta

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Pavol Neubauer Foto: TASR/Pavol Neubauer

Bratislava 28. júna (TASR) – Štvrtok (27. 6.) priniesol zatiaľ najvyšší počet kolapsov z tepla. Záchranári poskytli pomoc 116 ľuďom. Najviac z nich (18) skolabovalo v Prešovskom kraji, najmenej v Žilinskom (12). TASR o tom informovala hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby (OSZZS) Alena Krčová.V súvislosti s kolapsmi záchranári pripomínajú preventívne opatrenia na predchádzanie prehriatia organizmu, ktorým sú ohrození najmä deti, seniori a chronickí pacienti. Zdržiavať by sme sa mali v interiéroch medzi 11. až 15. hodinou, keď teploty dosahujú maximum a dbať by sme mali na dostatočný pitný režim. Ten by mal zahŕňať najmä čistú vodu, minerálky, zriedené ovocné a zeleninové šťavy, menšie množstvo kávy a žiaden alkohol.uviedla Krčová. V prípade zhoršenia zdravotného stavu odporúčajú záchranári kontaktovať tiesňovú linku 155.