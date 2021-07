5 vecí, ktoré ste o PET fľašiach ani netušili

PET fľaše tvoria iba 20 % celkového objemu žltých kontajnerov

28.7.2021 (Webnoviny.sk) - Téma plastov hýbe svetom. A to najmä v kontexte zníženia produkcie odpadov. Predstaviť si však bežnú dennú rutinu bez plastov je pomerne náročné, keďže sú významnou komoditou využívanou v rôznych oblastiach hospodárstva. Pozornosť sa v poslednom období venuje najmä PET fľašiam, ktoré čaká od budúceho roka nový spôsob triedenia, zálohovanie. Prinášame vám pár informácií, ktoré ste o nich možno nevedeli.Správne rozdeľovanie odpadu je základom efektívnej recyklácie. V momentálnom systéme separácie je to práve žltý kontajner, ktorý je určený na zber použitých plastov. Z celkové objemu však tvoria PET fľaše zlomok očakávaného objemu. "V závislosti od miesta a spôsobu zberu iba približne 20 % až 32 % objemu žltých kontajnerov tvorí PET, ktorý recyklujeme, čo predstavuje približne 18 000 ton. Na Slovensku sa pritom použije až miliardy plastových PET fliaš," vysvetľuje František Doležal, generálny riaditeľ recyklačnej spoločnosti General Plastic a dodáva, že zvyšok končí na skládkach, v spaľovniach alebo dokonca v prírode.Princíp obehové hospodárstva je založený na opätovnom spracovaní a využití už vyrobeného produktu či materiálu. Cieľom je minimalizovanie vzniknutého odpadu. Recyklácia PET fliaš je stelesnením tohto princípu. Správnymi postupmi je možné PET fľašu recyklovať prakticky donekonečna. "Z použitých PET fliaš vyrobíme drvením a umývaním PET vločku, ktorú po dôkladnej dekontaminácii pridáme k tzv. primárnemu materiálu. Najpoužívanejší pomer oboch zložiek je 80 % primárneho materiálu a 20 % recyklátu v podobe PET vločiek. Pomery sa však v závislosti od požiadaviek klientov môžu meniť. Kombináciou týchto dvoch zložiek môžeme PET fľaše recyklovať prakticky donekonečna," ozrejmuje Miroslav Lukniš, obchodný riaditeľ spoločnosti, ktorá ako jediná na Slovensku týmto spôsobom vyrába nové PET fľaše.Výsledným produktom recyklačného a výrobného procesu je tzv. predlisok, odborne sa nazýva aj preforma. Má tvar skúmavky a môže mať nielen rôzne farby, ale napríklad aj v gramáž. Tieto parametre závisia od požiadaviek klientov, ktorými sú často výrobcovia nápojov. Práve oni z predliskov vyfukujú nové fľaše podľa vlastných šablón a vizuality.V obchodoch nájdete fľaše rôznych farebných odtieňov. Najlepšie na opätovné spracovanie sú tie z číreho, modrého a zeleného plastu. Komplikácie pre ďalšie recyklovanie predstavujú pestrofarebné. Číre plasty sú preto najdrahšie, ale tvoria len tretinu zo všetkých."Krycie farby ako napríklad mliečne, krikľavo oranžové, krikľavo zelené, najmä tie z energetických nápojov, znižujú alebo menia chemicko-fyzikálne vlastnosti plastu po spracovaní a nevieme ich teda spracovať," dopĺňa súvislosti F. Doležal.Paradoxom dnešnej doby je, že aj napriek tomu, že plastov je vo všeobecnosti veľký nadbytok, tých PET – ových je celosvetový nedostatok. Preto patria medzi najcennejšie komodity, aké sa v plastovom odpade nachádzajú. Využívajú sa naprieč celým hospodárstvom. "PET vločky sa využívajú na výrobu širokého spektra výrobkov od vlákien cez tričká až po funkčné športové oblečenie či koberce. Môžeme ich nájsť aj ako súčasť slnečných okuliarov alebo auta. Avšak tu životnosť takýchto výrobkov častokrát končí. Ak doslúžia, putujú do klasického zmiešaného komunálneho odpadu. Najefektívnejšie je z použitej PET fľaše opäť vyrobiť novú PET fľašu," poukazuje M. Lukniš.