Nespokojný zákazník napadol v Bratislave taxikára, suma za jazdu sa mu zdala privysoká

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

28.7.2021 (Webnoviny.sk) - Zákazník v Bratislave napadol taxikára, nepáčila sa mu cena za jazdu. Ako informuje bratislavská policajná hovorkyňa Veronika Martiniaková , vyšetrovateľ vzniesol obvinenie 27-ročnému Viktorovi V. z Bratislavy pre trestný čin výtržníctva v jednočinnom súbehu s trestným činom poškodzovania cudzej veci.Incident sa odohral v utorok 27. júla približne o 6:20 v Starom Meste. Taxikár odviezol zákazníka na Landererovu ulicu, kde si od neho vypýtal 17 eur za jazdu. Obvinený však so sumou nesúhlasil a uviedol, že zaplatí len sedem eur.Následne sa snažil z vozidla utiecť, v čom mu chcel taxikár zabrániť. „Obvinený pristúpil k taxíku a cez pootvorené okno viackrát udrel taxikára do tváre a ramena," uviedla polícia. Napadnutý taxikár sa snažil z auta vystúpiť, obvinený mu v tom však kopnutím do dverí zabránil a utiekol. Taxikárovi spôsobil na vozidle Dacia Logan škodu vo výške 1 000 eur.Obvinený skončil v rukách polície. Vyšetrovateľ spracoval podnet na podanie návrhu na jeho vzatie do väzby. Za takéto konanie mu hrozí trest odňatia slobody na šesť mesiacov až tri roky.