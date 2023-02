5 výhod osobnej pôžičky, ktoré by mal vedieť každý

Suma až do 50 000 EUR

Pôžičku Cetelem môžu klienti využiť na realizáciu svojich projektov od 5 000 EUR do 50 000 EUR a to bez poplatkov. Financie môžu byť použité na rekonštrukciu bytu, kúpu nového či ojazdeného auta, dovolenky alebo na čokoľvek iné, záleží na potrebách klienta.Pôžičku Cetelem môžu klienti získať telefonicky alebo online z pohodlia svojho domova. Priamo na stránke banky Cetelem si zvolia parametre svojej pôžičky a po odoslaní formulára sa takmer okamžite dozvedia predbežný výsledok posúdenia žiadosti. Po schválení pôžičky môžu byť finančné prostriedky na klientovom účte takmer okamžite.Klientov neprekvapia žiadne zbytočné poplatky, pretože spracovanie a poskytnutie pôžičky Cetelem je úplne zadarmo. 0 % poplatok sa týka aj mimoriadnej splátky.V banke Cetelem je zriadenie pôžičky rýchle a jednoduché, bez dokladovania účelu, ručenia alebo potreby zakladať nehnuteľnosť.Poistenie schopnosti splácať úver ochráni klienta, ale aj jeho rodinu pred finančnými problémami pri strate príjmu, dočasnej pracovnej neschopnosti, alebo v prípade úmrtia. Klient spláca poistenie jednoducho spolu so splátkami úveru.Banka Cetelem so svojou aktuálnou kampaňou Nečakajte, ponuka klientom rýchlu a jednoduchú cestu k získaniu osobnej pôžičky s výhodným úrokom a bez poplatkov, vďaka ktorej klienti už nemusia odkladať svoje plány a sny na neskôr. Navyše každý klient, ktorý požiada o pôžičku od 16. januára do 16. apríla 2023 sa zapojí do súťaže o Wellness pobyt vo Vysokých Tatrách pre 2 osoby a tankovacie karty."Pôžička Cetelem poskytne finančnú flexibilitu klientom, ktorá im pomôže zlepšiť kvalitu života alebo bývania bez toho, aby museli čakať na lepšie časy. Či už pôjde o financovanie modernej kuchyne, zrekonštruovanej kúpeľne, investície do pohodlnejšieho auta alebo dovolenky" hovorí Andrea Trebuľová, zodpovedná za odbor Marketing a CRM banky.