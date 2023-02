Armáda zostrelila už štvrtý lietajúci objekt nad Severnou Amerikou, pohyboval sa vo výške komerčných letov

Opätovné narušenie vzdušného priestoru

Zostrelili už viacero objektov

13.2.2023 (SITA.sk) - Spojené štáty zostrelili ďalší neidentifikovaný lietajúci objekt. Stalo sa tak už počas štvrtej takejto vojenskej operácie tento mesiac, informuje spravodajský portál BBC.Americký prezident Joe Biden nariadil v nedeľu popoludní zostrelenie objektu v blízkosti Hurónskeho jazera pri hranici s Kanadou. Objekt mohol narušiť komerčnú leteckú prevádzku, keďže sa pohyboval vo výške 6 100 metrov, informoval v oficiálnom vyhlásení Pentagon. Po prvý raz ho pritom zaregistrovali v sobotu nad vojenskými objektmi v Montane.Objekt, ktorý označili za vojenskú hrozbu, opísali ako bezpilotnú „osemuholnú štruktúru“ so šnúrami. Raketou ho zostrelila stíhačka F-16.Incident vyvoláva ďalšie otázky v súvislosti so sériou výškových objektov, ktoré tento mesiac zostrelili nad Severnou Amerikou.Pri pobreží Južnej Karolíny zostrelili 4. februára pravdepodobný čínsky špionážny balón, ktorý predtým niekoľko dní lietal nad kontinentálnymi Spojenými štátmi. Podľa amerických predstaviteľov pochádzal z Číny a monitoroval citlivé objekty.Čína toto vysvetlenie odmietla a tvrdí, že išlo o meteorologický balón, ktorý nechtiac odvialo z kurzu. Incident vyvolal výmenu názorov a zvýšil napätie medzi Washingtonom a Pekingom.V nedeľu predstaviteľ amerického ministerstva obrany informoval, že po tom, ako niekoľko dní nedostali žiadnu odpoveď, s čínskou stranou komunikovali o prvom objekte. Neuviedol však, o čom diskutovali.Od prvého incidentu americké stíhačky zostrelili ďalšie tri výškové objekty za tri dni. Prezident Biden nariadil v piatok zostrelenie jedného nad severnou Aljaškou, v sobotu zlikvidovali podobný objekt nad Yukonom v severozápadnej Kanade a v nedeľu nasledoval spomenutý objekt v blízkosti Hurónskeho jazera.Úrady zatiaľ verejne neidentifikovali pôvod ani účel týchto objektov, no americká i kanadská strana stále pracujú na vyzdvihnutí trosiek, pričom pátranie na Aljaške komplikujú arktické poveternostné podmienky. Tieto objekty sa však podľa hovorcu Rady Bieleho domu pre národnú bezpečnosť líšili od prvého balóna a boli tiež menšie.