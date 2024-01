50 rokov s hiphopom – koncerty, diskusie, prednášky, standup aj osobnosti slovenského hiphopu

Bodku za oslavami u nás dá unikátne podujatie a stretnutie priaznivcov momentálne najpočúvanejšieho hudobného žánru

– 50 years with Hip Hop – ktoré sa uskutoční 21.02.2024 v bratislavskom Šafku. Tešiť sa môžete na koncerty, veľkú diskusiu nielen o slovenskom hiphope, prezentáciu výroby LP platní,

hiphopové standupy od známych komikov a mnoho ďalšieho.

Hiphop je novodobým fenoménom. Povstal z ulíc a z klubov sa postupne presunul do hál a štadiónov. Stále je však jeho rodiskom a základom hudobný klub, preto sa tam presunieme s podujatím 50 years with Hip Hop. Toto podujatie je oslavou a zároveň možnosťou dozvedieť sa o hiphope viac a to z rôznych pohľadov. Zaujímavú diskusiu o štyroch elementoch slovenského hiphopu bude uvádzať investigatívny žurnalista Marek Vagovič, ktorý je veľkým priaznivcom tohto žánru – s hosťami Laci Strike (SDA), Jaro Bekr (SPIN), Dexter (Škola breaku) Zetuzeta (raperka), Vec (raper, DJ), Gabanna (DJ), Oki (reserve07, výtvarník) a mnohí ďalší.

„Ako sa vyrábajú LP platne“ ukážu chlapci z firmy 30K. Históriou hiphopu vás prevedie dvojica Bene a Roland Kánik z Modrých hôr. „Ako písať hiphopový text“ ukáže Tono S a možnosti finger drums machingu predstaví producent B.eye po prvý raz v Bratislave.

Nebude však chýbať ani dobrá zábava. Dvaja známi standupisti Dano Čistý a Jerry pripravia stand-up na tému „Hip Hop je predsa aj sranda“ a spomínať budú nielen na svoje hiphoperské časy, ale aj na skúsenosti so slovenskými hiphopermi za sprievodu DJskej hudby.

K tomu výstava hudobných plagátov, premietanie starých videoklipov, možnosť vyskúšať si staré kazeťáky aj walkmany, Brekeke Market s vinylovými platňami a rôznorodým merchom zastúpi napr. grafik Marek Cina.

Večer vo veľkej sále vyvrcholí koncertmi Gramo Rokazz, FOM, Zverky a DJs party...

Program začne od 18:00 a potrvá až do 02:00.

Podujatie finančne podporil FPU, Hudobný fond, SOZA.

Informácie:

50 Years with Hip Hop; 21. 02.2024; Šafko, Bratislava

Vstupenky: