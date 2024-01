Colours 2024 ponúka pestrý program z celého sveta vrátane rockovej legendy Lennyho Kravitza

Posledných pár dní je k dispozícii limitovaná edícia vstupeniek na Colours of Ostrava 2024 za aktuálne najnižšiu možnú cenu. Návštevníci 21. ročníka, ktorý sa koná 17. až 20. júla, zažijú koncerty takých hviezd, ako sú Lenny Kravitz, Sam Smith, Queens of the Stone Age, James Blake či Khruangbin. Tento rok ponúkne festival druhýkrát aj Cacao stage reagujúce na súčasné trendy na poli hudby i životného štýlu a chýbať nebudú ani hudobníci a projekty z rôznych kútov sveta reprezentujúce rozmanité žánre – napríklad juhokórejský pop, taiwanský metal, japonský neofolk a mnoho ďalších. Silné zastúpenie má aj elektronická hudba na čele s francúzskymi hudobníkmi The Caracal Project a NTO, izraelskou dvojicou Infected Mushroom alebo duom Aïta Mon Amour, spájajúcim súčasnú elektroniku s arabskou tradíciou.

„Program Colours zostavujeme každoročne tak, aby reprezentoval všetky možné hudobné odtiene a bol pestrý nielen žánrovo, ale aj geograficky. Pri pohľade na skladbu interpretov môžem s pokojným svedomím povedať, že sme tento záväzok splnili, a to sme ešte nezverejnili kompletné line-upy,“ komentuje tohtoročný program riaditeľka festivalu Zlata Holušová.

Starostlivo vybraní hudobníci z celého sveta vystúpia aj na Cacao stage . Táto najmladšia Colours scéna, prepájajúca hudbu, tanec, prírodu a sebarozvoj, zažila vlani svoju premiéru a aj tento rok ponúkne plejádu originálnych umelcov, rovnako ako každodenné kakaové rituály, ktoré vlani absolvovali stovky návštevníkov. V „kakaovom“ line-upe 2024 nechýbajú napríklad úchvatní pesničkári Nick Barbachano, Alexia Chellun, Ajeet, Nessi Gomes, Alex Serra, Maok,

Space Drummer & Friends, Sara Curruchich, Gemiko, Patrik Kee, Vojta Violinist & Myrith či Sauljaljui, DJ MAM alebo Mig Melgar .

Na svoje si prídu aj priaznivci elektronickej hudby, ktorá je bohato zastúpená naprieč jednotlivými stagemi. „Vrelo odporúčam koncert The Caracal Project, za ktorým stojí juhofrancúzsky hudobník Félix Burnod. Stačí si vypočuť pár jeho songov, aby ste zistili, že tieto beaty len tak nepustíte z hlavy. Ďalším interpretom je legendárny Francúz NTO, ktorého techno sety oslovujú početné zástupy fanúšikov po celom svete, alebo projekt Aïta Mon Amour Widad Mjama & Khalil Epi, ktorý vyvolal doslova poprask na minuloročnej hudobnej prehliadke Worldwide Music Expo nevšednou kombináciou súčasnej elektroniky a arabskej muziky,“ dramaturg festivalu Filip Košťálek vyberá z programu Colours 2024 niekoľkých zástupcov elektro scény. V tomto žánri sa pohybuje aj izraelské duo Infected Mushroom, ktorý do Dolných Vítkovíc príde aj s kapelou, či ukrajinská DJ Miss Monique, ktorá patrí k najrýchlejšie rastúcim menám na elektronickej scéne.

Do hľadáčika dramaturgov sa dostala aj kapela NuMori ako výrazný zástupca juhokórejského popu, ktorý je charakteristický kombináciou módnej západnej populárnej hudby s energickými domácimi koreňmi. Taiwanská formácia Jhen Yue Tang pre zmenu spája popkultúru s taiwanskými tradíciami a výsledkom je „najmierumilovnejší metal, ktorý si dokážete predstaviť“. Z ázijského kontinentu čiastočne pochádza aj neofolkové zoskupenie Mitsunse, ktorého základom je trio hrajúce na japonský trojstrunový nástroj šamisen .

Svoje miesto na festivale má aj česká a slovenská scéna. Medzi prvými ohlásenými interpretmi sú Mig 21, Lenny, Billy Barman alebo D.Y.K.

K ďalším doteraz potvrdeným menám na Colours of Ostrava 2024 patrí Gogol Bordello (USA), Bixiga 70 (Brazília), Mercedes Peón (Španielsko), Tangerine Dream (Nemecko), Genesis Owusu (Austrália), Sevdaliza (Irán, Holandsko), Bat for Lashes (Pakistan, VB), Murdo Mitchell (VB), Sam Garrett (VB), Avalanche Kaito (Belgicko, Burkina Faso), Son Mieux (Holandsko),

Deva Premal & Miten (Nemecko, VB), ANYMA (Kanada), Dennis Lloyd (Izrael), Yogetsu Akasaka (Japonsko), Kwiat Jabłoni (Poľsko), Sutari (Poľsko).

Vstupenky si môžete zakúpiť tu: https://www.colours.cz/e-shop/koupit-vstupenku

Festivalové kempy

Návštevníci si už teraz môžu zabezpečiť ubytovanie vo festivalových kempoch v blízkosti Sliezskeho hradu alebo v Chill Village (100 m od miesta konania). K dispozícii sú stanové zóny, vybavené stany a miesta pre karavany. Viac informácií nájdete na www.colours.cz.

21. ročník Colours of Ostrava sa uskutoční od 17. do 20. júla 2024 v Dolních Vítkoviciach. Súčasťou festivalu je medzinárodné diskusné fórum Meltingpot, premietanie filmov z MFFKV a množstvo divadelných predstavení a umeleckých inštalácií. Od roku 2015 sa festival koná v areáli unikátneho revitalizovaného industriálneho areálu Dolních Vítkovic v centre Ostravy. Každoročne sa na ôsmich hudobných pódiách predstaví viac ako 100 kapiel a na 11 pódiách diskusného fóra Meltingpot vystúpi viac ako 200 rečníkov z celého sveta.

V rámci projektu Colours bez bariér ponúka festival špeciálne služby pre návštevníkov so zdravotným postihnutím. V roku 2023 využilo tieto služby 850 ľudí s telesným, zrakovým alebo sluchovým postihnutím, ako aj ľudí s poruchou autistického spektra. Festival tradične ponúka v sobotu bezplatný vstup pre ľudí nad 65 rokov, v roku 2023 ich bolo 1 216. Festival pravidelne navštevujú aj deti, pre ktoré festival pripravuje ČEZ Family Park so špeciálnym detským programom. V roku 2023 navštívilo festival celkovo 4 212 detí.

Okrem hlavného festivalu organizuje tím Colours každoročne aj medzinárodný showcaseový festival Crossroads pre hudobných profesionálov a bezplatný festival Arts&Live v uliciach Ostravy. Počas roka organizuje aj samostatné koncerty na rôznych miestach Českej republiky. The Longest Johns (22. 2. 2024, pražský klub Rock Café) LP (1. 3. 2024, O2 Universum) a Garden City Movement (1. 5. 2024, Roxy Prague).