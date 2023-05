50-tka je nová 40-tka

72 % respondentov trávi na internete viac ako hodinu denne



Najsledovanejším influencerom je Igor Bukovský a Adela Vinczeová



84 % respondentov považuje "bonzovanie" za odpudivé konanie, ktorým pohŕdajú



45 % respondentov užíva vitamíny a výživové doplnky denne



45 % respondentom záleží na ich zdraví a aktívne k nemu pristupujú



Približne polovici respondentov záleží na ich zdraví, ale nič pre to nerobia



29 % respondentov prispieva finančne svojim deťom a u 16 % je to opačne - deti prispievajú rodičom



