McDonald’s uviedol limitovanú edíciu prémiových burgerov Maestro by Chef

O spolupráci

22.5.2023 (SITA.sk) - McDonald's prichádza aj v tomto roku s limitovanou edíciou Maestro, za ktorej receptúrou stojí známy český šéfkuchár, Přemek Forejt. Tento gastronóm si pozornosť mnohých Čechov a Slovákov získal nielen ako porotca obľúbenej série MasterChef Česko, ale aj ako oceňovaný šéfkuchár unikátneho konceptu reštaurácie Entreé v Olomouci. Spoluprácou s McDonald’s deklaruje kvalitu surovín. Burgery Maestro by Chef obsahujú prémiové hovädzie alebo kuracie mäso doplnené jedinečnými ingredienciami a unikátnou omáčkou, ktorú spoločnosť vyrobila presne podľa jeho predstáv a chuti. Sezónna ponuka Maestro je v slovenských a českých reštauráciách dostupná od 17. mája 2023.Spojenie kuchárskeho umenia známeho šéfkuchára a kvalitných surovín McDonald's – to je tohtoročný rad burgerov Maestro by Chef. Snúbi v sebe nielen prémiové hovädzie či kuracie mäso, ale oba varianty burgeru obsahujú aj dva plátky syra Raclette, štyri kusy ikonických McDonald's nakladaných kyslých uhoriek, šalát, nakladané kápie, restovanú cibuľku, Gaucha omáčku a unikátne bylinkové pesto. To vyniká svojim kyslým chuťovým profilom, vôňou a chuťou mäty a petržlenu, a to všetko ukryté v chilli sezamovej žemli. Samotný proces výroby bylinkového pesta, ale aj jeho zloženie a chuť, si bol Přemek osobne skontrolovať u dodávateľa Develey neďaleko Mníchova.Ponuku dopĺňajú octové McShaker Fries a Emmentálové tyčinky s jalapeňos v chrumkavej strúhanke. Na prémiovom rade burgerov Maestro by Chef si zákazníci pochutnávajú už od 17. mája vo všetkých slovenských a českých reštauráciách McDonald's.Spoločnosť McDonald's uzavrela spoluprácu s popredným českým šéfkuchárom vlani vo februári na dobu troch rokov. Přemek Forejt v rámci nej cestuje po dodávateľskom reťazci a odhaľuje zákulisie pôvodu surovín a výrobných procesov, ktoré dodávatelia používajú. Počas viac ako ročnej spolupráce Přemek Forejt navštívil už šesť dodávateľov, pričom vo videách na platforme Youtube fanúšikom v detaile odhaľuje pôvod a výrobu napríklad ikonických hranoliek, hovädzieho mäsa do burgerov či nakladaných uhoriek a omáčok. Navštívil aj jednu z českých fariem, ktorá je dodávateľom prémiového hovädzieho mäsa.Informačný servis