6 dôvodov prečo pracovať v zahraničí aspoň raz a život

Toto sú výhody práce v zahraničí:

Schopnosť prispôsobiť sa

Sebapoznanie

Iný pohľad na vec

Cenné skúsenosti a prax

Kontakty

Zárobok

O spoločnosti Southwestern Advantage:

Od roku 1868 ponúka spoločnosť Southwestern Advantage program, ktorý poskytuje študentom vysokých škôl možnosti, ako si prispieť na náklady spojené so štúdiom, zároveň získať pracovné skúsenosti, podnikateľské zručnosti a posilniť si vlastnosti potrebné na dosiahnutie svojich životných cieľov.

Každé leto ponúka takmer 1 500 študentov z viac ako 200 univerzít na celom svete rodinám zo Spojených štátov a Kanady vzdelávacie materiály, knihy a on-line produkty. Študenti sú väčšinou ubytovaní v hosťovských rodinách. Od roku 2001 sa programu Southwestern Advantage zúčastnilo spolu 315 slovenských študentov. V roku 2019 bolo v programe 39 študentov zo Slovenska. Spoločne vytvorili tržbu viac ako pol milióna dolárov a dosiahli tak zisk 275 262 dolárov.

Pre viac informácií navštívte stránku Southwestern Advantage.

29.1.2020 (Webnoviny.sk) -Slovenka Denisa Erissaar strávila niekoľko letných prázdnin v Amerike, kde predávala vzdelávacie materiály. Ako tvrdí, existuje jasná súvislosť medzi úspechom v zamestnaní alebo získaním dobrej práce a pracovnou skúsenosťou v zahraničí. "Momentálne pracujem v spoločnosti Slido, na pozícii Customer Success Manager, čiže pracujem s našimi klientmi a zároveň na pozícii Team Lead. Práca s programom Southwestern Advantage ma naučila nesmierne veľa o medziľudskej komunikácii, biznise a o tom, ako viesť tím. Pre študentov je to unikátna možnosť získať skúsenosti, aké len ťažko nadobudnúť na vysokej škole alebo v "normálnej" práci," vysvetľuje Denisa. Podstatná na tom ale nie je táto priama skúsenosť s predajom kníh, či vzdelávacích materiálov, ale všetko to, čo s ňou ide ruka v ruke – pohľad na svet, sebadôvera, schopnosť určiť si a dosiahnuť svoje ciele, či spoznávanie iných kultúr a ľudí.Práca v zahraničí väčšinou ukáže, že ste schopní prispôsobiť sa neznámemu prostrediu a kultúre. Zvyčajne to ale vyžaduje vyššiu hladinu odvahy, zodpovednosti a schopnosti spolupracovať s ostatnými.Okrem všetkých vzácnych skúseností, ktoré získate, jednou z najdôležitejších je poznanie seba samého. Uvedomíte si, čo naozaj od života chcete, aké sú vaše želania a ciele. Štatistiky ukazujú, že absolventi takýchto pobytov obvykle nemenia svoju prácu tak často, aby našli "tú pravú".Je jedno, v akej oblasti pracujete, skúsenosť v zahraničí vám dá možnosť spoznať do hĺbky miestnu kultúru a rozšíriť si obzory. Navyše uvidíte nové zaujímavé miesta a cennou skúsenosťou je aj precvičenie si jazykových daností. Ktovie, možno tam dostanete nápad aj na ďalšie podnikanie?Vychádzajúc z príkladu Southwestern Advantage, každý študent získa minimálne 100 hodín školení ešte pred odletom do Ameriky. Keď k nim pridáte ešte cez 800 hodín letnej praxe, vyjde vám z toho asi rok, ktorý by ste v bežnej práci strávili na školeniach v hodnote až 2 500 eur.Priamo na vašom pracovisku získate množstvo nových kontaktov a spolu s nespočetnými miestnymi obyvateľmi, ktorých počas praxe stretnete, si vytvoríte cenné známosti na celý život.Príjmy z brigád na Slovensku sa ešte stále nedajú porovnať s tými v zahraničí. Najčastejším motivátorom študentov na prácu mimo našej krajiny preto stále ostáva vidina pekného zárobku. V prípade programu Southwestern Advantage zarobí študent počas svojho prvého leta v priemere do 6 200 dolárov (5 600 eur). Študent, ktorý pracuje už štvrté leto a má viac skúseností, si vie priemerne prilepšiť až o 21 000 dolárov (19 000 eur) za jedno leto.