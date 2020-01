Zverejňovanie súkromných komunikácií je nebezpečné, Pellegrini apeluje aj na slušné správanie

Danko odstúpenie odmietol

Právo na súkromie

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

29.1.2020 (Webnoviny.sk) - Je veľmi nebezpečné, aby sme pristupovali k zverejňovaniu súkromných komunikácií kohokoľvek na Slovensku bez ohľadu na to, akú funkciu zastáva. Na tlačovej konferencii v stredu to povedal predseda vlády SR Peter Pellegrini (Smer-SD).Reagoval tým na zverejnenie údajnej komunikácie medzi predsedom parlamentu Andrejom Dankom (SNS) s obžalovanou v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej Alenou Zs. Opozícia vyzvala Danka, aby z funkcie predsedu parlamentu odstúpil. Danko to však vo svojom stredajšom vyhlásení odmietol.„Zverejňovanie súkromnej komunikácie kohokoľvek bez toho, aby táto komunikácia zakladala nejaký dôvod na podozrenie z trestnej činnosti, alebo preukazovala nejaké nezákonné konanie človeka, je porušením zákonov a práva človeka na súkromie,“ myslí si Pellegrini.Zdôraznil, že občania by si mali ctiť právo na súkromie. Vyzval preto spoločnosť, aby nenastúpila na cestu nedodržiavania základných pravidiel slušného správania, zákonov a ochrany súkromia občanov Slovenskej republiky.Medializované informácie pochádzajú od medzinárodnej siete investigatívnych novinárov Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) a včera 28. januára ich zverejnili viaceré spravodajské weby. Alena Zs. údajnú komunikáciu s predsedom SNS potvrdila pred senátom Špecializovaného trestného súdu v Pezinku. Danko v minulosti vyhlásil, že obžalovanú nepozná.