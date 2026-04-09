6 nápojov, 12 minút: najdynamickejšia kávová súťaž prichádza do Budapešti
Na dokázanie talentu budú mať len 12 minút. Odvážni môžu experimentovať aj s matchou. Budapešť sa už 16. apríla stane centrom kávovej kultúry v strednej Európe. Time Out Market ...
9.4.2026 (SITA.sk) - Na dokázanie talentu budú mať len 12 minút. Odvážni môžu experimentovať aj s matchou.
Budapešť sa už 16. apríla stane centrom kávovej kultúry v strednej Európe. Time Out Market Budapest totiž bude hostiť prestížne národné finále Julius Meinl Barista Championship pre Slovensko a Maďarsko, kde si zmerajú sily najtalentovanejší baristi oboch krajín. Podujatie sa začne o 10:00 hod. a bude otvorené pre verejnosť. Návštevníci si budú môcť vychutnať svet prémiovej kávy a zblízka sledovať jej profesionálnu prípravu.
Finalisti budú súťažiť v príprave espressa, cappuccina a vlastného signature drinku. Na prípravu šiestich nápojov – po dvoch z každej kategórie – majú len 12 minút. Ich výkony hodnotí štvorčlenná porota, ktorá si všíma techniku, chuť aj celkovú prezentáciu.
Kategória signature drink dáva baristom priestor na kreativitu, pričom pripraviť môžu alkoholické aj nealkoholické nápoje. Porota kladie dôraz na inovácie a využitie netradičných ingrediencií, do popredia idú aktuálne trendy, ako je napríklad matcha.
Účastníci budú pracovať s kávou Gloriette Gold, ktorá je súčasťou portfólia Julius Meinl s certifikáciou Bio Fairtrade. Súťaž tak zdôrazňuje nielen odbornú kvalitu, ale aj význam udržateľnosti a zodpovednej spotreby kávy.
Najúspešnejší baristi z každej krajiny postúpia do medzinárodného finále vo Viedni, ktoré sa uskutoční 4. septembra. Víťazi globálneho kola získajú exkluzívnu cestu do krajiny pôvodu kávy, kde spoznajú celý proces od pestovania až po finálnu šálku. Lokálni víťazi si odnesú ikonický kávovar Rancilio Silvia a finančnú odmenu 500 eur.
Podujatie vyvrcholí večerným espresso martini eventom v Time Out Market Budapest, kde sa káva stretne s modernou koktailovou kultúrou – ako symbolické zakončenie celodenného kávového zážitku.
Julius Meinl Barista Championship je medzinárodná súťaž organizovaná každé dva roky, ktorá sa v roku 2026 koná v 17 krajinách súčasne. Jej cieľom je upriamiť pozornosť na tisíce baristov, ktorí denne pripravujú kávu Julius Meinl – celkovo viac ako 5 miliónov šálok denne. Súťaž predstavuje nielen odbornú výzvu, ale aj platformu pre rozvoj kávovej kultúry a inšpiráciu pre baristickú komunitu.
Spoločnosť Julius Meinl bola založená v roku 1862 a patrí medzi najstarších pražiarov kávy na svete. Ako ikonická značka viedenskej kávovej kultúry predstavuje viac ako 160 rokov kvality v oblasti nákupu, miešania a praženia kávy. Produkty Julius Meinl sú dnes dostupné vo viac ako 50 000 hoteloch, kaviarňach a reštauráciách vo viac než 70 krajinách sveta.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - 6 nápojov, 12 minút: najdynamickejšia kávová súťaž prichádza do Budapešti © SITA Všetky práva vyhradené.
Štátna lotéria Tipos má nového generálneho riaditeľa, Hutník musel odstúpiť zo zdravotných dôvodov
Štátna lotéria Tipos má nového generálneho riaditeľa, Hutník musel odstúpiť zo zdravotných dôvodov
Jar prináša nádej pacientom bez diagnózy
Jar prináša nádej pacientom bez diagnózy