 Štvrtok 9.4.2026
09. apríla 2026

Štátna lotéria Tipos má nového generálneho riaditeľa, Hutník musel odstúpiť zo zdravotných dôvodov


Národná lotériová spoločnosť Tipos vstupuje do novej etapy riadenia. Po odstúpení doterajšieho generálneho riaditeľa Michala Hutníka zo ...



tipos 676x451 9.4.2026 (SITA.sk) - Národná lotériová spoločnosť Tipos vstupuje do novej etapy riadenia. Po odstúpení doterajšieho generálneho riaditeľa Michala Hutníka zo zdravotných dôvodov preberá vedenie spoločnosti doterajší podpredseda predstavenstva Štefan Vyletel. Ten pôsobil v spoločnosti už predtým ako podpredseda predstavenstva a zodpovedal za strategické riadenie.

Silné ekonomické výsledky


"Štefanovi Vyletelovi dôverujem. Pozná spoločnosť zvnútra a má všetky predpoklady na to, aby v tomto trende pokračoval," uviedol minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak.

Personálna výmena prichádza v období, keď spoločnosť dosahuje podľa jej vyjadrení silné ekonomické výsledky a stabilnú pozíciu na trhu. Pod vedením Michala Hutníka zaznamenal Tipos historicky najlepšie hospodárske výsledky, vrátane medziročného rastu výnosov o osem percent a rekordného odvodu do slovenského športu.

Posilnenie marketingovej aktivity


Spolu s touto zmenou sa zároveň doplní vrcholový manažment. Na pozíciu podpredsedu predstavenstva a námestníka generálneho riaditeľa nastupuje Rastislav Dutka. Prichádza z komerčného mediálneho prostredia, kde pôsobil na vrcholových manažérskych pozíciách.

Jeho príchod môže naznačovať snahu spoločnosti posilniť marketingové a komunikačné aktivity v čoraz konkurenčnejšom a digitalizovanom prostredí hazardného trhu. Aktuálne predstavenstvo Tipos funguje v trojčlennom zložení, pričom okrem Štefana Vyletela a Rastislava Dutku v ňom naďalej pôsobí aj Martin Krnáč.


Zdroj: SITA.sk - Štátna lotéria Tipos má nového generálneho riaditeľa, Hutník musel odstúpiť zo zdravotných dôvodov © SITA Všetky práva vyhradené.

