600 metrov jazzu. Džezový týždeň v uliciach starého mesta

1.8.2022 (Webnoviny.sk) - Prvý augustový týždeň bude v Starom Meste patriť mestskému džezovému festivalu. Od 1. do 7. augusta sa v centre mesta bude konať druhý ročník letnej pouličnej prezentácie toho najzaujímavejšieho zo slovenského i svetového džezu. Ide o neformálny, o to atraktívnejší a otvorenejší formát: každý deň jeden džezový koncert na verejne dostupnom mieste, v rámci 600-metrového úseku na uliciach Michalská, Ventúrska, Strakova a na Hviezdoslavovom námestí.Urbánny festival je príspevkom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto do mozaiky pestrých letných podujatí, festival sa koná s podporou Fondu na podporu umenia a Bratislavského kultúrneho a informačného strediska. Každý zo šiestich koncertov sa koná o 18:00 hod., nedeľné predstavenie určené deťom a rodinám na Hviezdoslavovom námestí má začiatok o 16:00 hod. Všetky koncerty sú zdarma. Ďakujeme aj inštitúciám a podnikom, ktoré nám umožnili usporiadať koncert v ich priestoroch.V pondelok 1. 8. 2022 o 18:00 hod.LUKÁŠ ORAVEC QUARTET feat. Tony LakatosUniverzitná knižnica, Michalská ulica č.1V utorok 2. 8. 2022 o 18:00 hod.HIPZZVentúrska 9V stredu 3. 8. 2022 o 18:00GOD AND EVENádvorie Zichyho paláca, Ventúrska ulicaV štvrtok 4. 8. 2022 o 18:00FRANTIŠEK BÁLEŠ ANSÁMBEL: HVIEZDOSLAVOVE SONETYUniverzitná knižnica, Ventúrska 13V piatok 5. 8. 2022 o 18:00 hod.ŠARIŠSKÝ/FEHÉR/TÖRÖK: PIESNE MARIÁNA VARGUNádvorie Fach, Ventúrska ulicaV sobotu 6. 8. o 18:00 hod.HEADMOVERSVentúrska ulicaV nedeľu 7. 8. 2022 o 16:00 hod.DANO HERIBAN: ČOSI ÚSMEVNE, koncert pre detiHudobný pavilón, Hviezdoslavovo námestie