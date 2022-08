Celodenný festival „Nu Sound of Visegrad: Castle Sound 2022“ prebehne 26. augusta 2022 v areáli Ľubovnianskeho skanzenu

Vo večernom programe vystúpi aj poľská kapela Kroke, maďarská skupina Óperentzia a multiinštrumentalista Ficture, českú republiku bude príde reprezentovať kapela Zrní. V meste zahrá a naučí vás niečo o hudbe Peter Luha...

Korben Dallas: Každá ich doska v sebe nesie poetický názov aj určitý odkaz (Pekné cesty, Karnevalová vrana, Banská Bystrica, Kam ideme, Stredovek, Bazén). Aj najnovší siedmy album Deti rýb od Korben Dallas má súvislosť s jeho názvom. Mamy všetkých protagonistov (členovia kapely, hosťujúce speváčky, producent Tomáš Sloboda) sú v znamení rýb.

Ich umelecký prínos bol ocenení Krištáľovým krídlom za rok 2014. Spoločenskú angažovanosť zase vyzdvihlo spojenie s americkou pesničkárkou Joan Baez, s ktorou zahrali slovenskú hymnu. Okrem toho spolupracovali aj s takými menami ako Andrej Šeban, Jana Kirschner, Zrní či Aneta Langerová.

Turné Deti rýb, ktoré sa po vynútenej prestávke opäť rozbehlo, pozostáva nielen z nových skladieb, ale je aj prierezom celej ich tvorby. Rozmanitosť posunu v tvorbe Korben Dallas charakterizuje Juraj Benetin: „Nový koncertný program funguje výborne. Je to ako keby sa na pódiu stretla Nirvana, Police a Marvin Gaye.“

Kroke: Druhým headlinerom vo večernom programe bude oceňovaná poľská kapela Kroke, známa zo spoluprác so Stevenom Spielbergom, Davidom Lynchom či Petrom Gabrielom. Svojou tvorbou posúvajú tradičný folklór moderným smerom. Jerzy Bawol (akordeón), Tomasz Kukurba (viola, husle, flauta) a Tomasz Lato (kontrabas, perkusie) – trojica kamarátov z Krakova založila klezmerovú kapelu Kroke.

Ovplyvnili ich najmä dve veci: mesto v ktorom žili a žáner, ktorý tam mal dlhoročnú tradíciu. Už samotný názov v jazyku jidiš odkazuje na epicentrum židovskej kultúry, etnickú štvrť Kazimierz v Krakove. Kultúrny odkaz tejto metropole šírila klezmerová hudba, ktorú hrávali aj títo hudobníci z Krakovskej hudobnej akadémie, hoci ich tvorba presiahla do jazzovej, balkánskej, sefaredskej, ako aj indickej hudby. Z dôvodu, že klezmer nevnímali ako uzatvorený žáner – nedotknuteľný, zakonzervovaný v tradícií. Práve skrz túto rôznorodosť nabúrali konzervatívne mýty a prekročili hranice formy, času, ale aj vlastného územia.

Po oznámení poľskej Kroke, ktorá hrá klezmer s world music a prvkami jazzu, vyhlasujeme maďarskú kapelu Óperentzia. Existujú od roku 2005 a svoj názov si požičali z maďarských ľudových povestí označujúci imaginárnu krajinu. Gábor Bánházi (bicie, elektronika) a Tibor Domokos (klávesy, vokál) chceli poslucháčov pozvať na dobrodružnú cestu, kde by okolitý svet stíchol, aby načúval pulzujúcim basom, folkovým motívom, prírodným silám.

Zdanlivo nekonečná pusta sa zráža do toku riek, z ktorého tryská dobrodružná, energická a temperamentná maďarská hudba. Tam, kde Béla Bartók hľadal esenciu národného a svetového v ľudovom obraze, tak oni rôzne folklórne inšpiračné zdroje zabalili do elektronickej tanečnej hudby. Zaradili sa tým do kategórie uznávaných maďarských kapiel ako Korai Trancemission či Grabanc.

V tomto svete sa usadili a presadili ôsmimi štúdiovými doskami vychádzajúcimi z rôznych inšpirácií – balkánskeho, maďarského folklóru, ako aj zo žánrov dub, chillout, psytrance, techno. Táto netradičná kombinácia zafungovala, keďže ich debut z roku 2008 vzbudil okamžitý ohlas. Jednou nohou sú stále v undergrounde, ale tou druhou už dávno prekročili prah malých pódií na veľké festivaly. A je jedno či roztancujú niekoľkotisícový dav na Ozore či na Szigete, kde vystúpili s najznámejším maďarským huslistom Lajkóm Félixom, alebo privedú do tranzu publikum v tmavých kluboch.

Ich nakumulovaná energia zafunguje všade – aj v Ľubovnianskom skanzene – kam prídu s posledným albumom BIOHACK a s prívlastkom jednej z najlepších psychedelických live kapiel.

O festivale: Večerný program festivalu Nu Sound of Visegrad: Castle Sound 2022 sa uskutoční 26. augusta v Ľubovnianskom skanzene. Počas dňa bude v oddychovej zóne mesta prebiehať sprievodný program (koncert, čítačky, diskusie, vzdelávacie aktivity), na ktorý je voľný vstup. Ďalší interpreti budú oznámení už čoskoro.

Nu Sound of Visegrad: Castle Sound 2022 je pokračovaním niekoľkoročného cyklu Nu Sound of Visegrad, ktorého primárnym cieľom je prinášať do slovenských regiónov novú a inšpiratívnu hudbu z krajín V4 (Slovensko, Česko, Poľsko, Maďarsko). Projekt bol súčasťou aktivít Mesto kultúry 2019 Banská Štiavnica (4 koncerty), taktiež sa uskutočnil v rámci aktivít Mesto kultúry 2020 Nové Zámky ako celodňový festival. Putovný projekt sa predstavil aj v zahraničí – Rumunsko, Srbsko, Nórsko, Nemecko.

Prednedávnom vyšla kompilácia Nu Sound of Visegrad na dvoch CD, ktoré mapujú prvých päť rokov existencie tohto koncertného projektu.

