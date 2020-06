8. júna oslavujeme Deň najlepších priateľov.

Priateľ. Jenoduché slovo s obrovským významom. Každý z nás má priateľov. Jeden viac, druhý možno menej. Ale každý si ich váži. Teda aspoň by mal. Priateľstvo slávi svoj sviatok 8. júna. Mať priateľa je ako mať druhého súrodenca. Priateľstvá sú niekedy silnejšie ako láska. Tak to hovoria mnohí. No najlepší priateľ dokáže často aj skalamať, ale aj to ku priateľstvu patrí. Mnohí ľudia si však priateľstvá namýšľajú a potom zistia ozajstnú pravdu. Potrebné je mať dobré priateľstvo s dobrými priateľmi. A občas sa zamyslieť, či aj my máme pravých priateľov a či sme aj my pravými priateľmi pre druhých.



Na Slovensku zatiaľ tento sviatok veľkú tradíciu nemá. Čo keby ste práve dnes povedali svojmu priateľovi ako si ho vážite, prípadne si spomenuli alebo zavolali tým, na ktorých ste si v poslednej dobe nevedeli nájsť čas.