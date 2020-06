Pressburger Klezmer Band oslavujú štvrťstoročnicu

Kapela, ktorej vizitkou je osem CD albumov a jedno „elpéčko“, prestížne ocenenie Radio_head Award, očarila divákov na stovkách koncertov nielen u nás doma, ale aj v desiatkach európskych krajín a zámorí. Aj keď len pred niekoľkými dňami predstavila krásny videoklip k ich podaniu legendárnych Lasicových a Filipových Čerešní pod názvom Karshelekh, nezaháľa a opäť prináša niečo špeciálne. Málokto vie, že táto dnes už legendárna kapela, začala amatérskym muzicírovaním. Stalo sa to v roku 1995, a teda bratislavskí klezmeri oslavujú neuveriteľných 25 rokov od svojho založenia.

A keďže je tu už štvrťstoročnica, nech je aj oslava. A to poriadna. Očakávalo by sa, že klezmeráci, ako ich fanúšikovia familiárne volajú, pripravia koncert v štýle „best of“. No nebude tomu tak. Kapela si pri príležitosti jej špeciálneho večera pripravila nový koncertný program s názvom - #25 KORENE alebo po anglicky ROOTS. Predchádzal tomu dlhý a náročný výskum, zber piesní a príprava hudobných aranžmánov, na ktorých sa podieľali nielen členovia skupiny Samo Alexander a Andrej Werner, ale aj osvedčení aranžéri Dragan Mirković a Peter Jantoščiak, ako aj „čerstvá krv“ Gregor Regeš a Mirka Haľamová. Môžete sa teda tešiť na krásny večer židovskej hudby mnohých tvárí a šatu v podaní už 25-ročných bratislavských klezmerov. A nemôže byť náhodou, že práve takýto výnimočný večer bude vystúpením s poradovým číslom 1000. A to aj v čase korony. A teda online.

Kedy a kde? 12. júna od 20.30 hod. počas 48 hodín on-line stream. „Lístky“ si môžete zabezpečiť už teraz tu:

https://predpredaj.zoznam.sk/sk/listky/pressburger-klezmer-band-25-korene-roots-online-2020-06-12/

Podporíte tým kapelu v ťažších časoch.

Koncert z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, je realizovaný s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín, SOZA, grantového programu Ars Bratislavensis a nadácie EZRA.

Aktuálne „korona“ video k súčasti nového programu nájdete tu:

https://www.youtube.com/watch?v=dTk5hKqYZFc

Videoklip k skladbe Karshelekh (Čerešne) nájdete tu:

https://www.youtube.com/watch?v=AUtUId8HlA4