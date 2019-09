8 mladých ľudí, 2 trasy, 1 Európa: Ďalšia zastávka Slovensko

Lokálne vychytávky a sociálne podnikanie na severovýchode Slovenska

12.9.2019 (Webnoviny.sk) - Od 23. 8. do 29. 9. cestuje 8 mladých ľudí po Európe. Počas 5-týždňového dobrodružstva spoznajú cestou karavanom vyše 30 regiónov Európy, vrátane toho nášho!Dva tímy, pričom v každom sú 4 ľudia, cestujú po dvoch rôznych trasách, aby skúmali neznáme miesta, spoznávali nových ľudí a objavovali lokálne iniciatívy podporované Európskou úniou. Road Trip je aj ich osobnou cestou, na ktorej rozvíjajú svoje zručnosti a testujú svoje limity.Team Calma – to sú Panos, Olga, Wijnand a Selina - pomaly smeruje na východné Slovensko. Strávia tu 3 dni, od 14. do 16. septembra, kde okrem iného navštívia mesto Poprad či obec Spišský Hrhov.pricestujú mladí ľudia do Popradu. Tu sa stretnú so známym slovenským cestovateľom a bloggerom Milanom Bez Mapy. Milan spustil cez svoje sociálne médiá anketu, v ktorej fanúšikovia píšu svoje tipu, ako čo najlepšie stráviť večer v Poprade. Spoločne s Milanom sa 4 naši cestovatelia dozvedia viac o regionálnej kultúre, gastronómii a objavia zaujímavé a tajomné miesta tohto mesta.sa naši cestovatelia presunú do Spišského Hrhova, aby sa dozvedeli viac o úspešnom projekte rómskej integrácie a o miestnych komunitách. Stretnú sa tu so starostom obce, Vladimírom Ledeckým, aby spoločne diskutovali o lokálnych príležitostiach integrácie Rómov v regióne. Spišský Hrhov je známy svojou spoluprácou s rómskym obyvateľstvom. Mladý tím navštívi rómsku komunitu v domácnostiach a na základnej škole, čím sa o úspechu tohto projektu môže presvedčiť na vlastné oči.Z jedného ostrova na druhý. Jeden tím cestuje z fínskeho Ålandu na Kanárske ostrovy. Ten druhý z Írska na Cyprus. So sloganom' zdieľajú cestovatelia svoje skúsenosti na webovej stránke Road Trip Project a na sociálnych sieťach, čím podporujú celoeurópsky dialóg. Ich príbehy vychádzajú z konkrétneho miesta a tvoria súbor inšpiratívnych podnetov o ľuďoch a oblastiach, vďaka ktorým je Európa jedinečná.Každý člen tímu sa robí niečo iné. Jeden natáča, iný píše či fotografuje a ďalší rád prezentuje. Ôsmi cestovatelia boli vybratí spomedzi stoviek uchádzačov v rámci celoeurópskej výzvy, ktorá bola zverejnená v júni 2019.Tím, ktorý sa zastaví aj na Slovensku, sú:Panos - 23-ročný Cyperčan, ktorý vždy sa na život pozerá vždy z pozitívnej stránky. V tíme má úlohu redaktora.Olga - 19–ročná poľská spisovateľka a textárka, ktorú nadchýna umenie a veda.O video sa stará 26-ročný dokumentarista Wijnand z Holandska, ktorý sa pred rokom stal zarytým vegetariánom.Selina má 22 rokov a pochádza z Nemecka. Práve získala titul bakalára v žurnalistike a v tíme bude mať na starosť fotografovanie. Má zelené srdce a vášnivo sa venuje sociálnym a ekologickým témam.Projekt Road Trip je aktivita Európskej komisie, konkrétne jej Oddelenia pre regionálnu a urbanistickú politiku EÚ. V roku 2019 vedieme cestovateľov po dvoch trasách križujúcich Európu súbežne z jedného ostrova na druhý.-----------------------------------------------------------------------Chcete vedieť viac o zážitkoch cestovateľov v rámci projektu Road Trip? Radi vám poskytneme ďalšie informácie a dohodneme rozhovor. Prosím, kontaktujte:Vladimíra Bunčáková, Seesame, buncakova@seesame.com, 0915 497 001.