Jana Očadlíková manažérkou marketingu divízie Laundry and Home Care Henkel SK/CZ

O spoločnosti Henkel

12.9.2019 (Webnoviny.sk) - Do pozície manažérky marketingu divízie Laundry and Home Care spoločnosti Henkel pre český a slovenský trh bola od 1. septembra 2019 vymenovaná Jana Očadlíková. Od roku 2016 pôsobila vo viedenskej centrále Henkel CEE najskôr vo vedení kategórie prostriedkov na umývanie riadu, neskôr celej kategórie čistiacich prostriedkov pre domácnosť. Vo svojej novej funkcii sa chce zamerať na ďalšie posilnenie značiek, hľadanie nových príležitostí pre rast vrátane oblasti udržateľnosti."Som príkladom, ako spoločnosť Henkel pracuje na rozvoji svojich zamestnancov. Každý manažér by mal spoznať nielen rôzne oblasti biznisu, ale v dnešnom globálnom prostredí i rôzne trhy," vysvetľuje svoje kariérne kroky Jana Očadlíková a dodáva: "Ja som mala možnosť pracovať na stratégii značiek pre veľmi rôznorodé trhy strednej a východnej Európy, čo bola výzva a zároveň obohacujúca skúsenosť. Som rada, že sme úspešne zvládli priniesť na trh niekoľko kľúčových inovácií, a teraz sa teším na implementáciu ďalších významných noviniek naprieč portfóliom pracích a čistiacich prostriedkov v ČR a SR."Jana Očadlíková pracuje v spoločnosti Henkel od roku 1996. Vyštudovala Vysokú školu ekonomickú v Prahe. Hovorí plynule po anglicky a nemecky.Spoločnosť Henkel pôsobí celosvetovo s vyrovnaným a diverzifikovaným portfóliom produktov. Vďaka silným značkám, inováciám a technológiám zastáva Henkel vedúce postavenie na trhu tak v spotrebiteľských, ako aj priemyselných odvetviach. V oblasti lepidiel je Henkel divízia Adhesive Technologies celosvetovým lídrom na trhu v rámci všetkých priemyselných segmentov. V oblastiach Laundry & Home Care a Beauty Care je Henkel na vedúcich pozíciách na viacerých trhoch a v kategóriách vo svete. Spoločnosť bola založená v roku 1876 a má za sebou viac než 140 úspešných rokov. V roku 2018 dosiahla obrat vo výške 20 mld. eur a upravený prevádzkový zisk približne vo výške 3,5 mld. Eur. Henkel zamestnáva viac než 53 000 ľudí po celom svete, ktorí spolu tvoria zanietený a veľmi rôznorodý tím, ktorý spája silná firemná kultúra a spoločný záujem vytvárať trvalo udržateľné hodnoty a ktorý zdieľa spoločné hodnoty. Ako uznávaný líder v oblasti udržateľnosti je Henkel na popredných priečkach v mnohých medzinárodných indexoch a hodnoteniach. Prioritné akcie spoločnosti Henkel sú kótované na nemeckom akciovom indexe DAX. Viac informácií nájdete na stránke www.henkel.com Na Slovensku pôsobí Henkel vo všetkých troch strategických oblastiach už od roku 1991. Henkel Slovensko predáva viac ako 50 značiek a dnes zamestnáva viac ako 1 900 pracovníkov.Inzercia