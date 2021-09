8 rád ako vybrať deťom okuliare a ešte aj ušetriť

1. Ako zistím, že naše dieťa má problém so zrakom?

2. Musím navštíviť s dieťaťom očného lekára alebo postačí návšteva optometristu?

3. Ako prebiehajú vyšetrenia u detí?

4. Škodí sledovanie televízora z blízka, ako nám hovorili naši rodičia?

5. Môže sa detským pacientom časom upraviť zrak?

6. Potrebujú deti častejšie okuliare do diaľky, alebo do blízka?

7. Na čo sa máme zamerať pri výbere okuliarov pre deti?

8. Okuliare pre dieťa sú drahý špás, viem niekde ušetriť?

13.9.2021 (Webnoviny.sk) -U starších detí je pomerne jednoduché zistiť, že niečo nie je v poriadku. Dieťa buď vie pomenovať, že zle vidí, alebo si všimneme príznaky ako problémy pri písaní a čítaní, časté bolesti hlavy, žmúrenie. Deti v predškolskom veku si dávajú predmety bližšie k tvári, alebo sedia bližšie pri televízore, zakopávajú alebo škúlia. "U najmenších detí, t.j. do troch rokov, môže ísť aj o vrodené chyby, ktoré sa diagnostikujú buď v pôrodnici, alebo v prvých mesiacoch života, keď si rodičia všimnú, že dieťa nereaguje na podnety, nesleduje hračku, reaguje hlavne na hlas alebo dotyk a bojí sa samo v neznámom prostredí”, dodáva očná lekárka.Očná lekárka Petra Senešiová odporúča iba návštevu očného lekára: "Optometrista môže len mierne upraviť dioptrie u väčších detí, avšak nemôže deťom aplikovať potrebné kvapky, vyšetriť dieťa v cyklopleģii alebo vyšetriť očné pozadie. Po rozkvapkaní očí vieme deťom presne namerať dioptrie, v opačnom prípade môže byť odchýlka aj niekoľko dioptrií.”Deti, ktoré vedia čítať a písať podstúpia v zásade veľmi podobné vyšetrenie ako v prípade dospelých pacientov. Pokiaľ dieťa ešte nevie čítať, podstúpi vyšetrenie na prístrojoch, následne číta obrázky a pomocou skúšobných skiel sa oční lekári snažia vykorigovať zrakovú chybu. "U detí je dôležité podať kvapky na rozšírenie zreničiek, ktoré oslabia zaostrovanie, pretože malé deti vedia zaostriť aj 5 až 6 dioptrií a meranie so zúženou zrenicou je tak nepresné”, dodáva MUDr. Petra Senešiová. Dioptrie sa následne merajú pomocou prístrojov.Áno, aj nie. Keď dieťa sleduje televízor zo vzdialenosti menšej ako pol metra, určite to môže mať škodlivé následky. Avšak bežné alebo časté sledovanie z primeranej vzdialenosti neškodí zraku tak, aby deti potrebovali okuliare. "Väčší negatívny dopad na zrak majú tablety a telefóny, ktoré deti držia blízko pri tvári”, varuje očná lekárka.Možné to je predovšetkým u detí, ktoré majú menšie plusové dioptrie a rovnako aj u detí, ktoré škúlia a sú tupozraké, je však nevyhnutné, aby dodržiavali liečebný postup a aj tu platí, že u každého dieťaťa je to individuálne."Závisí to od veku detí, u tých menších ide najčastejšie o ďalekozrakosť, kedy vidia blízke predmety rozmazane a dobre vidia do diaľky. U detí okolo 7 - 8 rokov sa stretávame častejšie s krátkozrakosťou, to znamená, že potrebujú mínusové dioptrie do diaľky”, približuje MUDr. Senešiová.Samozrejme dioptrie vám v optike vyrobia presne podľa predpísaného receptu. Na vás je tá síce príjemnejšia no neraz aj zložitejšia situácia, ako vybrať správny rám okuliarov. Je vaše dieťa veľmi živé a hrozí väčšie riziko poškodenia rámu? Pýtajte si rámy z acetátu, ocele alebo kovu s ohybnými stránicami. U najmenších detí predávajú optiky rámy aj s gumičkami, aby nepadali z tváre. Takisto vyberajte odľahčené rámy, aby dobre sedeli a netlačili.Určite áno! Keďže deti svoje okuliare často zničia alebo stratia, nejde o lacný špás. "Union zdravotná poisťovňa pre svojich poistencov do 18 rokov ponúka príspevok na nákup okuliarového rámu vo výške 20 eur a od roku 2022 sa tento príspevok zvyšuje dokonca až na 70 eur. Využiť ho môžete každý rok!," upozorňuje hovorkyňa Beáta Dupaľová Ksenzsighová. Stačí ak si vytlačíte z internetovej stránky www.union.sk žiadosť o príspevok, dáte ju potvrdiť očnému lekárovi vášho dieťaťa a spolu s dokladom o zaplatení doručíte najneskôr do konca kalendárneho roku do Union zdravotnej poisťovne osobne, poštou alebo elektronicky.Informačný servis