Pripomenuli si pamätný deň obetí holokaustu a rasového násilia

13.9.2021 (Webnoviny.sk) -Po slávnostnom akte kladenia vencov k Pamätníku holokaustu nasledovali príhovory hostí. Richard Duda, predseda Ústredného zväzu židovských náboženských obcí pripomenul, že tragédia sa neodohrala kvôli zlej dobe, ale zlým ľuďom. "Schopnosť rozoznať zlo by mala naučiť rodina. Vštepovaním silných životných hodnôt. Rodinu by malo doplniť kvalitné a ľudskosťou presiaknuté vzdelanie, ktoré mladým otvorí oči a ukáže im, že prítomnosť sa dá vysvetliť na základe minulosti."Slovensko si zároveň pripomenulo 80. výročie prijatia Židovského kódexu – protižidovskej právnej normy prijatej vládou Slovenského štátu v roku 1941. Židovský kódex sa radil medzi najtvrdšie protižidovské právne opatrenia v Európe. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR pripomenulo, že tragickým vyústením bolo 70 000 obetí holokaustu z územia vtedajšieho Slovenska. Vláda SR sa ospravedlnila za vojnový Židovský kódex: "Vláda Slovenskej republiky dnes cíti mravnú povinnosť verejne prejaviť žiaľ nad zločinmi, ktorých sa dopustila vtedajšia štátna moc, osobitne nad tým, že 9. septembra 1941 prijala hanebné nariadenie obmedzujúce základné ľudské práva a slobody občanov židovského pôvodu," uvádza sa vo vyhlásení.Židovský kódex obmedzoval nielen občianske, náboženské a spoločenské práva. Zaoberal sa aj majetkovoprávnym postavením židov. V najrozsiahlejšej časti kódexu bol upravený prevod židovského majetku do "árijského" vlastníctva. Premiér Eduard Heger v mene vlády vyjadril hlbokú ľútosť nad prijatím Židovského kódexu. Preživších holokaustu a členov slovenskej židovskej obce poprosil o odpustenie. Premiér je hrdý, že v ťažkých a nebezpečných časoch sa našli Slováci, ktorí režimu vzdorovali a pomáhali. Na Slovensku máme okolo 600 ľudí ocenených titulom "Spravodlivý medzi národmi".Na pietnej spomienke sa zúčastnili predstavitelia slovenského politického a spoločenského života, zástupcovia podnikateľskej obce a ďalší priatelia a podporovatelia židovskej komunity na Slovensku - predseda parlamentu švédskeho kráľovstva Andreas Norlén, predseda Židovskej náboženskej obce Bratislava Tomáš Stern, riaditeľ Múzea židovskej kultúry Michal Vaněk, predseda KBS Mons. Stanislav Zvolenský, veľvyslanec štátu Izrael na Slovensku Boaz Modai, generálny biskup Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania a predseda Ekumenickej rady cirkví Ivan Eľko či podnikateľ a filantrop Milan Fiľo.Po skončení pietnej spomienky v Bratislave sa účastníci presunuli do Múzea holokaustu v Seredi, kde si pamiatku obetí uctila aj prezidentka SR Zuzana Čaputová. "V Múzeu holokaustu v Seredi som sa stretla s preživšími. Nič nedokáže vymazať strašlivú skúsenosť tých, ktorí prežili. Aj dnes vidíme rastúci antisemitizmus. Po celom svete pribúdajú nenávisťou motivované útoky na Židov, židovské objekty a organizácie. Množia sa tiež prípady znevažovania obetí holokaustu prostredníctvom bagatelizácie toho, čo prežili, aj prirovnávaním nesúhlasu s pandemickými opatreniami k holokaustu. Tvárou tvár k preživším hovorím, že tieto prirovnania sú nemiestne. Znevažujú pamiatku miliónov ľudí zavraždených v plynových komorách, či inými krutými spôsobmi. Dodnes nesú v sebe traumu z hrôz, z predčasnej straty svojich blízkych, a často aj z toho, že ani dlhé roky po vojne otvorene nehovorili o tom, čoho boli svedkami," uviedla pani prezidentka.Informačný servis