A. Babiš by SR a ČR poprial ďalších 100 rokov prosperity i demokracie

Na snímke zľava predseda vlády SR Peter Pellegrini, predseda vlády ČR Andrej Babiš a prezident ČR Miloš Zeman počas osláv 100. výročia vzniku ČSR v priestoroch Národného múzea v Prahe 27. októbra 2018. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha/Bratislava 27. októbra (TASR) – Ďalších 100 rokov prosperity, demokracie, slobody, dobrej nálady, jednoty a hrdosti na obidva štáty by poprial český premiér Andrej Babiš Slovenskej, ale aj Českej republike. Uviedol to v sobotu pred slávnostným otvorením Národného múzea v Prahe, ktoré bude verejnosti prístupné od nedele (28.10.).Český prezident Miloš Zeman počas svojho príhovoru kritizoval, že sa v metropole Českej republiky nedarí stavať pekné budovy, zároveň chce, aby politici preferovali moderných architektov. Babiš, naopak, počas svojho príhovoru v Národnom múzeu ocenil prínos riaditeľa múzea k rekonštrukcii tejto historickej budovy.Babiš ocenil schopnosť Československa a Česka opakovane generovať svetovo významné osobnosti. Uviedol, že po roku 1948 a 1968, ale aj pri iných historických udalostiach odišlo množstvo občanov z krajiny.Podľa slovenského predsedu vlády Petra Pellegriniho (Smer-SD) je vzťah Slovenska a Česka vo svete vzorom. Ako uviedol vo svojom príhovore, je potrebné si vzájomné vzťahy vážiť. Ako doplnil, nemali by sme sa spoliehať na to, že prichádzajú automaticky.dodal Pellegrini.Dominanta Václavského námestia - Národné múzeum, bude opäť prístupné verejnosti. Prví návštevníci si budú môcť vynovené priestory historickej pamiatky opäť pozrieť v deň 100. výročia vzniku Československej republiky, a to v nedeľu 28. októbra.Národné múzeum bolo vyhlásené za národnú kultúrnu pamiatku v roku 1962. Uzatvorené bolo v júli 2011, pričom začiatok rekonštrukčných prác zdržal výber stavebnej firmy. Budova od svojho postavenia v roku 1891 neprešla komplexnou rekonštrukciou. Uskutočnili sa len tri opravy väčšieho rozsahu. Prvá, keď ju na konci druhej svetovej vojny zasiahla bomba, druhá, keď v auguste 1968 guľky zo samopalov vojakov krajín Varšavskej zmluvy poškodili priečelie, a v 70. rokoch 20. storočia, keď statiku severovýchodného krídla narušili odstrely pri budovaní metra. Prácu na historickej budove narušil aj požiar strechy múzea v roku 2016, ktorý však výraznejšie zdržanie nepriniesol.