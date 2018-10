Samosprávy vítajú novelu zákona o verejnom obstarávaní

Na snímke predseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Michal Sýkora počas otvorenia 29. snemu ZMOS v Bratislave 23. mája 2018. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 27. októbra (TASR) – Predstavitelia regionálnej i miestnej samosprávy vnímajú konečné znenie novely zákona o verejnom obstarávaní (VO) ako prostriedok, ktorý zjednoduší ich prácu. Zároveň deklarujú pripravenosť na verejnú kontrolu zamedzujúcu podozreniam z úmyselných pochybení a korupčného správania.uviedol podpredseda Združenia samosprávnych krajov SK8 a šéf Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Ján Lunter.Za predstaviteľov regionálnej samosprávy deklaroval transparentné správanie, otvorenú komunikáciu, akceptovanie verejnej kontroly, rovnako pripravenosť spolupracovať na zvyšovaní úrovne tejto kontroly.Predseda Zduženia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Michal Sýkora považuje legislatívne úpravy za prejav dôvery, ktorá mestám a obciam pomôže pri praktickom výkone ich mandátu a podpore miestneho a regionálneho rozvoja. Sýkora zároveň upozornil, že kritika novelizačného bodu týkajúceho sa zvýšenia limitu pre zákazky s nízkou hodnotou, nemôže vytvárať dojem, že bude automaticky predstaviteľmi samospráv zneužívaný.zdôraznil SýkoraÚrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) v tejto súvislosti upozorňuje na to, že zvýšenie limitov pre zákazky s nízkou hodnotou neznamená, že podnikatelia nebudú mať možnosť o zákazku súťažiť a že sa o nej nedozvedia.vyhlásil predseda ÚVO Miroslav Hlivák. Upozornil zároveň, že všetky zistené pochybenia pri aplikácii novely zákona o verejnom obstarávaní ÚRO dôsledne preskúma s možnosťou ich postúpenia na Najvyšší kontrolný úrad SR, Protimonopolný úrad SR a na Generálnu prokuratúru SR.Novelu zákona o verejnom obstarávaní schválili poslanci Národnej rady SR 16. októbra. Legislatívna zmena ustanoví, okrem iného, nový druh zákaziek, na ktoré sa do určitého finančného limitu nebude vzťahovať zákon o verejnom obstarávaní. V rámci zjednodušenia sa upraví postup pre zadávanie podlimitných zákaziek.Zamestnávateľské združenia a obchodné komory upozorňovali na potrebu transparentnosti a verejnej kontroly v obstarávaní pri zákazkách s nízkou hodnotou. Ich zverejňovanie ex ante vo vestníku ÚVO navrhovali v pozmeňujúcom návrhu aj poslanci OĽaNO Veronika Remišová a Eduard Heger, parlament ho však neschválil.