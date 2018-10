A. Babiš odmietol privatizáciu ČD Carga, o ktorej hovoril minister Ťok

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Praha 22. októbra (TASR) - V Česku sa železničná spoločnosť Cargo privatizovať nebude. Premiér Andrej Babiš sa postavil proti zámeru ministra dopravy Dana Ťoka, ktorý o ňom hovoril na verejnosti v uplynulých dňoch.uviedol v nedeľu (21.10.) Babiš v diskusnej relácii Českej televízie Otázky Václava Moravca. Štát podľa premiéra riadi svoje firmy dobre.dodal.Privatizáciu nákladnej železničnej spoločnosti nechcú ani koaliční partneri, sociálni demokrati. Ich šéf Jan Hamáček to označil za chybu, lebo Ťok postupuje proti vládnemu programu. Uvádza sa v ňom, že kabinet nedopustí privatizáciu verejných služieb ani podnikov so štátnou účasťou. Dopravca ČD Cargo je dcérskou spoločnosťou štátnych Českých dráh.uviedol minulý týždeň v piatok (19. 10.) Ťok pre Lidové noviny.Denník dodal, že o forme a rozsahu privatizácie by mali rozhodovať na budúci rok predstavenstvo a dozorná rada Českých dráh. Predaj sa mal uskutočniť prostredníctvom ponuky akcií firmy na burze.Nákladná dopravná spoločnosť je najvýnosnejšia v celej skupine ČD. V prvom polroku 2018 dosiahla zisk 350 miliónov Kč (1353 milióna eur)(1 EUR = 25,867 CZK)