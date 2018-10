NEVIDELI STE ICH? Polícia hľadá tieto osoby

Na snímke hľadaná Lýdia Hakeľová. Foto: Facebook Polícia SR Foto: Facebook Polícia SR

Polícia pátra po nezvestnom P. Kubíčkovi

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Veľký Grob 22. októbra (TASR) - Polícia pátra po nezvestnej 44-ročnej Lýdii Hakeľovej, rodenej Kováčovej, ktorá má trvalý pobyt v Čekovciach v okrese Krupina. Žena sa v mieste trvalého bydliska nezdržiavala a bývala spolu s dcérou vo Veľkom Grobe v okrese Galanta.Z adresy posledného pobytu odišla v stredu 10. októbra približne o 16. hodine. Do dnešného dňa sa rodine neozvala ani nepodala o sebe žiadnu správu. Doposiaľ vykonanými policajnými previerkami sa osobu nepodarilo vypátrať.Hakeľová, ako informovala krajská policajná hovorkyňa v Trnave Mária Linkešová, je 167 cm vysoká, strednej postavy. Má zelené oči a čierne dlhé vlasy, ktoré si upravuje do chvosta. Naposledy mala na sebe zelené tričko, čierne nohavice a tmavé gumené papuče - 'kroksy'.dodala Linkešová.Polícia v Trnave pátra po 48-ročnom nezvestnom Petrovi Kubíčkovi z Trnavy, ktorý prechodne býva v Majcichove.Kubíčka naposledy videli 28. septembra o 12. hodine, keď odišiel do Trnavy. Nezvestný muž je, ako informovala krajská policajná hovorkyňa v Trnave Martina Kredatusová, vysoký 180 cm, plnoštíhlej postavy, má tmavé, nakrátko ostrihané vlasy.Od oznámenia jeho nezvestnosti sa ho polícii nepodarilo previerkami vypátrať. Preto žiada o pomoc občanov. Ak niekto muža niekde videl, môže to oznámiť prostredníctvom linky 158.